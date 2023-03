Splashtop apresenta a primeira solução de controle remoto baseada em Android para o novo serviço de controle remoto da Zebra Technologies

Solução de Controlo Remoto Splashtop Integra-se perfeitamente com a Gestão de Dispositivos Móveis Existentes, Gestão da Mobilidade Empresarial e Plataformas de Gestão Unificada de Terminais

San Jose, Califórnia, 13 de Março de 2019 (GLOBE NEWSWIRE) - Splashtop anunciou que Splashtop Rugged & Suporte Remoto IoT está optimizado para suportar totalmente Serviço de Injecção de Eventos de Controlo Remoto da Zebra Technologies'. Com a mais recente interface de programação de aplicações de controlo remoto (API) Zebra, os clientes Zebra e Splashtop podem agora implementar rapidamente computadores móveis robustos geridos remotamente.

O Serviço de Injecção de Eventos de Controlo Remoto da Zebra permite às aplicações de controlo remoto aprovadas a capacidade de ter o controlo total de um ecrã de dispositivo e injectar eventos chave e tácteis no sistema enquanto executa a resolução de problemas à distância.

"Estamos entusiasmados por sermos o primeiro fornecedor independente de software (ISV) a apoiar a nova capacidade de controlo remoto da Zebra", disse Mark Lee, CEO, Splashtop. "Em 2019, muitas empresas continuarão a migrar para novos dispositivos baseados no Android, e Splashtop está bem posicionado para suportar esta onda de adopção e implantação de clientes".

Splashtop Rugged & O Suporte Remoto IoT está optimizado para suportar dispositivos móveis, dispositivos robustos, quiosques, sinalização digital, pontos de venda (POS), dispositivos de registo electrónico (ELD), assim como outros dispositivos de Internet das Coisas (IoT) que executam uma vasta gama de sistemas operativos (SO) desde Android™ até Windows™ incorporado. A plataforma está disponível tanto na versão cloud como na versão on-premise. As empresas que optarem por ter uma rede fechada podem facilmente adoptar a solução no local. Os parceiros Splashtop também podem aproveitar o Rugged IoT & Remote Support.

“Estamos muito satisfeitos por sermos um fabricante original do Suporte Remoto a Dispositivos Robustos e IoT, disse Paul DePond, Presidente da Notify Technology. “Agora podemos oferecer às empresas nossa tecnologia NotifyMDM juntamente com a tecnologia de controle remoto da Splashtop, fornecendo assim uma solução de gerenciamento e controle remoto de seus dispositivos Zebra baseados em Android.”

Splashtop irá demonstrar o último suporte de controlo remoto Zebra nos seguintes eventos Zebra:

Localização Zebra, Chicago, 11-12 de março

Localização Zebra, Filadélfia, 15-16 de abril

Localização Zebra, Toronto, 24-25 de abril

Disponibilidade

Splashtop Rugged & A informação de Suporte Remoto IoT está disponível em . As empresas que suportam dispositivos Zebra podem obter mais informação e solicitar a adesão ao programa beta para ter acesso antecipado a esta nova solução, clicando no botão Começar naquela página web e preenchendo o formulário de pedido.

Outros Parceiros de Integração Splashtop

A tecnologia de controlo remoto Android do Splashtop foi incorporada na plataforma de gestão de dispositivos móveis Ivanti Avalanche (MDM) líder na indústria (powered by Wavelink™), que foi adoptada por milhares de empresas em todo o mundo. As soluções Splashtop também estão integradas com Notify MDM, ZeroSecond MDM, AppTec360 MDM, e outras. Os clientes que utilizam as soluções EMM/UEM existentes de IBM™ MaaS360, Citrix™ XenMobile™, Blackberry UEM, MobileIron™, e VMware™ AirWatch™ podem facilmente adicionar a solução de controlo remoto Android do Splashtop de forma rentável.

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto ao computador e de colaboração da sua classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial, e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte Splashtop On-Demand permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Saiba mais em https://www.splashtop.com.