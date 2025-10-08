Avaliações da Semana do Acesso Remoto Splashtop — 29 de julho de 2019

Leia as nossas avaliações de clientes Splashtop favoritas na semana de 29 de julho de 2019. Descubra por que esses clientes trocaram TeamViewer, GoToMyPC e LogMeIn pela Splashtop.
Aqui na Splashtop, executivos, MSPs, profissionais de TI, help desks e outros profissionais adoram falar o quanto amam a Splashtop. Esses comentários destacam algumas das razões pelas quais mais de 20 milhões de pessoas usam as melhores soluções de desktop remoto da Splashtop todos os dias.
Eis algumas das melhores avaliações da última semana!
Análises da semana
Splashtop Revisão do Suporte Remoto
“Estou muito feliz por ter mudado do LogMein e nunca olhei para trás. A melhor decisão de negócios alguma vez tomada. O Splashtop tornou realmente possível que tipos de pequenas empresas, como eu, estejam no mesmo terreno que as grandes empresas que gastam elevados dólares em soluções de suporte informático e gestão remota. Obrigado Splashtop! Fazes a diferença.”
- Xay Phouangaphayvong, Fundador/Chefe de Serviço, Sol POS
Mais Avaliações e Análises do Splashtop Remote Support
Avaliações do Splashtop Remote Access
“Splashtop é um sistema tão fácil de usar. Era um cliente anterior doGoToMyPC e estava nervoso com a transição e facilidade de uso. Que boa decisão foi fazer essa mudança! Extremamente feliz com tudo até agora. O preço é fenomenal e espero que, quando chegar a altura de renovar, não haja salto de prémio como já experienciei com outras empresas. Desde que não mudem isso, têm um cliente enquanto o meu negócio representa!”
- Lisa M Rizzo, Consultora gestora de odontologia independente
“Muito impressionante, o teu suporte, a facilidade de utilização e implementação do produto. Obrigado pelas respostas rápidas e por um produto Top Tier. Tarifava #1 e tive o TeamViewer eLogMeIn Pro.”
- Frank Wolynski - VP Engenharia, WEDU-TV
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