Suporte remoto de& IoT Rugged Splashtop para Zebra Technologies - Vídeo de demonstração

Você está procurando por uma solução para acessar e controlar dispositivos Android e IoT da Zebra remotamente?

Confira acesso remoto e suporte& IoT Rugged Splashtop Rugged.

Este vídeo apresenta uma visão geral rápida de seu funcionamento, usando um dispositivo Android Zebra.

Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo

Saiba mais sobre as soluções de acesso remoto Android e IoT

O Remote Support para dispositivos Robustos e IoT Splashtop é otimizado para suportar dispositivos móveis, dispositivos robustos, quiosques, sinalização digital, ponto de venda (POS), dispositivos de registro eletrônico (ELD), bem como outros dispositivos da Internet das Coisas (IoT) que abrange uma ampla gama de sistemas operacionais (SO), desde o Android™ até o Windows™ incorporado.

O Splashtop trabalha com fabricantes de dispositivos para suportar acesso remoto e controlo remoto a dispositivos Android com suplementos feitos à medida para a& IoT Splashtop Rugged. A lista crescente de fabricantes suportados do Splashtop inclui Calamp, CipherLab, Crossmatch Sentry, DataLogic, Handheld, Honeywell, Intermec, Janam, Kyocera, Lenovo, LG, MobileDemand, Newland, NextGen, Panasonic, Samsung, Sonim e Zebra.