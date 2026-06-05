Splashtop Remote Access - Avaliações da semana - 12 de agosto de 2019

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Avaliações da Semana do Splashtop Remote Access - 12 de agosto de 2019

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
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Eis as melhores avaliações do Splashtop para a semana de 12 de agosto de 2019. O Splashtop oferece soluções de desktop remoto e suporte remoto altamente classificadas, as melhores da categoria.

Todas as semanas ouvimos falar de vários utilizadores do Splashtop sobre o quanto adoram o Splashtop. Confira as principais avaliações da última semana e continue a ler para saber mais sobre as soluções de acesso remoto do Splashtop e começar hoje.

Análises da semana

Avaliações Splashtop Business Access

“O Splashtop permite acesso rápido ao meu desktop quando está a trabalhar remotamente num computador portátil. Foi fácil contactar o serviço de atendimento ao cliente útil [Splashtop]. Splashtop é um excelente valor em comparação com o LogMein. O meu desktop tem dois monitores e o Splashtop dá a opção de alternar entre os monitores ou mostrar ambos lado a lado num ecrã.”

- Malcolm T

Mais Avaliações e Análises do Splashtop Business Access

Splashtop Revisão do Suporte Remoto

 “Acabei de mudar para o Splashtop para suporte remoto dos meus clientes em vários escritórios. Era umLogMeIn utilizador de longa data mas tinha um preço fora do produto. A transição foi perfeita e a usabilidade do Splashtop é ótima”

- Georganne S

Mais Avaliações e Análises do Splashtop Remote Support

Splashtop Revisão do Suporte Remoto

 “A principal razão pela qual escolhi o Splashtop foi pelo recurso que te permite ver e controlar dispositivos Android/iOS. Tenho usado esse recurso junto com o recurso de acesso não assistido para computadores de mesa e ambos estão a funcionar perfeitamente desde o primeiro dia”

- Jake S

Mais Avaliações e Análises do Splashtop Remote Support

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Vejo por ti mesmo porque os clientes adoram o Splashtop. Saiba mais sobre qual solução Splashtop é a melhor para ti. Podes começar gratuitamente a qualquer hora com a nossa avaliação gratuita7 de dias. Não é necessário cartão de crédito ou compromisso.

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SRS Premium: para MSPs e equipas de TI que pretendem acesso remoto não assistido aos computadores dos seus utilizadores para fornecer suporte remoto.

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Splashtop Remote Support: para equipas de TI, suporte e help desk que necessitam de uma solução de suporte rápida e assistida para fornecer suporte remoto a pedido aos dispositivos dos seus utilizadores. VERSÃO EXPERIMENTAL GRATUITA

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