Splashtop Dobra Esforços na Estratégia de Canal para Atender à Crescente Demanda por Soluções de Suporte e Acesso Remoto Seguro

Existe uma necessidade crescente entre organizações de todos os tamanhos, em todos os sectores, de acesso remoto seguro e soluções de suporte remoto. Para satisfazer esta necessidade, Splashtop duplicou a sua estratégia global de canais. A companhia adicionou recentemente novos líderes de canal para as Américas e EMEA e está a lançar novos programas para fomentar parcerias com VARs, MSPs, distribuidores e parceiros tecnológicos.

O facto é que o trabalho híbrido/remoto e a educação já não são simplesmente tendências causadas pela pandemia. Eles são o novo normal.

Embora muitas empresas ainda estejam descobrindo quando ou se retornarão a um escritório físico, a lista de empresas com trabalho em casa para sempre continua crescendo. Durante a Code Conference em setembro, o CEO da Salesforce, Marc Benioff, disse ao público “Sinto muito a todos os meus amigos, mas nem todos vamos voltar”.

Para o setor de educação, a demanda por opções de aprendizado remoto continua aumentando. Entre julho e setembro de 2021, em uma revisão de 100 sistemas escolares grandes e urbanos dos EUA, a demanda por aprendizado remoto mais do que dobrou. Além disso, em um estudo da Splashtop de agosto de 2021 com 500 alunos, quase todos (92%) esperam que suas faculdades e universidades ofereçam acesso remoto a computadores no campus, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana.

Canal Américas

Nas Américas, Splashtop recentemente anunciou a adição de Justin Windsor como o primeiro chefe de canal da companhia. Anteriormente era gerente de canal na Zadara, que oferece Compute and Storage as a Service.

A visão de Justin para os parceiros de canal é a de gerar receitas mútuas para Splashtop e para os seus parceiros dedicados. Tudo isto enquanto proteges mais organizações com o portfólio de acesso remoto e suporte do Splashtop. Ao falar de parceiros, ele disse: "As pessoas trabalham com pessoas em quem confiam. Eu quero ganhar a confiança dos nossos parceiros para depois os ajudar a gerar receitas enquanto melhoram a produtividade educacional e laboral no mundo híbrido em que vivemos. Queremos parcerias - baseadas na responsabilização de ambas as partes".

Podes ver Justin falar sobre a sua jornada no canal e como ele planeia construir o programa de parceria de Splashtop na sua recente entrevista com eChannel News.

Canal EMEA

A rápida ascensão do trabalho remoto levou a uma expansão global significativa para Splashtop na EMEA, também. Para fazer face ao aumento da procura, a empresa recentemente anunciou Nickey Ikelaar como Chefe de Canal de Splashtop para a região.

"Com um roadmap de alto crescimento e a melhor pontuação de Promotor de Rede da indústria, Splashtop está numa posição incrivelmente forte neste momento", explicou Nickey. "Estamos encantados por partilhar este sucesso com um novo mercado de revendedores: juntos, podemos trazer a próxima geração de acesso remoto e apoio à EMEA e ajudar os clientes a acompanharem a nova realidade de trabalho".

Junta-te à equipa do canal EMEA da Splashtop, pessoalmente, em Managed Services Summit no dia 2 de Novembro em Amesterdão. Ouve as últimas tendências do mercado (incluindo segurança cibernética, trabalho híbrido e aprendizagem à distância) na nossa sessão de lançamento às 11:55 da manhã. Para além disso, aprende a trabalhar com Splashtop para aumentar a rentabilidade.

Porquê ser parceiro do Splashtop?

Adicionar produtos Splashtop ao teu portfólio é a melhor forma de apoiar os teus clientes com as suas soluções híbridas ou de trabalho remoto, suporte de TI e requisitos educacionais. Além de fornecer aos teus clientes uma solução oportuna e eficaz, Splashtop oferece margens rentáveis para os seus parceiros.

A segurança é uma das principais prioridades da Splashtop. Com o aumento do trabalho remoto aumentando os riscos de segurança cibernética, as equipes de TI precisam de uma alternativa segura e de alto desempenho à VPN. A empresa investiu fortemente em sua infraestrutura de segurança e formou um Conselho Consultivo de Segurança repleto dos principais especialistas em segurança cibernética da atualidade. Na verdade, nossas soluções são mais seguras do que as soluções baseadas em VPN. E nossas soluções de acesso remoto e suporte remoto cumprem ou suportam a conformidade com os padrões e regulamentos do setor e do governo, incluindo SOC 2, GDPR, CCCPA e HIPAA.

Como parceiro Splashtop, também podes aceder a ferramentas de vendas e de marketing, incluindo garantias e apoio conjunto a eventos de clientes. As soluções remotas Splashtop para o ambiente de trabalho, incluindo Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS, Splashtop Enterprise, Splashtop On-Prem e Splashtop Personal permitem às pessoas aceder e controlar as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis.

Splashtop é confiado por 200.000 organizações, incluindo parceiros como a Academia e a Asystel, para fornecer ligações seguras, rápidas, acessíveis e fiáveis. Mais de 30 milhões de utilizadores já descarregaram o Splashtop das lojas de aplicações. Parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já enviaram software Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Estás interessado em tornar-te um parceiro de canal? Inscreve-te aqui.