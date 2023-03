Splashtop Integração Remota de Desktop com Freshservice - Funcionalidade Crónicas TI

O CTO e co-fundador do Splashtop, Phil Sheu, foi apresentado nas IT Chronicles para discutir o novo acesso remoto e a integração de controlo do Splashtop com a Freshservice. A integração dá aos utilizadores do Freshservice a capacidade de iniciarem uma sessão de acesso remoto ao computador dos seus clientes a partir de um tíquete do Freshservice.

A discussão teve lugar na Refresh 19, a exposição e conferência anuais da Freshwork, onde o Splashtop também é um patrocinador. O Splashtop anunciou a nova integração com a Freshservice no evento.

Using Remote control to support your Customers

Sobre a integração da Splashtop com o Freshservice

Com essa integração, você pode se conectar remotamente ao computador do seu cliente usando um ticket da Freshservice no serviço Splashtop SOS . Uma vez conectado, você poderá ver e controlar seu computador em tempo real.

Você poderá usar os recursos de acesso remoto a computador Windows e Mac do Splashtop SOS (incluindo transferência de arquivos, bate-papo, reinicialização remota, compartilhamento de desktop do técnico e muito mais). Todas as sessões remotas são totalmente criptografadas. Quando a conexão é fechada, as informações da sessão são automaticamente registradas no ticket Freshservice.

Você pode inciar uma avaliação gratuita do Splashtop SOS. Depois disso, faça o download do plugin Splashtop no Freshworks Marketplace (em breve) e pronto! Saiba mais sobre como configurar a integração Splashtop com o Freshservice ou inicie sua avaliação SOS agora mesmo. Após a avaliação, a integração Freshworks irá funcionar com a edição Splashtop SOS Ilimitado.

Teste gratuito

Outras Soluções de Acesso Remoto Splashtop

A Splashtop oferece as melhores soluções de acesso e suporte remoto. Para executivos que precisam de uma ferramenta para trabalhar remotamente usando qualquer dispositivo, o Splashtop Business Access é o que você procura. Equipes de TI e MSPs que desejam usufruir do acesso remoto não supervisionado aos seus computadores gerenciados para fornecer suporte vão encontrar tudo o que precisam no Splashtop Remote Support.

Veja todos os produtos de acesso remoto da Splashtop.