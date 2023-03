Splashtop Classroom- Como funciona para os Estudantes

Eis alguns exemplos ilustrados de como o Splashtop Classroom funciona da perspetiva do aluno para entrar numa sessão de partilha de ecrã de um professor.

O Splashtop Classroom permite que os professores compartilhem sua área de trabalho e aplicativos. Uma vez conectados, os alunos podem ver, controlar e anotar sobre o conteúdo da aula usando os seus próprios dispositivos. O Splashtop Classroom é perfeito para professores e instrutores que querem envolver toda a sua sala! Se você ainda não tem o Splashtop Classroom, pode experimentar a nossa avaliação gratuita.

As informações dos alunos do Splashtop Classroom abaixo incluem

Como o aluno entra na sessão do Splashtop Classroom usando um navegador Chromebook ou Chrome

(Caso o aluno não tenha a extensão do navegador Splashtop Classroom Chrome instalada, é só baixar na Web store do Chrome)

Clique no link Aplicativos no canto superior esquerdo da janela do seu navegador Chrome

Clique no ícone “Splashtop Classroom”

Digite o Código da Sessão exibido na tela do professor, o nome do aluno e clique no botão Entrar. (O nome do aluno irá aparecer na lista de participantes do professor).

Nesse momento o aluno poderá ver a tela do professor.

Como o aluno entra na sessão do Splashtop Classroom usando um iPad ou iPhone

(Se o aluno não tiver o aplicativo Splashtop Classroom instalado, ele pode fazer o download na App Store, ele só precisa pesquisar Splashtop Classroom)

Clique no ícone “Splashtop Classroom”

Clique ou deslize para o aluno

Toque no QR code para abrir a câmera e digitalizar o QR code da tela do professor. Você também pode inserir o código de 9 dígitos da tela do professor e o nome do aluno e tocar no botão Entrar. (O nome do aluno irá aparecer na lista de participantes na tela do professor).

Nesse momento o aluno poderá ver a tela do professor.

O professor pode, opcionalmente, dar ao aluno a capacidade de controlar ou anotar na tela do professor.

Como o aluno entra na sessão do Splashtop Classroom usando um dispositivo Android

(Se você não possui o aplicativo Splashtop Classroom instalado, pode baixá-lo na Google Play Store, é só procurar Splashtop Classroom)

O aplicativo está disponível para celulares e tablets Android.

Toque no ícone “Splashtop Classroom”

Toque em “Aluno”

Toque no QR code para abrir a câmera e digitalizar o QR code da tela do professor. Você também pode inserir o código de 9 dígitos da tela do professor e o nome do aluno e tocar no botão Entrar. (O nome do aluno irá aparecer na lista de participantes na tela do professor).

Nesse momento o aluno poderá ver a tela do professor.

O professor pode, opcionalmente, dar ao aluno a capacidade de controlar ou anotar na tela do professor.

Veja um exemplo do Splashtop Classroom neste vídeo:

Deixe a sua aula ainda mais interativa com o Splashtop Classroom

Neste artigo, vimos como compartilhar e anotar sobre a tela do seu computador usando o Splashtop Classroom.

O Splashtop Classroom funciona com computadores Windows e Mac, você pode controlar e anotar usando um dispositivo iPad ou Android (celular ou tablet Android).

Ou continuar com a publicação no tutorial anterior:Splashtop Classroom — Como funciona para os professores