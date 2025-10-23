A sustentabilidade é importante para negócios de todas as formas e tamanhos, por isso as organizações estão sempre à procura de maneiras de reduzir a sua pegada de carbono e impacto ambiental. Isto muitas vezes requer encontrar novas soluções e práticas que possam promover a sustentabilidade, especialmente com o aumento do trabalho remoto/híbrido e políticas de Bring Your Own Device (BYOD).
Com isso em mente, é hora de ver como remote access e o suporte podem ajudar as equipas de TI e organizações a reduzir a pegada de carbono do escritório e apoiar a sustentabilidade. Vamos examinar os fatores que contribuem para as emissões de carbono no local de trabalho, como criar políticas de trabalho remoto que apoiem a sustentabilidade e como soluções como a Splashtop estão a ajudar as empresas a tornarem-se mais ecológicas.
Porque o Suporte Remoto é Mais Sustentável do que a TI Tradicional
O TI tradicional no local não é a prática mais sustentável. Grandes infraestruturas de TI podem levar ao aumento do consumo de energia, desperdício eletrônico e emissões de carbono, sem mencionar as emissões das viagens diárias.
Remote support reduz muitas dessas causas. A capacidade de aceder a dispositivos remotos de qualquer lugar permite que os agentes de TI prestem apoio a partir do conforto de casa ou no escritório, reduzindo a necessidade de viajar e gerir dispositivos de utilizadores finais diretamente. Isto também leva a um menor consumo de energia, tornando o remote support mais amigo do ambiente.
Claro, a responsabilidade não recai apenas nas equipas de IT. Edifícios de escritórios, transporte e uso diário de aparelhos contribuem à sua maneira, e as organizações frequentemente procuram formas de reduzir as emissões em toda a sua força de trabalho. No entanto, os benefícios do remote support estendem-se além da equipa de IT e ajudam a reduzir a pegada de carbono de uma empresa.
Principais Fontes de Emissões de Carbono no Local de Trabalho
Dito isto, precisamos examinar as causas das emissões de carbono nos escritórios. A partir daí, podemos determinar como reduzir a pegada de carbono no local de trabalho. Os principais condutores de emissão no escritório incluem:
Consumo de energia do escritório: Pense em quanta energia um único edifício de escritórios utiliza. O edifício inteiro deve ser aquecido nos dias frios e mantido fresco quando está quente, enquanto uma infinidade de dispositivos consome energia diariamente. Computadores, monitores extras, impressoras, servidores, e assim por diante usam eletricidade, sem mencionar as comodidades do escritório como máquinas de café e frigoríficos.
Desperdício: Todo este consumo também leva ao desperdício. Os escritórios tendem a passar por itens descartáveis, desde papel de impressora até embalagens de alimentos e cápsulas de café de uso único. Embora possam ser coisas pequenas por si só, uma vez multiplicadas por diversos funcionários, escritórios e prédios, o desperdício pode crescer rapidamente.
Deslocação/viagem: Viagens de carro e de avião são as duas formas de viagem com a maior pegada de carbono, e também são as formas mais comuns de deslocação para o trabalho e viagens de negócios. Não só o trânsito nas horas de ponta é frustrante para os funcionários, mas todos esses carros viajando para e dos seus escritórios todos os dias podem contribuir significativamente para as emissões de carbono. Além disso, quando os funcionários precisam viajar longas distâncias para viagens de negócios e conferências, as viagens aéreas contribuem ainda mais para as emissões.
Equipamentos mortos: O desperdício eletrónico é outro contribuinte para a pegada de carbono de uma empresa. Quando os dispositivos são deixados para morrer, isso contribui para o lixo eletrónico, enquanto substituí-los tem o seu próprio custo ambiental.
Como o Acesso Remoto Reduz a Pegada de Carbono das TI
Dadas as múltiplas causas de emissões de carbono e desperdício nos escritórios, como o acesso remoto ajuda? As organizações que utilizam soluções de acesso remoto e assistência remota podem reduzir suas emissões de várias maneiras, incluindo:
1. Infraestrutura de TI Centralizada
Centralizar a infraestrutura de IT através de soluções baseadas na cloud também ajuda a reduzir o consumo energético e a necessidade de hardware físico. Isso não só facilita que os funcionários e agentes de IT trabalhem a partir de qualquer lugar, mas também simplifica as operações de IT e gera menos desperdício eletrónico.
2. Redução das Emissões Relacionadas a Viagens
Quer os agentes de TI viagem diariamente para o escritório ou viajem para solucionar problemas de dispositivos pessoalmente, a viagem e o transporte são causas significativas de emissões. Com a assistência remota, os agentes de TI não precisam viajar até as localizações dos clientes para fornecer assistência e resolver problemas, nem mesmo se deslocar ao escritório, pois podem aceder e resolver problemas remotamente a partir de qualquer lugar.
