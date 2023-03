Por Que a Splashtop é Uma Compra de Fim de Ano ideal para Seu Help Desk de TI

Com o final de 2021 a aproximar-se da velocidade, há mais do que apenas presentes para terminar. Tu, como muitos gerentes de ajuda de TI, provavelmente encontraste um pouco de dinheiro extra no teu orçamento de apoio. Dinheiro que tens de" usar ou perder" até o final do ano. Embora esta seja uma ocorrência comum nos departamentos, as alterações às necessidades de suporte impulsionadas por iniciativas do trabalho em casa fornecem um amplo motivo para que os gerentes de apoio/help desk ponham bem o orçamento que sobra.

Considere a Necessidade Estratégica de Otimizar o Suporte Remoto

Ao decidir como podes (ou deveras) em última análise gastar o orçamento restante, considere como a nova norma do trabalho remoto e do apoio remoto é vital para o sucesso da tua organização em 2022. O recente inquérito da Gartner a 317 CFOs e líderes empresariais revelou que 74% planeiam fazer a transição da sua força de trabalho no local para uma permanentemente remota na era pós-Covid.

Não surpreendentemente, como as empresas lutaram para “existir remotamente” nos últimos 18 meses, elas concederam aos funcionários acesso remoto e permitiram o trabalho em casa. Eles fizeram isso sem preparar totalmente o help desk para dar suporte aos trabalhadores remotos e à grande variedade de dispositivos que estão usando para realizar seu trabalho.

Ao habilitar o suporte remoto — mais especificamente, uma ferramenta de suporte remoto que oferece a derradeira flexibilidade ao usuário — enquanto gerente de suporte, podes impulsionar a produtividade em toda a organização. Simultaneamente, trabalhadores mais bem apoiados e uma equipa de apoio bem equipada relatam ter um moral muito mais elevado. Por exemplo, um inquérito da Catalyst com trabalhadores descobriu que as mulheres com responsabilidades para crianças têm 32% menos probabilidades de abandonar o seu emprego quando têm opções robustas de trabalho remoto.

Quanto do Seu Orçamento Restante Você Precisa?

Felizmente, nem muito! Por exemplo, podes fornecer suporte remoto a pedido e suporte remoto assistido usando SOS Splashtop Splashtop apenas €199 por um ano completo (por técnico de help desk simultâneo). Isso inclui a capacidade de cada técnico suportar dispositivos de utilizador ilimitados a pedido — mesmo dispositivos que não são geridos pela tua organização. Este investimento vai percorrer um longo caminho para agradar tanto a equipe de apoio como os utilizadores ao incorporar as seguintes funcionalidades:

Acesso com código de sessão

Alto desempenho

Dois usuários em um computador

Funcionalidade 'Partilhar o meu desktop'

Suporte para dispositivos iOS e Android

Segurança robusta

Transferência de arquivos (incluindo arrastar e soltar)

Reinicializar e reconectar remotamente

Gravação de sessão

Marca Personalizada

Suporte a vários monitores

Chat

Gerenciamento de usuários

Tickets PSA e integração ITSM

Visite nossa página de produtos Splashtop SOS para ver todas as opções econômicas disponíveis para suporte remoto ilimitado sob demanda (além de acesso adicional a computadores não assistidos).

Gaste Pouco e Ganhe Muito

Em comparação com outras compras, investir em tecnologia que te permite fornecer facilmente suporte remoto, vivo, a pedido e sem acompanhamento oferece eficiências instantâneas e possibilidades de crescimento de receita. Do lado dos custos, a tua equipa existente poderá atender mais utilizadores em simultâneo. Isso é graças ao tempo muito mais rápido para a resolução (TTR).

Quando um usuário final tem um problema, o membro da equipe de suporte pode acessar o dispositivo de usuário usando um código de 9 dígitos (mesmo dispositivos BYOD). O TTR cai drasticamente quando os teus técnicos de suporte podem ver tudo no dispositivo de utilizador final — deixa de tentar perceber coisas através de chamadas de telefone e descrições verbais que duram muito mais tempo.

A Splashtop oferece economias adicionais de recursos resultantes da simplicidade da tecnologia. Toda a sua equipe de suporte pode ter a solução em funcionamento na velocidade de um raio.

Cause um Impacto Ainda Maior com os Recursos do Service Desk

Então, você tem um pouco mais de sobra de orçamento do que o previsto? Você pode usar a solução de central de serviços do Splashtop Enterprise para criar experiências melhores para seus usuários finais e técnicos de suporte. O ROI adicional resulta de três grandes áreas de impacto:

Maior Eficiência do Técnico com Roteamento e Organização Poderosos

Resolução Mais Rápida (TTR) com Colaboração de Técnicos

Suporte Aprimorado ao Cliente

Recentemente, o Splashtop apresentou uma ampla gama de funcionalidades avançadas do centro de assistência para gerir os fluxos de trabalho de suporte de forma mais eficaz e otimizar experiências.

Finalmente, um pouco de gastos extra este ano pode resultar em poupanças adicionais no próximo ano. Isso porque a simplicidade do Splashtop muitas vezes leva as organizações a consolidar ou substituir as suas ferramentas existentes e díspares a favor de um processo de suporte simplificado.

Adote a Splashtop, Ganhe o Direito de Se Gabar

Assegure-se de que a tua equipa de apoio sabe que são valorizados este ano ao tornar o trabalho deles mais fácil. Destaque alguns casos da tua implementação antecipada para demonstrar quanto todos vão ganhar ao adotar esta versão simplificada do suporte remoto. Vai ser uma vitória total para a tua ajuda informática e trabalhadores remotos. E pensar, tudo o que é preciso para que aconteça é o teu orçamento que sobra para 2021.

