Mesmo as empresas mais pequenas ainda podem ter muitas atualizações de software para gerir. Apenas alguns portáteis de funcionários podem ser suficientes para criar vulnerabilidades de segurança e dores de cabeça na manutenção, por isso é importante que sejam devidamente atualizados.
No entanto, o desafio não é apenas manter o software atualizado. As atualizações de software devem ser eficientes e perfeitas, sem interromper os colaboradores no trabalho ou se tornarem outra tarefa manual que sobrecarrega as equipas de TI.
A chave é escolher uma solução que mantenha as atualizações consistentes sem adicionar mais complexidade a um ambiente de pequena empresa. Então, como pode escolher a melhor para o seu negócio? Vamos explorar o que mais importa ao escolher uma solução para atualizações automáticas de software, especialmente para empresas em crescimento com pequenas frotas de portáteis.
Porque É que as Atualizações de Software Manuais Falham Mesmo Numa Pequena Empresa
Os ambientes de pequenas empresas muitas vezes dependem de correções manuais por mais tempo do que deveriam, simplesmente porque não veem a necessidade de automatizá-las. Quando só têm alguns terminais para suportar, parece ser um processo mais gerível… até começarem a perder atualizações, os dispositivos ficarem fora de sincronização ou os colaboradores adiarem as correções mais do que é seguro.
Independentemente do tamanho da empresa, as atualizações de software manuais podem causar interrupções ou introduzir riscos, incluindo:
Tempos de atualização inconsistentes nos portáteis dos funcionários podem criar interrupções inesperadas.
Falta de atualizações de aplicações de terceiros, que são tão importantes quanto as atualizações de sistema operativo e podem deixar vulnerabilidades expostas quando não corrigidas.
Interrupções durante o dia de trabalho devido a atualizações que exigem reinicializações demoradas.
Não há maneira simples de confirmar se as atualizações foram devidamente instaladas ou identificar falhas.
Tempo excessivo gasto a verificar e atualizar dispositivos manualmente em toda a empresa.
O que Deves Priorizar numa Solução Automatizada de Atualização de Software
Se é proprietário de uma pequena empresa, administrador de TI, ou outro decisor à procura de uma solução automatizada de atualização de software, pode ser um pouco esmagador começar - como pode sequer saber o que procurar? Como tal, criámos uma lista prática de elementos que deverá priorizar ao avaliar as suas opções:
1. Configuração Fácil e Manutenção Contínua Baixa
Pequenas empresas não precisam de uma ferramenta que exige administradores especializados, infraestrutura em camadas, ou trabalho de implementação extensivo. A facilidade de uso e implementação, assim como necessidades de manutenção mínimas, são tão importantes quanto qualquer recurso. Procure uma solução que funcione de forma fluida, exija investimento mínimo e seja baixa em complexidade para proporcionar a melhor experiência.
2. Suporte para Ambos os Sistemas Operativos e Atualizações de Apps de Terceiros
Manter o seu sistema operativo atualizado é importante, mas só isso não é suficiente. As apps de negócios comuns, como navegadores, ferramentas de colaboração e software de conferência, também requerem frequentemente patches de segurança e outras atualizações, por isso a automação de atualizações fiável deve gerir tanto sistemas operativos como aplicações de terceiros para fornecer cobertura de patches completa.
3. Agendamento Que Minimize a Interrupção dos Funcionários
Quando as atualizações são programadas no meio do dia, podem interromper o trabalho ou ser adiadas indefinidamente para evitar interrupções. Um bom software de automação de patches pode agendar atualizações fora do horário de expediente e janelas de manutenção, garantindo que sejam instaladas sem interromper os colaboradores. Isso deve dar às empresas o controlo sobre o seu tempo e agendamento, sem precisar de microgerir cada atualização.
4. Visibilidade Clara do Estado das Atualizações
Se não puder confirmar que uma atualização foi instalada corretamente, corre o risco de deixar vulnerabilidades expostas. As ferramentas de automação devem permitir que os administradores vejam quais atualizações foram bem-sucedidas, quais falharam e quais os portáteis que ainda precisam de atenção, caso contrário, não há como verificar se tudo está a funcionar como pretendido. A visibilidade é essencial aqui, para que qualquer atualização falhada possa ser resolvida e tentada novamente.
5. Uma solução suficientemente simples para uma pequena frota
Não precisa de uma pilha tecnológica de nível empresarial para gerir um punhado de portáteis. Equipas menores devem priorizar a usabilidade e o controlo prático, em vez de uma plataforma ampla, para garantir que cada dispositivo esteja a ser gerido corretamente.
6. Preços que se adequam a um ambiente pequeno
Se geres uma pequena empresa, provavelmente não precisas das camadas de funcionalidades projetadas para grandes departamentos de TI, então por que deverias pagar por elas? Procura, em vez disso, uma solução que se encaixe na tua faixa de preço, não só para poupar dinheiro, mas para garantir que estás a obter as funcionalidades que precisas, em vez de seres sobrecarregado por aquelas que não precisas. Encontrar um preço e um conjunto de funcionalidades que satisfaçam as necessidades do teu negócio é essencial.
O que as Pequenas Empresas Frequentemente Supervalorizam, Mas Não Deveriam
Muitas vezes, os responsáveis pela tomada de decisão em pequenas empresas procuram por funcionalidades que acham que precisam, apenas para descobrir que na verdade não estão a ajudar. É tão importante saber o que priorizar, quanto saber o que, muitas vezes, é sobrevalorizado. Isto inclui:
A lista mais longa de funcionalidades: Mais funções não significam necessariamente a melhor solução. Às vezes, isso só significa que a solução tem funcionalidades extras pelas quais pagará mas que não usará.
