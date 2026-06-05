Entrevista da BBC com Mark Lee da Splashtop no Acesso Remoto ao Computador WFH

O CEO da Splashtop, Mark Lee, foi recentemente convidado pelo World Business Report da BBC. Ele se juntou a outros líderes empresariais e discutiu sobre a tendência global do trabalho em casa, também conhecido como home office.
Você pode ouvir o episódio completo aqui. Mark começa a sua fala em 16:38.
Nós temos aqui uma transcrição da fala de Mark na entrevista com a BBC.
Para aqueles que não estão familiarizados com o Acesso Remoto da Splashtop, o que isso realmente significa?
Nossos produtos permitem que os usuários acessem seus computadores remotos de qualquer lugar com altíssima segurança. As pessoas podem usar seus computadores pessoais, tablets, dispositivos móveis, e nós nos esforçamos para manter todo esse processo seguro.
Como estão os negócios?
Vimos um grande aumento de tráfego nas últimas semanas. Muitas empresas estão equipando seus funcionários com produtos de acesso remoto.
Eu diria que a nossa demanda habitual aumentou cerca de 10 vezes.
Estamos oferecendo nossos produtos gratuitamente em certas regiões afetadas pelo vírus, também disponibilizamos nossos produtos para muitas empresas
Você sente que quando tudo isso terminar, a sensação de normalidade irá voltar? Na verdade, depois de tudo o que aconteceu com tantas pessoas trabalhando em casa, você acha que isso vai continuar?
Nós acreditamos que sim. Eu acho que toda essa crise incorporou uma nova mentalidade em muitas empresas, elas precisam pensar na continuidade dos seus negócios — É preciso aprender a operar um negócio diante de desastres naturais, pandemias e outros eventos que podem acontecer.
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