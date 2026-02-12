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User outdoors reading Splashtop's State of Education eBook on laptop

O Estado da Educação — e-book

A aprendizagem à distância está aqui para ficar, e a tecnologia desempenha um papel crítico

A nossa pesquisa recente mostra que 92% dos estudantes esperam ter acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos computadores do campus. 83% dizem que uma mistura de aprendizagem online e no campus é o futuro para a educação.

Sua tecnologia está pronta para para a educação híbrida permanente?

O aprendizado híbrido só é possível quando os alunos possuem acesso remoto aos seus cursos e laboratórios e quando os profissionais de TI possuem as ferramentas necessárias para auxiliar todos os envolvidos remotamente.

A solução? Acesso remoto rápido, confiável e seguro.

Veja este eBook informativo e saiba mais, tal como

  • Resultados de uma pesquisa com 500 alunos sobre suas expectativas envolvendo o aprendizado híbrido.

  • Três tendências que vão impulsionar a próxima geração da educação híbrida.

  • Exemplos de como as principais universidades estão usando soluções de acesso remoto para oferecer suporte ao aprendizado híbrido.

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