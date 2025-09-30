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Phil Sheu, the CTO and co-founder of Splashtop, who was featured in IT Chronicles

Splashtop Integração Remota de Desktop com Freshservice - Funcionalidade Crónicas TI

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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O CTO e co-fundador do Splashtop, Phil Sheu, foi apresentado nas IT Chronicles para discutir o novo acesso remoto e a integração de controlo do Splashtop com a Freshservice. A integração dá aos utilizadores do Freshservice a capacidade de iniciarem uma sessão de acesso remoto ao computador dos seus clientes a partir de um tíquete do Freshservice.

A discussão teve lugar na Refresh 19, a exposição e conferência anuais da Freshwork, onde o Splashtop também é um patrocinador. O Splashtop anunciou a nova integração com a Freshservice no evento.

Using Remote control to support your Customers
Using Remote control to support your Customers

Sobre a integração da Splashtop com o Freshservice

Com a integração, podes aceder remotamente ao computador do teu cliente a partir de um bilhete do Freshservice utilizando o serviço Splashtop Remote Support serviço. Uma vez conectado, você poderá ver e controlar o computador deles em tempo real.

Poderás utilizar as funcionalidades de acesso remoto a computadores Windows e Mac encontradas no Splashtop Remote Support (incluindo transferência de ficheiros, chat, reinício remoto, partilha do ambiente de trabalho do técnico e muito mais). Todas as sessões remotas são totalmente criptografadas. Quando a conexão é fechada, as informações da sessão são automaticamente conectadas ao tíquete do Freshservice.

Podes começar com uma avaliação gratuita do Splashtop Remote Support. Depois, descarrega o plugin Splashtop gratuito do Freshworks Marketplace (em breve) e estás pronto! Saiba mais sobre como configurar a integração do Splashtop com o Freshservice ou comece seu teste agora. Após o teste, a integração do Freshworks funciona com a edição do Splashtop Remote Support.

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Outras Soluções de Acesso Remoto Splashtop

A Splashtop oferece as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto. Para os profissionais de negócios que precisam de uma ferramenta para trabalhar remotamente a partir de qualquer dispositivo, não procure mais do que o Splashtop Remote Access. Os profissionais de TI e MSPs que desejam acesso remoto sem supervisão e a qualquer momento aos seus computadores gerenciados para fornecer suporte encontrarão tudo o que precisam no SRS Premium.

Veja todos os produtos de acesso remoto da Splashtop.

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