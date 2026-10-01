As equipas de TI estão constantemente ocupadas, especialmente quando têm vários endpoints para gerir. Muitas vezes, enfrentam dificuldades com atrasos na aplicação de patches, a gestão de endpoints distribuídos e a manutenção da conformidade de TI entre dispositivos, o que pode retirar tempo e recursos de outras tarefas.
No entanto, todos estes desafios podem ser resolvidos com a solução de gestão de patches certa. Uma boa gestão de patches empresarial pode facilitar a proteção dos endpoints, manter a cibersegurança e garantir que tudo se mantém atualizado a partir de um único local, mantendo assim os dispositivos seguros sem sobrecarregar as equipas de TI.
Então, como pode a gestão de patches empresarial ajudar a melhorar a segurança de TI? Vamos explorar…
O que é a gestão de patches empresariais?
A gestão de patches empresarial é o processo de identificar, testar, implementar e verificar atualizações em toda a infraestrutura de TI de uma organização. Como a aplicação de patches é uma parte essencial da cibersegurança e da conformidade de TI, a gestão de patches empresarial foi concebida para estabelecer regras claras que garantam que todas as atualizações são devidamente instaladas e verificadas dentro de um prazo definido, seguindo orientações estabelecidas para testes e priorização.
A automação é um componente central da gestão moderna de patches empresarial. Enquanto a gestão manual de patches depende de os utilizadores se lembrarem de instalar atualizações ou de agentes de TI atualizarem manualmente cada dispositivo, a automação simplifica o processo, melhora a eficiência e ajuda a garantir que cada endpoint é atualizado corretamente.
Compreender patches, updates e upgrades em TI empresarial
Os termos “patch”, “update” e “upgrade” são frequentemente usados de forma intercambiável, mas há algumas diferenças importantes, especialmente no contexto da gestão de patches empresariais. Podemos dividi-los da seguinte forma:
O que é
O que resolve
Porque isso é importante para a priorização de TI empresarial
Patch
Uma alteração de software direcionada que corrige um problema específico sem alterar significativamente a funcionalidade. Normalmente lançado entre versões principais do software.
Vulnerabilidades de segurança, correções de bugs, problemas de estabilidade, requisitos de conformidade e pequenas melhorias de desempenho.
Normalmente de alta prioridade, porque os patches costumam corrigir vulnerabilidades exploradas ativamente. Atrasos na aplicação de patches podem levar a violações, incumprimentos de conformidade de segurança e interrupções.
Update
Uma coleção de melhorias e correções lançadas para uma versão de software existente. As atualizações podem incluir patches, pequenas melhorias de funcionalidades e melhorias de desempenho.
Múltiplas correções de bugs, melhorias de segurança, melhorias de QoL, correções de problemas de compatibilidade e pequenas adições de funcionalidades.
Importante para manter a estabilidade, o desempenho e a capacidade de suporte do sistema. Podem ajudar a evitar dívida técnica e problemas de compatibilidade.
Atualizar
A passagem para uma nova versão ou para a versão mais recente de um software, muitas vezes envolvendo alterações significativas nas funcionalidades, na arquitetura ou na experiência do utilizador.
Substituição de software em fim de vida, acesso a novas capacidades, estruturas de segurança melhoradas e requisitos de suporte do fornecedor.
Normalmente requer planeamento estratégico, testes, formação de utilizadores e gestão da mudança. Embora as atualizações possam n�ão ser tão urgentes como os patches críticos, são essenciais para a segurança e capacidade de suporte a longo prazo.
Essencialmente, os patches são as alterações mais pequenas, mas também podem ser as mais vitais, pois muitas vezes corrigem vulnerabilidades críticas de segurança. As upgrades, por serem as alterações mais abrangentes no geral, costumam exigir mais planeamento, testes e formação. As updates, por sua vez, situam-se entre os dois em termos de dimensão e prioridade, mas também podem incluir atualizações de segurança importantes.
Como funciona o processo de gestão de patches empresarial (ciclo de vida)
Então, como funciona o ciclo de vida da gestão de patches empresarial? Podemos dividir o processo em sete etapas, levando a aplicação de patches desde a descoberta até à instalação bem-sucedida e aos relatórios. O processo completo deve ser assim:
Descoberta de ativos: Primeiro, será necessário fazer um inventário dos seus ativos, incluindo dispositivos, software, sistemas operativos e aplicações. Isto servirá de base para a gestão de patches e ajudará a identificar o que precisa de ser atualizado.
