Splashtop Integração Remota de Desktop com Freshservice - Funcionalidade Crónicas TI

O CTO e co-fundador do Splashtop, Phil Sheu, foi apresentado nas IT Chronicles para discutir o novo acesso remoto e a integração de controlo do Splashtop com a Freshservice. A integração dá aos utilizadores do Freshservice a capacidade de iniciarem uma sessão de acesso remoto ao computador dos seus clientes a partir de um tíquete do Freshservice.
A discussão teve lugar na Refresh 19, a exposição e conferência anuais da Freshwork, onde o Splashtop também é um patrocinador. O Splashtop anunciou a nova integração com a Freshservice no evento.
Sobre a integração da Splashtop com o Freshservice
Com a integração, podes aceder remotamente ao computador do teu cliente a partir de um bilhete do Freshservice utilizando o serviço Splashtop Remote Support serviço. Uma vez conectado, você poderá ver e controlar o computador deles em tempo real.
Poderás utilizar as funcionalidades de acesso remoto a computadores Windows e Mac encontradas no Splashtop Remote Support (incluindo transferência de ficheiros, chat, reinício remoto, partilha do ambiente de trabalho do técnico e muito mais). Todas as sessões remotas são totalmente criptografadas. Quando a conexão é fechada, as informações da sessão são automaticamente conectadas ao tíquete do Freshservice.
Podes começar com uma avaliação gratuita do Splashtop Remote Support. Depois, descarrega o plugin Splashtop gratuito do Freshworks Marketplace (em breve) e estás pronto! Saiba mais sobre como configurar a integração do Splashtop com o Freshservice ou comece seu teste agora. Após o teste, a integração do Freshworks funciona com a edição do Splashtop Remote Support.
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A Splashtop oferece as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto. Para os profissionais de negócios que precisam de uma ferramenta para trabalhar remotamente a partir de qualquer dispositivo, não procure mais do que o Splashtop Remote Access. Os profissionais de TI e MSPs que desejam acesso remoto sem supervisão e a qualquer momento aos seus computadores gerenciados para fornecer suporte encontrarão tudo o que precisam no SRS Premium.
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