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Suporte remoto de& IoT Rugged Splashtop para Zebra Technologies - Vídeo de demonstração

Splashtop Team
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Você está procurando por uma solução para acessar e controlar dispositivos Android e IoT da Zebra remotamente?

Confira acesso remoto e suporte& IoT Rugged Splashtop Rugged.

Este vídeo apresenta uma visão geral rápida de seu funcionamento, usando um dispositivo Android Zebra.

Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo
Splashtop Rugged & IoT Remote Support for Zebra Technologies Demo

Saiba mais sobre as soluções de acesso remoto Android e IoT

O Splashtop Rugged & IoT Remote Support está otimizado para suportar dispositivos móveis, dispositivos robustos, quiosques, sinalização digital, ponto de venda (POS), dispositivos de registo eletrónico (ELD), bem como outros dispositivos Internet das Coisas (IoT) que executam uma ampla gama de sistemas operativos (OS) desde Android™ até Windows™ embutido.

O Splashtop trabalha com fabricantes de dispositivos para suportar acesso remoto e controlo remoto a dispositivos Android com suplementos feitos à medida para a& IoT Splashtop Rugged. A lista crescente de fabricantes suportados do Splashtop inclui Calamp, CipherLab, Crossmatch Sentry, DataLogic, Handheld, Honeywell, Intermec, Janam, Kyocera, Lenovo, LG, MobileDemand, Newland, NextGen, Panasonic, Samsung, Sonim e Zebra.

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