Avaliação de vulnerabilidades: Depois de inventariar corretamente os seus ativos, pode identificar patches em falta e vulnerabilidades existentes. É importante avaliar as vulnerabilidades para determinar quais representam as maiores ameaças, para que possam ser resolvidas o mais rapidamente possível.
Priorização de patches: Nem todos os patches são igualmente vitais; alguns resolvem vulnerabilidades críticas de segurança, enquanto outros são melhorias menores. A priorização é importante para determinar quais os patches a implementar primeiro, com base na gravidade, criticidade do sistema e danos potenciais.
Testes: Certifique-se de testar os patches antes de os implementar em toda a empresa. Comece com um conjunto pequeno, mas diversificado, de dispositivos para aplicar patches, para que possa identificar quaisquer problemas que precisem de ser resolvidos e garantir que os patches estão a funcionar como previsto.
Implementação: Se não houver problemas graves, pode iniciar uma implementação mais alargada. A utilização de grupos de implementação e atualizações agendadas pode ajudar a garantir uma implementação tranquila, ao concentrar-se em conjuntos selecionados de dispositivos de cada vez e ao agendá-las para quando causarem o mínimo de interrupções.
Verificação: Verificar se os patches estão corretamente instalados é importante para garantir que todos os endpoints estão devidamente atualizados. Por vezes, os patches podem falhar ou os dispositivos podem precisar de ser reiniciados antes de a aplicação dos patches poder ser concluída, por isso a verificação pode ajudar a identificar se há endpoints que precisam de atenção.
Relatórios: manter registos também é essencial para a gestão de patches. Estes relatórios deixam claro o que foi atualizado, quando, quaisquer problemas encontrados e quaisquer exceções que tiveram de ser feitas, para que as equipas de TI possam demonstrar a sua conformidade de patches durante auditorias.
Porque é que os líderes de TI empresariais dão prioridade à gestão de patches
Endpoints sem correções aplicadas são um dos maiores riscos em ambientes empresariais, o que faz da gestão de patches uma função central de segurança para as equipas de TI empresariais.
De acordo com o Relatório de Investigações de Violações de Dados 2026 da Verizon, explorar vulnerabilidades foi a forma mais comum de os atacantes obterem acesso inicial em violações, com 31%. O mesmo relatório concluiu que apenas 26% das vulnerabilidades no catálogo de Vulnerabilidades Conhecidas Exploradas da CISA foram totalmente corrigidas em 2025, e o tempo médio para as corrigir subiu para 43 dias.
O atraso na aplicação de patches pode levar a consequências graves. Uma violação de dados pode causar danos significativos a uma empresa, incluindo a perda de dados sensíveis proprietários e de clientes, potenciais ataques de ransomware e períodos prolongados de inatividade, sem mencionar as penalizações financeiras e os danos reputacionais que se seguem.
Patches planeados vs. de emergência: como as equipas de TI empresariais lidam com ambos
Por vezes, é descoberta uma nova vulnerabilidade e é necessário aplicar-lhe um patch o mais rapidamente possível. Nestes casos, o patch não pode esperar pelo ciclo normal de updates e tem de ser tratado separadamente.
Isto leva-nos à diferença entre patches planeados e patches de emergência. Enquanto os patches planeados são lançados em ciclos regulares, os patches de emergência são patches fora de banda criados para resolver vulnerabilidades de dia zero e outros exploits críticos.
Embora as atualizações regulares possam ser geridas num ciclo planeado, com tempo de sobra para testes e aprovação, as atualizações de emergência podem ter de ser mais aceleradas. Estas atualizações devem ser priorizadas para testes, aprovação e implementação, para que os dispositivos possam ser atualizados e protegidos o mais rapidamente possível, especialmente se a vulnerabilidade estiver a ser explorada ativamente.
Gestão de atualizações empresariais e estruturas de conformidade
A gestão de patches também é uma parte essencial da conformidade de TI. Existem vários frameworks de conformidade que exigem que os patches sejam implementados dentro de um prazo definido, juntamente com registos claros que demonstrem a conformidade dos patches (incluindo explicações documentadas para quaisquer exceções). Os registos de auditoria fornecem as provas de que os auditores precisam para confirmar que os patches foram aplicados atempadamente, por isso mantenha-os completos e fáceis de recuperar.
