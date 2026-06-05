Os usuários do Datto podem fornecer acesso remoto aos clientes e habilitá-los a trabalhar em casa

Os utilizadores do Datto RMM podem aproveitar a integração com a Splashtop para permitir que os seus clientes acessem remotamente os seus próprios computadores.
Eventos recentes fizeram com que empresas do mundo todo passassem a permitir que seus funcionários trabalhassem em suas casas. Junto com muitas iniciativas governamentais, empreendimentos da área da saúde e escolas, trata-se de uma iniciativa que os empregadores tomaram para manter os funcionários seguros e conter a propagação do Coronavírus. Como uma ferramenta de acesso remoto e suporte remoto, a Splashtop possui uma posição única para ajudar os MSPs a capacitar seus clientes a permanecerem produtivos por meio da iniciativa conhecida como “trabalho em casa” ou "home office".
Permite que os teus clientes trabalhem a partir de casa com o Splashtop Remote Access Pro
Se és um MSP, provavelmente estás a ver os teus clientes a tentar ser produtivo a trabalhar em casa. Com a Splashtop, podes fornecer-lhes acesso remoto aos seus próprios computadores sem ter de instalar nenhum software adicional. Podes aproveitar o streamer que já está instalado como parte do Datto RMM e permitir que o teu cliente acesse o seu próprio computador remotamente a partir dos seus dispositivos.
Veja como:
Podes adicionar um serviço adicional e um fluxo de receitas oferecendo acesso remoto seguro aos teus clientes. As instruções detalhadas sobre como podes fazer isso estão disponíveis na nossa página de suporte de Datto.
Acerca do Splashtop Remote Access Pro
A Splashtop fornece as ferramentas de acesso remoto mais confiáveis e seguras do mercado para profissionais de negócios e grandes equipes. Os usuários podem se conectar aos seus computadores Windows, Mac ou Linux usando seu computador doméstico e até mesmo dispositivos iOS e Android. A sessão de acesso remoto da Splashtop oferece recursos como suporte multi-para-multi, gravação de sessão, bate-papo, compartilhamento da área de trabalho, reinicialização remota e muito mais!
A Splashtop está a oferecer às equipas até 25% de desconto para apoiar iniciativas de trabalho a partir de casa. Lê tudo o que precisas de saber sobre o Splashtop Remote Access.
Splashtop oferece melhores funcionalidades ao melhor preço. Podes poupar até 50% em comparação com outras soluções de acesso remoto e gerar um novo fluxo de receitas!
Também precisas de fornecer suporte assistido ou não assistido a computadores e dispositivos móveis que não são geridos pela Datto? Consulta o site Splashtop Remote Support.