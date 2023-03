Provedor de Acesso e Suporte Remotos, Splashtop Lança Nova Estratégia de Canal em EMEA

O PartnerConnect irá dar suporte ao rápido e contínuo crescimento global

Os benefícios de parceiro incluem orientação de segurança, suporte e um conselho consultivo de parceiros

Programa liderado pelo novo contratado estratégico Nickey Ikelaar

Amesterdão, Holanda, 5 de Outubro de 2021 - Splashtop, o líder na próxima geração de software de acesso remoto e suporte remoto, anunciou hoje o lançamento de PartnerConnect, a sua nova estratégia de parceria para a EMEA. Liderado por Nickey Ikelaar, o recentemente contratado Chefe do Canal EMEA da Splashtop, PartnerConnect irá trazer as melhores soluções de acesso remoto e suporte da empresa para a comunidade de canais EMEA. Com base no rápido crescimento recente da Splashtop na região, a estratégia irá alimentar parcerias com VARs, MSPs e distribuidores para complementar as relações existentes com parceiros tecnológicos.

O recente aumento do trabalho remoto impulsionou uma expansão global significativa para Splashtop, incluindo o estabelecimento de uma sede regional em Amesterdão e de um centro de dados de nuvens na Alemanha. A plataforma é agora confiada por 200.000 organizações, incluindo parceiros como Academia e Asystel, para fornecer ligações seguras, rápidas, acessíveis e fiáveis para 30.000.000 de utilizadores a nível global. PartnerConnect marca um passo significativo na ambição de Splashtop de satisfazer as necessidades dos clientes em rápido crescimento.

"Com um roteiro de alto crescimento e a melhor pontuação de Promotor de Rede da indústria, Splashtop está numa posição incrivelmente forte neste momento", explica Ikelaar. "Estamos encantados por partilhar este sucesso com um novo mercado de revendedores: juntos, podemos trazer a próxima geração de acesso remoto e apoio à EMEA e ajudar os clientes a acompanharem a nova realidade de trabalho".

O PartnerConnect apresenta um programa de parceria de dois níveis, com Parceiros Silver e Gold se beneficiando de fundos de marketing, relatórios de tendências e insights, além de orientações dedicadas à segurança e conformidade, além do direito de revender o software de suporte remoto e acesso remoto de última geração, pronto para empresas, da Splashtop. À medida que os membros crescem e se tornam Parceiros Gold, eles se beneficiarão ainda mais do aumento das margens, mais suporte de marketing e acesso a um conselho consultivo de parceiros.

"Estou encantado por a Nickey ter trazido a sua vasta experiência de canal para Splashtop; juntos, criámos um programa de parceria que se centra verdadeiramente nos nossos parceiros", acrescenta Alexander Draaijer, Director Geral EMEA da Splashtop. "Sabemos que temos muito para aprender e muito conhecimento para partilhar à medida que avançamos nesta jornada com os nossos revendedores. O conselho consultivo é um grande reflexo dos princípios de transparência e flexibilidade do Splashtop, e estou entusiasmado por ver o que podemos construir em conjunto com a comunidade do canal aqui".

A estratégia é ser iniciada por uma série de webinars em várias línguas, introduzindo os detalhes completos do programa de parceria. VARs, MSPs e distribuidores interessados podem registar-se agora (evento expirado) para saber mais sobre os produtos Splashtop e a estrutura de revenda, assim como:

Como o Conselho Consultivo de Segurança irá ajudar os parceiros a cumprir os padrões e regulamentos de segurança incluindo GDPR, HIPAA, SOC 2, e PCI.

Como Splashtop irá partilhar as tendências e insights do mercado, juntamente com as antevisões do roteiro do produto, eventos, webinars, e mais.

Como o melhor suporte da Splashtop e a pontuação NPS de +93 fornecem valor significativo para os clientes, e oportunidades de receita para revendedores.

Reagindo ao anúncio, Neil Boia, Creative Arts & Industries Business Manager no actual parceiro Splashtop Academia comentou que, "Esta é uma oportunidade real para a comunidade de canais na EMEA. A velocidade e flexibilidade do Splashtop tem dado um valioso impulso à forma como servimos os nossos clientes, e a nossa parceria tem sido altamente eficaz desde o primeiro dia. Ver Splashtop crescer o seu perfil na EMEA é muito bem-vindo".

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley e Amesterdão, a Splashtop Inc. fornece software e serviços de acesso remoto e suporte remoto da próxima geração para empresas, instituições académicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs, departamentos de TI e indivíduos. A abordagem de acesso remoto Splashtop baseada na nuvem, segura e facilmente gerida está cada vez mais a substituir as abordagens herdadas, tais como as redes privadas virtuais (VPNs), ao mesmo tempo que ganha um impressionante 93 Net Promoter Score (NPS), um padrão para avaliar a satisfação do cliente. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop a nível global. Visita para mais informações.

Para mais informações, por favor contacta: Nickey Ikelaar via nickey.ikelaar@splashtop.com