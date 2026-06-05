Suporte remoto de& IoT Rugged Splashtop para Zebra Technologies - Vídeo de demonstração

Você está procurando por uma solução para acessar e controlar dispositivos Android e IoT da Zebra remotamente?
Confira acesso remoto e suporte& IoT Rugged Splashtop Rugged.
Este vídeo apresenta uma visão geral rápida de seu funcionamento, usando um dispositivo Android Zebra.
Saiba mais sobre as soluções de acesso remoto Android e IoT
Splashtop apresenta a primeira solução de controle remoto baseada em Android para o novo serviço de controle remoto da Zebra Technologies
— emparelhe o Splashtop com as tuas soluções favoritas de tecnologia empresarial
O Splashtop Rugged & IoT Remote Support está otimizado para suportar dispositivos móveis, dispositivos robustos, quiosques, sinalização digital, ponto de venda (POS), dispositivos de registo eletrónico (ELD), bem como outros dispositivos Internet das Coisas (IoT) que executam uma ampla gama de sistemas operativos (OS) desde Android™ até Windows™ embutido.
O Splashtop trabalha com fabricantes de dispositivos para suportar acesso remoto e controlo remoto a dispositivos Android com suplementos feitos à medida para a& IoT Splashtop Rugged. A lista crescente de fabricantes suportados do Splashtop inclui Calamp, CipherLab, Crossmatch Sentry, DataLogic, Handheld, Honeywell, Intermec, Janam, Kyocera, Lenovo, LG, MobileDemand, Newland, NextGen, Panasonic, Samsung, Sonim e Zebra.