Complexidade a nível empresarial que requer gestão dedicada: A simplicidade é fundamental, especialmente para equipas menores. Soluções excessivamente complexas podem muitas vezes consumir mais tempo e causar mais problemas do que resolvem.
Ferramentas criadas principalmente para equipas de TI muito grandes: A automação de atualização não é uma solução única para todos. É importante encontrar uma ferramenta com funcionalidades e preços adequados ao tamanho do teu negócio.
Complementos e módulos que não serão usados: Tal como na lista de funcionalidades excessivamente longa, não é necessário pagar por complementos que não serão realmente usados.
Promessas de “Configure e esqueça”, sem visibilidade ou controlo: Visibilidade é essencial para verificar se os patches estão instalados corretamente, identificar falhas rapidamente e manter os registos e a consistência necessários para a prontidão para auditorias.
Alegações de cobertura de patches amplas mas desalinhadas: se o software de gestão de patches não estiver alinhado com as apps que realmente usa, não lhe será útil. Mesmo que uma solução ofereça uma vasta gama de funcionalidades de patching, ainda assim precisa de satisfazer as suas necessidades específicas.
Uma Lista de Verificação Simples para Avaliar as Suas Opções
Agora que sabemos o que não priorizar, a próxima pergunta é: o que deve procurar? Criámos uma lista de verificação prática para ajudá-lo a avaliar as suas opções de automação de atualizações. Se encontrar uma solução que preencha cada uma destas caixas, deve atender às suas necessidades:
Pode atualizar tanto os sistemas operativos quanto as apps de terceiros que a sua equipa utiliza?
Consegue automatizar implementações sem ter que gerir manualmente cada portátil?
Consegue controlar o tempo para que as atualizações não interrompam os funcionários?
Consegue ver rapidamente quais dispositivos estão atualizados e quais precisam de atualização?
Consegue identificar e remediar facilmente as atualizações falhadas?
A configuração é leve o suficiente para uma pequena equipa?
Os preços são razoáveis para o tamanho da sua equipa?
Onde se Encaixa o Splashtop AEM para Pequenas Empresas
Para pequenas empresas que procuram uma forma mais simples de automatizar atualizações sem sobrecarregar o endpoint, Splashtop AEM é uma opção que vale a pena avaliar. O Splashtop AEM ajuda a simplificar as atualizações de software, automatizar a correção para sistemas operativos e aplicações de terceiros suportadas, e melhorar a visibilidade em endpoints geridos.
1. Uma Melhor Aposta para Pequenas Equipas Que Querem Automação Sem Sobrecarga Pesada
O Splashtop AEM ajuda pequenas equipas a automatizar atualizações de software, melhorar a visibilidade dos endpoints e reduzir o trabalho manual envolvido em manter os portáteis atualizados. As equipas podem usar políticas de correção para lançar atualizações de acordo com um cronograma definido, mantendo a visibilidade sobre quais atualizações foram bem-sucedidas, quais falharam e quais dispositivos precisam de atenção.
2. Correções em Tempo Real e Cobertura de Aplicações de Terceiros
O Splashtop AEM suporta correções em tempo real para sistemas operativos e aplicações de terceiros suportadas, ajudando as equipas a manter o software atualizado a partir de um único local. Foi concebido para reduzir as verificações manuais, melhorar a consistência de correção entre dispositivos e tornar mais fácil agir rapidamente quando as atualizações estão disponíveis.
3. Visibilidade, Controlo e um Fluxo de Trabalho mais Simples
Com Splashtop AEM, as equipas podem ver o estado dos patches através dos dispositivos, rever falhas e gerir atualizações sem saltar entre várias ferramentas. Isso torna mais fácil manter os portáteis atualizados, responder a problemas mais rapidamente e manter um processo de atualização mais consistente e pronto para auditorias.
4. Por que Isso Importa Mais Do Que um Conjunto de Ferramentas Maior
As pequenas empresas normalmente não precisam de uma pilha de endpoints extensa para automatizar atualizações em alguns portáteis de funcionários. Uma solução mais adequada é aquela que oferece a visibilidade, automação e controle de que realmente necessitam, sem adicionar complexidade desnecessária ou forçá-las a um conjunto de ferramentas muito maior.
Priorize Simplicidade, Visibilidade e Controlo com o Splashtop
Pequenas empresas precisam de uma forma confiável de manter o software atualizado, reduzir o esforço manual e manter práticas de atualização consistentes, mas isso não significa que precisam da plataforma maior ou mais cara. A melhor solução é aquela que torna as atualizações mais fáceis de gerir em vários dispositivos sem adicionar complexidade.
Procure uma solução que seja fácil de configurar, que lhe dê visibilidade clara das correções, suporte atualizações tanto de sistema operativo quanto de aplicações de terceiros, e que permita agendar implementações em torno do horário de trabalho. Para uma pequena empresa, essa combinação importa mais do que uma lista extensa de funcionalidades.
Se quiser avaliar se o Splashtop AEM é adequado para a sua empresa, comece com uma versão de teste gratuita e veja como lida com patching automatizado, visibilidade de atualizações e gestão diária nos dispositivos dos seus colaboradores.