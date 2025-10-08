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Vídeo rápido sobre o Splashtop Remote Support

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

O Splashtop Remote Support é uma ótima solução para MSPs (provedores de serviços gerenciados) e equipes de TI que precisam de acesso remoto não supervisionado a computadores Windows e Mac.

Saiba mais sobre o Splashtop Remote Support neste vídeo que apresenta uma visão geral do mesmo

Splashtop Remote Support Intro
Splashtop Remote Support Intro

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Software de suporte remoto rápido, seguro e fácil de usar
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Os recursos do Splashtop Remote Support incluem:

  • Técnicos ilimitados

  • Sessões simultâneas ilimitadas

  • Acesso remoto rápido

  • Suporte autônomo

  • Contas de usuário secundárias gratuitas

  • Revenda de acesso remoto

  • Registo

  • Agrupamento de computadores e usuários

  • Permissões de grupo

  • Gerenciamento de usuários

  • Criptografia AES de 256 bits

  • Verificação em duas etapas

  • Verificação em duas etapas

  • Transferência de arquivos

  • Impressão remota

  • Chat

  • Despertar remoto

  • Reinicialização remota

  • Áudio

  • Suporte para vários monitores, incluindo multi-para-multi

  • Dois técnicos podem ser remotos em uma máquina

  • Suporte assistido

  • Sessões RDP

  • Suporte técnico prioritário

O Remote Support Premium inclui os seguintes recursos adicionais:

  • Alertas/ações configuráveis

  • Atualizações do Windows

  • Inventário do sistema

  • Logs de eventos

  • Comando Remoto

Saiba mais sobre o Remote Support Premium

Consulte a página do Remote Support para obter os detalhes completos dos recursos por edição.

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