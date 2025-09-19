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Revisão da Semana 2

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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5 estrelas por twink123

Fantástico

A Splashtop permite que o teu computador interaja facilmente com o teu iPad, iPhone, etc. E poder utilizar os programas do meu computador no meu iPad é fantástico. Problemas de vídeo Flash? Não mais! Você pode fazer com que seu computador imprima coisas para você como se estivesse sentado na frente dele. Dentro das suas configurações, ele irá ajudá-lo a alterar suas configurações para impedir que seu computador entre em repouso para que você possa se conectar a ele sempre que quiser. Os novos atalhos personalizáveis parecem brilhantes. 10 estrelas!!

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