As estruturas de conformidade incluem:
NIST SP 800-40: NIST-SP 800-40 é o “Guia para o planeamento da gestão de patches empresariais” e fornece diretrizes claras sobre como as organizações devem abordar a gestão de patches. Isto inclui a priorização baseada no risco e a gestão do ciclo de vida, servindo como um recurso útil de boas práticas em cibersegurança e gestão de patches.
HIPAA: As empresas de cuidados de saúde e outras empresas médicas devem manter a conformidade com a HIPAA para proteger informações confidenciais dos pacientes e registos médicos. A Regra de Segurança da HIPAA exige que as entidades abrangidas identifiquem e gerem os riscos para os dados eletrónicos dos pacientes, e as vulnerabilidades por corrigir são um dos riscos mais comuns.
PCI DSS: O PCI DSS é uma norma global de segurança que rege a forma como as empresas tratam os dados dos titulares de cartões para proteger os consumidores e as informações dos seus cartões de crédito. O requisito 6.3.3 exige que os patches para vulnerabilidades críticas sejam instalados no prazo de um mês após o lançamento, sendo os outros patches de segurança aplicados dentro de prazos baseados na avaliação de risco da organização.
Controlo CIS 7: a conformidade CIS é a prática de alinhar os sistemas de TI com os controlos e benchmarks do Center for Internet Security para proteger sistemas e dados contra ameaças. Isto inclui a gestão contínua de vulnerabilidades, pelo que a monitorização e a aplicação contínuas de patches são vitais.
Como a gestão de patches empresarial beneficia a sua equipa de TI
Claro, a gestão de patches traz vários benefícios para as empresas. Com uma boa gestão de patches, as empresas podem reforçar a cibersegurança, melhorar a eficiência, reduzir o tempo de inatividade e evitar custos.
Os benefícios da gestão de patches empresarial incluem:
Menor risco de violação devido à melhoria da segurança contra vulnerabilidades conhecidas e recém-descobertas.
Menos tempo de inatividade não planeado graças à redução de ataques e de reinícios em momentos inadequados.
Conformidade pronta para auditoria através de registos e logs automatizados que mostram que os patches estão atualizados.
Maior eficiência de TI graças à automatização, que assegura implementações sem problemas e liberta tempo para as equipas de TI se concentrarem noutras tarefas.
Evitar custos devido à redução da ameaça de violações de dados e dos custos que estas podem implicar.
Risco, implementações e relatórios: estratégia de aplicação de patches empresarial
A estratégia de aplicação de patches TA define as regras que a sua equipa segue em cada uma dessas etapas, para que as decisões se mantenham consistentes em todos os endpoints e resistam a auditorias. Os principais elementos a definir incluem:
Prazos baseados na gravidade: Defina uma janela de remediação-alvo para cada nível de risco, como crítico, elevado e rotineiro, e trate as vulnerabilidades no catálogo de Vulnerabilidades Conhecidas Exploradas da CISA como o nível mais urgente. Alinhe estas janelas com os frameworks de conformidade que a sua organização segue.
Janelas de manutenção: Acorde com os responsáveis de negócio quando cada grupo de dispositivos pode receber patches e ser reiniciado, para que as implementações evitem as horas de pico e operações críticas.
Planos de reversão: Decida antecipadamente como a sua equipa responderá se um patch causar problemas, incluindo quem pode pausar uma implementação e como os dispositivos afetados serão restaurados.
Tratamento de exceções: Alguns sistemas não podem ser corrigidos de imediato devido a limitações de suporte do fornecedor ou restrições do negócio. Documente cada exceção com um responsável, um motivo, um controlo compensatório e uma data de revisão.
Responsabilidade claramente definida: Atribua responsabilidade por cada etapa do processo, desde a aprovação de patches até à verificação dos resultados, para que o trabalho não fique bloqueado entre equipas.
Métricas de desempenho: acompanhe medidas como a taxa de conformidade das atualizações e o tempo de remediação para detetar atrasos antecipadamente.
