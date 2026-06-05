Splashtop Remote Access - Avaliações da semana - 12 de agosto de 2019

Eis as melhores avaliações do Splashtop para a semana de 12 de agosto de 2019. O Splashtop oferece soluções de desktop remoto e suporte remoto altamente classificadas, as melhores da categoria.
Todas as semanas ouvimos falar de vários utilizadores do Splashtop sobre o quanto adoram o Splashtop. Confira as principais avaliações da última semana e continue a ler para saber mais sobre as soluções de acesso remoto do Splashtop e começar hoje.
Análises da semana
Avaliações Splashtop Business Access
“O Splashtop permite acesso rápido ao meu desktop quando está a trabalhar remotamente num computador portátil. Foi fácil contactar o serviço de atendimento ao cliente útil [Splashtop]. Splashtop é um excelente valor em comparação com o LogMein. O meu desktop tem dois monitores e o Splashtop dá a opção de alternar entre os monitores ou mostrar ambos lado a lado num ecrã.”
- Malcolm T
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Splashtop Revisão do Suporte Remoto
“Acabei de mudar para o Splashtop para suporte remoto dos meus clientes em vários escritórios. Era umLogMeIn utilizador de longa data mas tinha um preço fora do produto. A transição foi perfeita e a usabilidade do Splashtop é ótima”
- Georganne S
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Splashtop Revisão do Suporte Remoto
“A principal razão pela qual escolhi o Splashtop foi pelo recurso que te permite ver e controlar dispositivos Android/iOS. Tenho usado esse recurso junto com o recurso de acesso não assistido para computadores de mesa e ambos estão a funcionar perfeitamente desde o primeiro dia”
- Jake S
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Splashtop Remote Access: para profissionais e pequenas equipas que pretendem aceder remotamente aos seus computadores. VERSÃO EXPERIMENTAL GRATUITA
SRS Premium: para MSPs e equipas de TI que pretendem acesso remoto não assistido aos computadores dos seus utilizadores para fornecer suporte remoto.
Splashtop Remote Support: para equipas de TI, suporte e help desk que necessitam de uma solução de suporte rápida e assistida para fornecer suporte remoto a pedido aos dispositivos dos seus utilizadores. VERSÃO EXPERIMENTAL GRATUITA
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