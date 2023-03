Laboratórios Remotos CTE são ótimos para estudantes e professores

Instituições educacionais de todo o país encontraram uma ferramenta para resolver todas as suas necessidades de acesso remoto com o Splashtop Enterprise.

Universidades, faculdades e escolas precisam considerar muitas variáveis ao escolher uma solução de software remoto, como largura de banda, variedade de sistemas operacionais, segurança, custo, dispositivos estudantis e a implementação na infraestrutura de TI disponível.

Por exemplo, uma VPN não é uma solução viável para estudantes com computadores que não são capazes de executar aplicativos como Autodesk, Adobe e SolidWorks. Isso é um cenário desafiador, já que muitos alunos usam Chromebooks no aprendizado remoto. É por isso que instituições de ensino fundamental e superior incorporaram a Splashtop como uma solução holística que atende todas as necessidades dos alunos, educadores e administradores de TI. É uma solução rápida, fácil e suporta quase todos os dispositivos que os alunos usam, incluindo Chromebooks.

Splashtop Enterprise resolve o problema de acesso remoto de instituições educacionais

Usando o Splashtop Enterprise como uma solução remota para laboratórios de informática, você desfruta de suas licenças de hardware disponíveis; os alunos só precisam fazer o login no seu dispositivo remoto e já podem usar o computador remoto como se estivessem sentados na sua frente. Você pode até mesmo definir os horários do laboratório, criando intervalos de tempo durante os quais seus alunos podem usar os computadores em questão.

Os departamentos de TI podem implementar as soluções Splashtop rapidamente, não apenas visando o acesso remoto a computadores, mas também para que a TI possa conectar-se aos dispositivos dos alunos e professores para fornecer suporte técnico.

Como outras instituições educacionais implementaram a Splashtop como sua solução de acesso remoto

Neste vídeo, você vai descobrir como cinco instituições de ensino criaram laboratórios de informática remotos e soluções de suporte técnico usando a Splashtop.

