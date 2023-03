Avaliações da Semana do Acesso Remoto Splashtop — 29 de julho de 2019

Leia as nossas avaliações de clientes Splashtop favoritas na semana de 29 de julho de 2019. Descubra por que esses clientes trocaram TeamViewer, GoToMyPC e LogMeIn pela Splashtop.

Aqui na Splashtop, executivos, MSPs, profissionais de TI, help desks e outros profissionais adoram falar o quanto amam a Splashtop. Esses comentários destacam algumas das razões pelas quais mais de 20 milhões de pessoas usam as melhores soluções de desktop remoto da Splashtop todos os dias.

Eis algumas das melhores avaliações da última semana!

“Estou muito feliz por ter mudado do LogMein e nunca olhei para trás. A melhor decisão de negócios alguma vez tomada. O Splashtop tornou realmente possível que tipos de pequenas empresas, como eu, estejam no mesmo terreno que as grandes empresas que gastam elevados dólares em soluções de suporte informático e gestão remota. Obrigado Splashtop! Fazes a diferença.”

- Xay Phouangaphayvong, Fundador/Chefe de Serviço, Sol POS