Que funcionalidades procurar em soluções de gestão de patches empresarial
Quando procura uma solução de gestão de patches empresarial, pode ser difícil perceber que funcionalidades são essenciais e quais apenas parecem boas no papel. No entanto, há algumas funcionalidades principais de que nenhuma solução de gestão de patches deve prescindir, por isso, ao comparar fornecedores, certifique-se de que oferecem estas:
Aplicação de patches ao SO e a software de terceiros: As soluções que apenas aplicam patches aos sistemas operativos correm o risco de deixar as aplicações desatualizadas e vulneráveis. Procure uma ampla cobertura de aplicações de terceiros juntamente com a aplicação de patches ao SO.
Informações baseadas em CVE: os dados de Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) podem ajudar a identificar ameaças conhecidas para que possam ser priorizadas e mitigadas. Procure uma plataforma com informações baseadas em CVE com tecnologia de IA para detetar e resolver rapidamente potenciais ameaças.
Agendamento baseado em políticas: a capacidade de agendar e priorizar patches de acordo com a política da empresa é importante. Uma boa solução de gestão de patches deve agendar automaticamente as atualizações de acordo com a política da empresa, garantindo que são implementadas atempadamente com o mínimo de interrupções.
Controlos centralizados: A gestão centralizada é igualmente importante para garantir visibilidade e controlo eficientes. Procure uma plataforma com um painel centralizado que ofereça uma visão clara dos endpoints e respetivos patches a partir de um único local.
Relatórios de conformidade: Manter registos claros ajuda a comprovar a conformidade e a passar auditorias. Certifique-se de encontrar uma solução com relatórios e registos de conformidade para demonstrar facilmente que a segurança e os patches estão atualizados conforme necessário.
Integrações com a sua stack existente: A gestão de patches deve funcionar em conjunto com as ferramentas em que a sua equipa já confia, como Microsoft Intune, antivírus e soluções de deteção e resposta de endpoints (EDR). Isto dá à TI uma visão combinada do estado e da segurança dos endpoints sem duplicar trabalho.
Como a automação e a IA estão a remodelar a gestão empresarial de patches
Existem duas ferramentas que tornam a gestão de atualizações empresariais significativamente mais eficaz e eficiente: a automação e a inteligência artificial (IA).
A automatização de patches permitiu às organizações implementar rapidamente patches em vários endpoints distribuídos, sem que as equipas de TI tenham de gerir manualmente cada dispositivo. Isto foi uma grande vantagem para a eficiência, garantindo uma experiência de aplicação de patches mais consistente e simplificada.
A tecnologia com IA ajuda as equipas de TI a interpretar dados de vulnerabilidades e a priorizar patches mais rapidamente. Com as funcionalidades de IA certas, o software de gestão de patches pode resumir o que cada vulnerabilidade afeta e sugerir passos de remediação, para que as equipas possam agir primeiro sobre os riscos mais elevados.
Muitas organizações ainda estão a trabalhar para alcançar um ciclo de vida de atualizações totalmente autónomo. Um inquérito da Splashtop a 250 profissionais de TI e MSPs concluiu que 72% das organizações se encontram num estado intermédio, em que as ferramentas existem, mas a fragmentação e a automação inconsistente limitam os ganhos. As conclusões completas estão disponíveis no relatório de investigação Stuck in the Middle.
Assuma o controlo da gestão de patches empresarial em todos os endpoints
Quando precisa de uma gestão de patches empresarial fiável e eficiente, o Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) tem o que precisa. O Splashtop AEM capacita as equipas de TI para gerir vários dispositivos distribuídos, com gestão automatizada de patches e insights sobre vulnerabilidades baseados em CVE e impulsionados por IA que ajudam as equipas a decidir o que corrigir primeiro.
Com Splashtop AEM, as equipas de TI podem detetar patches disponíveis, implementá-los através de anéis de atualização para que cheguem primeiro a um grupo mais pequeno e acompanhar o estado e os registos de cada update. Abrange a aplicação de patches ao sistema operativo para Windows e macOS e a aplicação de patches a aplicações de terceiros para mais de 100 aplicações, tanto em estações de trabalho como em servidores.
Como resultado, as equipas de TI empresariais que usam Splashtop AEM podem dar suporte a dispositivos em toda a empresa, manter a conformidade de TI e proteger os endpoints, libertando tempo para tarefas mais urgentes.
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