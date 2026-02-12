O Estado da Educação — e-book
A aprendizagem à distância está aqui para ficar, e a tecnologia desempenha um papel crítico
A nossa pesquisa recente mostra que 92% dos estudantes esperam ter acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos computadores do campus. 83% dizem que uma mistura de aprendizagem online e no campus é o futuro para a educação.
Sua tecnologia está pronta para para a educação híbrida permanente?
O aprendizado híbrido só é possível quando os alunos possuem acesso remoto aos seus cursos e laboratórios e quando os profissionais de TI possuem as ferramentas necessárias para auxiliar todos os envolvidos remotamente.
A solução? Acesso remoto rápido, confiável e seguro.
Veja este eBook informativo e saiba mais, tal como
Resultados de uma pesquisa com 500 alunos sobre suas expectativas envolvendo o aprendizado híbrido.
Três tendências que vão impulsionar a próxima geração da educação híbrida.
Exemplos de como as principais universidades estão usando soluções de acesso remoto para oferecer suporte ao aprendizado híbrido.