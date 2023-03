Splashtop Remote Access - Avaliações da semana - 12 de agosto de 2019

Eis as melhores avaliações do Splashtop para a semana de 12 de agosto de 2019. O Splashtop oferece soluções de desktop remoto e suporte remoto altamente classificadas, as melhores da categoria.

Todas as semanas ouvimos falar de vários utilizadores do Splashtop sobre o quanto adoram o Splashtop. Confira as principais avaliações da última semana e continue a ler para saber mais sobre as soluções de acesso remoto do Splashtop e começar hoje.

Análises da semana

Avaliações Splashtop Business Access

“O Splashtop permite acesso rápido ao meu desktop quando está a trabalhar remotamente num computador portátil. Foi fácil contactar o serviço de atendimento ao cliente útil [Splashtop]. Splashtop é um excelente valor em comparação com o LogMein. O meu desktop tem dois monitores e o Splashtop dá a opção de alternar entre os monitores ou mostrar ambos lado a lado num ecrã.” - Malcolm T

Mais Avaliações e Análises do Splashtop Business Access

Splashtop Revisão do Suporte Remoto

“Acabei de mudar para o Splashtop para suporte remoto dos meus clientes em vários escritórios. Era umLogMeIn utilizador de longa data mas tinha um preço fora do produto. A transição foi perfeita e a usabilidade do Splashtop é ótima” - Georganne S

Mais Avaliações e Análises do Splashtop Remote Support

Splashtop SOS Resenha

“A principal razão pela qual escolhi o Splashtop foi pelo recurso que te permite ver e controlar dispositivos Android/iOS. Tenho usado esse recurso junto com o recurso de acesso não assistido para computadores de mesa e ambos estão a funcionar perfeitamente desde o primeiro dia” - Jake S

Mais Avaliações e Análises do Splashtop Remote Support

Interessado no Trking Splashtop?

Vejo por ti mesmo porque os clientes adoram o Splashtop. Saiba mais sobre qual solução Splashtop é a melhor para ti. Podes começar gratuitamente a qualquer hora com a nossa avaliação gratuita 14 de dias. Não é necessário cartão de crédito ou compromisso.

Splashtop Business Access: para profissionais de negócios e equipas pequenas que querem acesso remoto aos seus computadores. SAIBA MAIS| ENSAIOGRÁTI

Suporte Remoto Splashtop: para MSPs e equipes de TI que querem acesso remoto não assistido aos computadores dos seus usuários, para fornecer suporte remoto. SAIBA MAIS| ENSAIOGRÁTI

Splashtop SOS: para as equipes de TI, de suporte e de help desk que precisam de uma solução atendida e de suporte rápido para fornecer suporte remoto a pedido aos dispositivos dos seus usuários. SAIBA MAIS| ENSAIOGRÁTI

Ver todas as soluções Splashtop