Software de usuário remoto na era do trabalho flexível

A pandemia de COVID-19 acelerou uma tendência crescente de trabalho remoto e flexível, fazendo com que as equipes de TI repensem como proporcionam acesso a sistemas empresariais críticos. Além disso, muitas escolas e universidades rapidamente se moveram para desenvolver capacidades de ensino à distância para garantir a continuidade aos seus alunos.
Neste blog, discutimos a crescente procura de software de usuários remotos e como as organizações podem se ajustar na nova era de trabalho/aprendizagem flexível. Também estudamos alguns casos de uso comum.
Software de usuário remoto para empresas
O trabalho flexível veio para ficar. E as equipes de TI estão facilitando o trabalho flexível com um software de usuário remoto que permite aos funcionários acessar os seus computadores e aplicações remotamente.
Existem duas razões principais para que os colaboradores possam precisar acessar remotamente os computadores no local:
As aplicações necessárias para os seus postos de trabalho são grandes demais para serem executadas nos seus computadores domésticos ou são muito caras para comprar licenças individuais.
Elas exigem níveis mais elevados de segurança porque trabalham numa indústria como as finanças, os cuidados de saúde ou o governo. Por isso, não é possível, nem seguro ter arquivos e aplicações importantes nos dispositivos individuais dos funcionários remotos.
Habilitar o ensino à distância para usuários remotos
Existem 3 elementos principais para habilitar a aprendizagem remota.
Dar aos alunos acesso remoto aos computadores de laboratório para que eles ainda possam usar aplicações importantes. (Isto é especialmente importante para estudantes de engenharia e arte que muitas vezes usam programas de recursos extremamente intensivos).
Dê acesso para professores e funcionários aos seus computadores de trabalho para que eles possam continuar a instruir e a fornecer orientações aos seus alunos a partir de casa.
Garantir que o TI pode acessar rapidamente e fornecer suporte remoto a qualquer aluno ou membro do corpo docente em qualquer dispositivo (incluindo computadores, tablets e smartphones).
Questões a considerar na avaliação de software e tecnologia do usuário remoto
Ao decidir sobre um sistema de usuário remoto para a sua organização, é importante fazer estas perguntas a si mesmo:
Uma VPN pode lidar suficientemente com a quantidade de tráfego que os meus usuários remotos irão gerar?
Qual o nível de segurança que eu preciso para garantir o cumprimento das leis e regulamentos estatais e federais relevantes?
Quais sistemas operacionais eu preciso para fornecer apoio e acesso?
Esta plataforma é simples e intuitiva o suficiente para os meus usuários finais?
Preciso implementar esta solução na nuvem, no local, ou em ambos?
Qual é o meu orçamento para este projeto e como é que isso se compara a uma VPN ou outra plataforma de tecnologia de usuários remotos?
Como a Splashtop pode permitir o trabalho remoto e a aprendizagem
A Splashtop oferece aos usuários um acesso remoto seguro a qualquer dispositivo, em qualquer lugar — resolvendo todas as necessidades dos usuários remotos das empresas, TI e educação. Trabalhadores remotos e híbridos podem acessar aos seus desktops a partir de qualquer lugar. O TI pode suportar remotamente qualquer dispositivo gerenciado ou pessoal. Os alunos e funcionários podem acessar os recursos informáticos do campus.
Quando a COVID-19 apareceu, a arquitetura da BDP teve um grande problema: o software que os arquitetos costumavam desenhar edifícios e infraestruturas não tinha um bom desempenho com múltiplos usuários ligados. O baixo desempenho e a alta latência resultantes tornaram impossível manter os projetos em curso. Em 48 horas, a Splashtop permitiu que os funcionários da BDP acessassem remotamente as suas máquinas de trabalho como se estivessem sentados à sua frente, ignorando a necessidade de instalar qualquer software.
Da mesma forma, o Imperial Valley College enfrentou um enorme desafio quando a COVID-19 fechou o seu campus. Enquanto os professores e a equipe puderam levar para casa os laptops, o TI não podia prestar suporte porque eles não podiam mais acessar eles pessoalmente. Com a Splashtop, eles conseguiram realizar a detecção e resolução de problemas remota e simplificar para apenas uma pessoa atender telefones e fazer correções rápidas.
Saiba mais sobre como a sua organização pode fazer a transição para um trabalho flexível ou aprender com as soluções da Splashtop para um trabalho híbrido. Comece um teste gratuito da Splashtop hoje para ver como você pode elevar a experiência de trabalho remoto da sua organização.
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