3. Prolongamento da Vida Útil dos Dispositivos
O suporte remoto pode ajudar na sustentabilidade ao prolongar a vida útil dos dispositivos eletrónicos. Atualizações automáticas e pontuais, solução de problemas sob demanda e fácil acesso à manutenção remota podem ajudar a manter os dispositivos dos funcionários funcionando sem problemas, para que não precisem ser substituídos com tanta frequência. Isso reduz o desperdício eletrônico e ajuda a conservar recursos, proporcionando outro impulso à sustentabilidade.
4. Incentivar uma Cultura de Sustentabilidade
A sustentabilidade é uma responsabilidade partilhada, e quando as empresas começam a adotar práticas amigas do ambiente, isso espalha-se por toda a empresa. Passos individuais, como apoiar o trabalho remoto, usar software de remote support e outras soluções de TI eficientes em termos de energia, podem somar-se e ajudar a impulsionar uma mudança geral em direção à sustentabilidade.
Alinhando Políticas de Trabalho Remoto com Objetivos de Sustentabilidade
Então, como podem as empresas desenhar políticas de trabalho remoto com sustentabilidade em mente? Como demonstrado, o suporte remoto é uma ótima maneira de ajudar os agentes de TI a reduzir sua pegada de carbono, mas isso é apenas o começo. Outras maneiras de alinhar trabalho remoto seguro e sustentabilidade incluem:
Reduzir espaço de escritório: O acesso remoto e suporte facilitam para os funcionários trabalharem de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, o que significa que há menos necessidade de grandes escritórios (e o consumo de energia que requerem). Apoiar um ambiente de trabalho remoto e híbrido minimiza a necessidade de grandes escritórios, o que ajuda a reduzir a pegada de carbono de uma organização.
Baixo consumo de energia: Será que realmente precisa de múltiplos monitores de TV a exibir o logotipo da sua empresa por todo o escritório o dia todo? Procurar maneiras de reduzir o consumo de energia, mesmo que um pouco, pode levar a menores emissões de carbono e ajudar as empresas a alcançar os seus objetivos de sustentabilidade.
Apoiar opções de deslocamento/trabalho remotos ecológicas: Apoiar o trabalho remoto e teletrabalho é uma ótima maneira de diminuir as emissões de carbono do trajeto diário. Além disso, incentivar opções ecológicas, como andar de bicicleta e transporte público, também pode ajudar a reduzir as emissões relacionadas ao transporte e ajudar os funcionários a apoiar a sustentabilidade.
Educação e cultura: Como mencionado antes, a sustentabilidade é uma responsabilidade partilhada. As empresas podem apoiar comportamentos sustentáveis, incentivando comportamentos amigos do clima, educando os funcionários sobre como podem ajudar a reduzir emissões, recompensando comportamentos sustentáveis e encontrando formas de apoiar um ambiente empresarial mais ecológico.
Progreda na Performance e Sustentabilidade Juntas com as Soluções de Acesso Remoto da Splashtop
Os benefícios ambientais do software de acesso remoto são claros: o acesso remoto e suporte podem reduzir a pegada de carbono de um escritório ao diminuir o consumo de energia, reduzir o desperdício eletrônico e eliminar a necessidade de viajar para o escritório ou visitar usuários finais. Se você deseja uma solução poderosa e robusta que ajude as equipas de TI e funcionários a trabalhar de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, a Splashtop tem o que você precisa.
Com a Splashtop, pode facilmente conectar-se a dispositivos de trabalho (incluindo computadores de secretária, portáteis e dispositivos de Internet das Coisas) de qualquer lugar. Isto permite que os empregados remotos e híbridos acedam aos seus ficheiros, projetos e ferramentas especializadas em vários dispositivos, não importa onde estejam. O software de remote support da Splashtop permite que os agentes de TI acedam e gerenciem dispositivos remotos para apoio técnico e resolução de problemas, para que possam ajudar os utilizadores finais a qualquer momento, onde quer que estejam.
Quando combinado com Splashtop AEM (Gestão Autónoma de Endpoints), as organizações podem otimizar ainda mais a eficiência energética através de correção em tempo real, automação e visibilidade de dispositivos, reduzindo tanto o risco de segurança quanto o impacto de carbono.
As soluções da Splashtop suportam ambientes de trabalho remoto robustos e ágeis, reduzindo a necessidade de grandes escritórios de alta energia e viagens enquanto melhoram a produtividade, cibersegurança e eficiência. Com a Splashtop, as organizações podem capacitar seus funcionários a trabalhar em qualquer lugar enquanto reduzem as emissões de carbono, o consumo de energia e o e-lixo, criando um ambiente de trabalho mais eficiente e sustentável.
Quer ver o Splashtop em ação? Começa com uma versão de teste gratuita hoje mesmo.