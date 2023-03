Revisão da Semana 2

5 estrelas por twink123

Fantástico

Splashtop permite que o teu computador se envolva facilmente com o teu iPad, iPhone, etc. E poder usar os meus programas do meu computador no meu iPad actual é espantoso. Problemas de vídeo em flash? Já não! Podes fazer com que o teu computador imprima coisas para ti, como se estivesses sentado à frente dele. Dentro das tuas definições irá ajudar-te a alterar as tuas definições para impedir que o teu computador adormeça, para que possas ligar-te a ele sempre que quiseres. Os novos atalhos personalizáveis parecem brilhantes. 10 estrelas!!!