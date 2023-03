Os usuários do Datto podem fornecer acesso remoto aos clientes e habilitá-los a trabalhar em casa

Os utilizadores do Datto RMM podem aproveitar a integração com o Splashtop para permitir que os seus clientes acessem remotamente os seus próprios computadores.

Eventos recentes fizeram com que empresas do mundo todo passassem a permitir que seus funcionários trabalhassem em suas casas. Junto com muitas iniciativas governamentais, empreendimentos da área da saúde e escolas, trata-se de uma iniciativa que os empregadores tomaram para manter os funcionários seguros e conter a propagação do Coronavírus. Como uma ferramenta de acesso remoto e suporte remoto, a Splashtop possui uma posição única para ajudar os MSPs a capacitar seus clientes a permanecerem produtivos por meio da iniciativa conhecida como “trabalho em casa” ou "home office".

Permite que os teus clientes trabalhem em casa com o Splashtop Business Access Pro

Se és um MSP, provavelmente estás a ver os teus clientes a tentar ser produtivo a trabalhar em casa. Com o Splashtop, podes fornecer-lhes acesso remoto aos seus próprios computadores sem ter de instalar nenhum software adicional. Podes aproveitar o streamer que já está instalado como parte do Datto RMM e permitir que o teu cliente acesse o seu próprio computador remotamente a partir dos seus dispositivos.

Veja como:



Podes adicionar um serviço adicional e um fluxo de receitas oferecendo acesso remoto seguro aos teus clientes. As instruções detalhadas sobre como podes fazer isso estão disponíveis na nossa página de suporte de Datto.

Sobre o Splashtop Business Access Pro

A Splashtop fornece as ferramentas de acesso remoto mais confiáveis e seguras do mercado para profissionais de negócios e grandes equipes. Os usuários podem se conectar aos seus computadores Windows, Mac ou Linux usando seu computador doméstico e até mesmo dispositivos iOS e Android. A sessão de acesso remoto da Splashtop oferece recursos como suporte multi-para-multi, gravação de sessão, bate-papo, compartilhamento da área de trabalho, reinicialização remota e muito mais!

Splashtop está a oferecer às equipas um desconto de até 25% no apoio ao trabalho das iniciativas domésticas. Leia tudo o que precisas saber sobre o Splashtop Business Access.

Experimente agora mesmo de maneira gratuita

Splashtop oferece melhores funcionalidades ao melhor preço. Podes poupar até 50% em comparação com outras soluções de acesso remoto e gerar um novo fluxo de receitas!

Precisas também fornecer suporte assistido ou autônomo para computadores e dispositivos móveis que não são gerenciados pela Datto? Confira Splashtop SOS.