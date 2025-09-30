Splashtop Remote Support Named Top MSP Software by Software Advice

O Splashtop Remote Support foi nomeado uma solução de software melhor no recém-lançado Relatório FronTrunners da Software Advice para Top Software MSP de 2023.
O relatório analisa avaliações verificadas dos usuários finais, posicionando os produtos com melhor pontuação com base na sua usabilidade e nas classificações de satisfação dos clientes para pequenas empresas. (Saiba mais sobre a metodologia aqui)
O Splashtop Remote Support ganhou uma classificação geral incrível de 4,4 (de 5). A Splashtop ganhou 4,5 em 5 nas seguintes categorias:
Facilidade de Uso
Suporte ao cliente
Valor Pelo Dinheiro
Funcionalidade
O Splashtop Remote Support é a solução ideal para os MSPs monitorizarem, gerirem e suportarem terminais remotamente devido ao seu conjunto de funcionalidades robusto, relação custo-eficácia e capacidades de integração perfeita. Podes ver as avaliações do Splashtop Remote Support na Software Advice.
O que os revisores da Software Advice disseram sobre o Splashtop Remote Support
“Revimos vários produtos para a nossa empresa e a Splashtop lidou com as nossas necessidades principais de apoiar as nossas estações de trabalho remotamente. Um dos maiores prós foi a inclusão do acesso remoto dos funcionários aos seus PC - especialmente durante esses tempos de home office! Acabamos por poupar uma quantidade substancial de dinheiro devido à consolidação de uma ferramenta de suporte remoto de TI e o acesso remoto dos funcionários num só produto." - Ryan
“Gostei da facilidade de instalação e uso da Splashtop. Depois de configurado no computador do cliente, é apenas uma questão de alguns cliques para entrar na unidade remota. Acredito que as conexões são seguras. Pelo preço, é uma ótima alternativa a alguns dos outros software de controlo remoto existentes.” - Patrick
“Só tem benefícios. Mudei a nossa empresa do LogMeIn Central para Splashtop e não podia ficar mais feliz. Super fácil de configurar, implantar e manter. O custo foi um fator impulsionador e encaixava bem nas minhas orientações orçamentais... muito acessível no domínio das ferramentas de suporte remoto.” - Shawn
Experimente o Splashtop Remote Support gratuitamente!
Splashtop Remote Support é a solução de suporte remoto ideal para MSPs. A sua relação custo-eficácia e escalabilidade tornam-no atrativo para as organizações que procuram simplificar os seus serviços de suporte remoto e aumentar a satisfação dos clientes.
Podes experimentar agora mesmo com uma avaliação gratuita! Não é necessário cartão de crédito ou compromisso.
Aviso:
O emblema FronTrunners é uma marca comercial e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou das suas afiliadas e é utilizado aqui com permissão. Todos os direitos reservados. A FronTrunners constitui as opiniões subjetivas de avaliações de usuários finais individuais, classificações e dados aplicados contra uma metodologia documentada; não representam a opinião nem constituem um endosso da Software Advice ou suas afiliadas.