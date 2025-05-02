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A demonstration of how Splashtop Classroom works for students

Splashtop Classroom - Como Funciona para os Estudantes

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
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Eis alguns exemplos ilustrados de como o Splashtop Classroom funciona da perspetiva do aluno para entrar numa sessão de partilha de ecrã de um professor.

O Splashtop Classroom permite que os professores compartilhem sua área de trabalho e aplicativos. Uma vez conectados, os alunos podem ver, controlar e anotar sobre o conteúdo da aula usando os seus próprios dispositivos. O Splashtop Classroom é perfeito para professores e instrutores que querem envolver toda a sua sala! Se você ainda não tem o Splashtop Classroom, pode experimentar a nossa avaliação gratuita.

As informações dos alunos do Splashtop Classroom abaixo incluem

Como o aluno entra na sessão do Splashtop Classroom usando um navegador Chromebook ou Chrome

(Caso o aluno não tenha a extensão do navegador Splashtop Classroom Chrome instalada, é só baixar na Web store do Chrome)

Clique no link Aplicativos no canto superior esquerdo da janela do seu navegador Chrome

Chrome Apps Icon

Clique no ícone “Splashtop Classroom”

Splashtop Classroom Icon

Digite o Código da Sessão exibido na tela do professor, o nome do aluno e clique no botão Entrar. (O nome do aluno irá aparecer na lista de participantes do professor).

Splashtop Classroom interface with fields to enter session code and name to join a session

Nesse momento o aluno poderá ver a tela do professor.

Como o aluno entra na sessão do Splashtop Classroom usando um iPad ou iPhone

(Se o aluno não tiver o aplicativo Splashtop Classroom instalado, ele pode fazer o download na App Store, ele só precisa pesquisar Splashtop Classroom)

Clique no ícone “Splashtop Classroom”

Splashtop Classroom Icon

Clique ou deslize para o aluno

Illustration of a teacher pointing at shapes on a board with three students

Toque no QR code para abrir a câmera e digitalizar o QR code da tela do professor. Você também pode inserir o código de 9 dígitos da tela do professor e o nome do aluno e tocar no botão Entrar. (O nome do aluno irá aparecer na lista de participantes na tela do professor).

Splashtop Classroom tablet app student interface with options to enter session code and name to join a session

Nesse momento o aluno poderá ver a tela do professor.

O professor pode, opcionalmente, dar ao aluno a capacidade de controlar ou anotar na tela do professor.

Como o aluno entra na sessão do Splashtop Classroom usando um dispositivo Android

(Se você não possui o aplicativo Splashtop Classroom instalado, pode baixá-lo na Google Play Store, é só procurar Splashtop Classroom)

O aplicativo está disponível para celulares e tablets Android.

Toque no ícone “Splashtop Classroom”

Splashtop Classroom Icon

Toque em “Aluno”

Splashtop Classroom app interface showing options for Student or Teacher with an illustration

Toque no QR code para abrir a câmera e digitalizar o QR code da tela do professor. Você também pode inserir o código de 9 dígitos da tela do professor e o nome do aluno e tocar no botão Entrar. (O nome do aluno irá aparecer na lista de participantes na tela do professor).

Splashtop Classroom mobile app student interface with options to enter session code and name to join a session

Nesse momento o aluno poderá ver a tela do professor.

O professor pode, opcionalmente, dar ao aluno a capacidade de controlar ou anotar na tela do professor.

Veja um exemplo do Splashtop Classroom neste vídeo:

Splashtop Classroom for 1:1 Education Overview
Splashtop Classroom for 1:1 Education Overview

Deixe a sua aula ainda mais interativa com o Splashtop Classroom

Neste artigo, vimos como compartilhar e anotar sobre a tela do seu computador usando o Splashtop Classroom.

O Splashtop Classroom funciona com computadores Windows e Mac, você pode controlar e anotar usando um dispositivo iPad ou Android (celular ou tablet Android).

Saiba mais sobre o Splashtop Classroom, experimente nossa avaliação gratuita

Ou continuar com a publicação no tutorial anterior: Splashtop Classroom — Como funciona para os professores

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