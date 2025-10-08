Vídeo rápido sobre o Splashtop Remote Support

O Splashtop Remote Support é uma ótima solução para MSPs (provedores de serviços gerenciados) e equipes de TI que precisam de acesso remoto não supervisionado a computadores Windows e Mac.
Saiba mais sobre o Splashtop Remote Support neste vídeo que apresenta uma visão geral do mesmo
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Os recursos do Splashtop Remote Support incluem:
Técnicos ilimitados
Sessões simultâneas ilimitadas
Acesso remoto rápido
Suporte autônomo
Contas de usuário secundárias gratuitas
Revenda de acesso remoto
Registo
Agrupamento de computadores e usuários
Permissões de grupo
Gerenciamento de usuários
Criptografia AES de 256 bits
Verificação em duas etapas
Verificação em duas etapas
Transferência de arquivos
Impressão remota
Chat
Despertar remoto
Reinicialização remota
Áudio
Suporte para vários monitores, incluindo multi-para-multi
Dois técnicos podem ser remotos em uma máquina
Suporte assistido
Sessões RDP
Suporte técnico prioritário
O Remote Support Premium inclui os seguintes recursos adicionais:
Alertas/ações configuráveis
Atualizações do Windows
Inventário do sistema
Logs de eventos
Comando Remoto
Saiba mais sobre o Remote Support Premium
Consulte a página do Remote Support para obter os detalhes completos dos recursos por edição.