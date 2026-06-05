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Splashtop Business Access featured as App of the Day on DownloadAstro

Splashtop Business — Aplicação de Ambiente de Trabalho Remoto - Nomeado “Aplicação do Dia”

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
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A aplicação Oof The Day, um blogue de software líder, chamou Splashtop Business é “Aplicação do Dia” para 5 de setembro de 2019. A Splashtop Business App oferece acesso remoto a computadores a partir de dispositivos móveis.

A Splashtop Business App dá-te a maneira mais rápida e fácil de aceder remoto e controlar os teus computadores a partir de um dispositivo móvel. Com apenas uma ligação à internet, podes ligar-se ao teu computador remoto a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo.

Uma vez ligado, sentir-vais sentir que estavas sentado em frente do teu computador. A interface do Splashtop Business App facilita o controlo remoto do teu computador, mesmo a partir de um smartphone iPhone ou Android.

Sem falar, é a melhor solução de valor para profissionais de negócios que precisam de aceder aos seus computadores em viagem e trabalhar remotamente.

Por essas razões, o Splashtop Business foi nomeado “Aplicação do Dia”! O App OfC Day é uma seção de blogue do DownloadAstro, um site de tecnologia que atrai mais de 10 milhões de visitantes mensalmente.

Aplicação do dia — Splashtop Business

O Splashtop Business App é a aplicação cliente para o Splashtop Remote Access e o Splashtop Remote Support. O Splashtop Business App é instalado no teu computador local, tablet ou smartphone. Em seguida, quando você quiser acessar seu computador remoto, basta abrir o aplicativo em seu dispositivo e selecionar o computador em que deseja remotamente.

Podes ler o post completo e entrevista com Kevin Zheng, um dos desenvolvedores do Splashtop, no blogue da App Of The Day. Aqui estão alguns dos nossos excertos favoritos:

Qual foi o aspeto mais desafiador do desenvolvimento da aplicação móvel?

Splashtop Business é a aplicação cliente do premiado produto de acesso remoto e suporte remoto do Splashtop, o produto suporta remoções para Windows, Mac, Android, até iOS com qualidade HD. Então, os aspetos desafiadores do desenvolvimento desta aplicação móvel são como ter a certeza da fluidez da experiência remota com latência muito baixa e também robustez. Aproveitamos o máximo possível do NDK e SDK do Android para aumentar essas capacidades.

Que necessidade do utilizador pensaste ao desenvolver esta aplicação?

Com a combinação de Internet legada como a era do PC e a Internet móvel, tem sido sempre uma forte procura por parte dos utilizadores para poderem aceder aos seus PCs de trabalho ou suportar remotamente os PCs de trabalho a partir dos dispositivos móveis.

De que forma achas que a tua aplicação é melhor que aplicações semelhantes no mercado?

Consideramos sempre a facilidade de uso, a qualidade HD, a baixa latência e a robustez como as principais prioridades da aplicação. Ainda temos espaço para melhorá-la, mas estamos cada vez melhor, a classificação média da aplicação é superior a 4,2 e as atualizações recentes até têm uma média de 4,6 na Play Store.

Supondo que os novos utilizadores da tua aplicação estão a ler esta página, o que queres pedir-lhes para fazerem?

Adoramos sempre ouvir feedbacks dos nossos clientes, como as avaliações da Play Store, bilhetes de apoio, etc. Com eles, sabemos o que fizemos certo ou errado. Gostaríamos de saber dos novos utilizadores, especialmente sobre como esta aplicação é fácil de usar e onde podemos melhorar.

Sobre o Splashtop Remote Access

O Splashtop Remote Access é a melhor solução para os profissionais que trabalham em movimento. O Acesso Remoto permite-te aceder remotamente aos teus computadores Windows e Mac a partir de um número ilimitado de dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.  Obterá ligações rápidas com qualidade HD e som e verá o ecrã do seu computador remoto em tempo real. Abra quaisquer ficheiros ou aplicações e controle o seu computador com facilidade, mesmo a partir de um tablet ou smartphone. Todas as conexões de desktop remoto são seguras e criptografadas.

Experimente gratuitamente hoje!

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Sobre o Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Supporté para TI e MSPs que precisam poder aceder remotamente os computadores seus clientes a partir de qualquer dispositivo e a qualquer momento para prestarem suporte remoto. Acesso a partir do teu computador, tablet ou dispositivo de smartphone com a Splashtop Business App.

Depois de ligado, execute as tarefas de TI do dia-a-dia com facilidade com recursos úteis, incluindo transferência de ficheiros, bate-papo, reinício remoto e muito mais.

Experimente-o gratuitamente com uma versão7 de teste gratuita de dias!

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