Splashtop Remote Support Named Top MSP Software by Software Advice

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Software Advice Frontrunners 2023 badge for Splashtop Remote Support as a top MSP solution.

Splashtop Remote Support foi Nomeado Melhor Software para MSPs pela Software Advice

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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O Splashtop Remote Support foi nomeado uma solução de software melhor no recém-lançado Relatório FronTrunners da Software Advice para Top Software MSP de 2023.

O relatório analisa avaliações verificadas dos usuários finais, posicionando os produtos com melhor pontuação com base na sua usabilidade e nas classificações de satisfação dos clientes para pequenas empresas. (Saiba mais sobre a metodologia aqui)

O Splashtop Remote Support ganhou uma classificação geral incrível de 4,4 (de 5). A Splashtop ganhou 4,5 em 5 nas seguintes categorias:

  • Facilidade de Uso

  • Suporte ao cliente

  • Valor Pelo Dinheiro

  • Funcionalidade

O Splashtop Remote Support é a solução ideal para os MSPs monitorizarem, gerirem e suportarem terminais remotamente devido ao seu conjunto de funcionalidades robusto, relação custo-eficácia e capacidades de integração perfeita. Podes ver as avaliações do Splashtop Remote Support na Software Advice.

O que os revisores da Software Advice disseram sobre o Splashtop Remote Support

“Revimos vários produtos para a nossa empresa e a Splashtop lidou com as nossas necessidades principais de apoiar as nossas estações de trabalho remotamente. Um dos maiores prós foi a inclusão do acesso remoto dos funcionários aos seus PC - especialmente durante esses tempos de home office! Acabamos por poupar uma quantidade substancial de dinheiro devido à consolidação de uma ferramenta de suporte remoto de TI e o acesso remoto dos funcionários num só produto." - Ryan

“Gostei da facilidade de instalação e uso da Splashtop. Depois de configurado no computador do cliente, é apenas uma questão de alguns cliques para entrar na unidade remota. Acredito que as conexões são seguras. Pelo preço, é uma ótima alternativa a alguns dos outros software de controlo remoto existentes.” - Patrick

“Só tem benefícios. Mudei a nossa empresa do LogMeIn Central para Splashtop e não podia ficar mais feliz. Super fácil de configurar, implantar e manter. O custo foi um fator impulsionador e encaixava bem nas minhas orientações orçamentais... muito acessível no domínio das ferramentas de suporte remoto.” - Shawn

Experimente o Splashtop Remote Support gratuitamente!

Splashtop Remote Support é a solução de suporte remoto ideal para MSPs. A sua relação custo-eficácia e escalabilidade tornam-no atrativo para as organizações que procuram simplificar os seus serviços de suporte remoto e aumentar a satisfação dos clientes.

Podes experimentar agora mesmo com uma avaliação gratuita! Não é necessário cartão de crédito ou compromisso.

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Aviso:

O emblema FronTrunners é uma marca comercial e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou das suas afiliadas e é utilizado aqui com permissão. Todos os direitos reservados. A FronTrunners constitui as opiniões subjetivas de avaliações de usuários finais individuais, classificações e dados aplicados contra uma metodologia documentada; não representam a opinião nem constituem um endosso da Software Advice ou suas afiliadas.

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