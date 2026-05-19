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Hands typing on a computer

Suporte Rápido: Suporte Remoto para Windows, Mac, iOS e Android

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
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O que é um suporte rápido?

O suporte rápido é uma solução para aceder remotamente a computadores e dispositivos móveis para prestar suporte quando não tens um programa de agente de suporte autônoma em execução no dispositivo.

Como funciona o apoio rápido?

Com o suporte rápido, o usuário final geralmente baixa e abre um pequeno programa que disponibiliza um código de acesso. O usuário então fornece esse código de acesso ao técnico. O técnico insere esse código em seu aplicativo e acessa o computador ou dispositivo remotamente, assim ele pode visualizar a tela e controlar esse computador ou dispositivo remotamente (nos casos em que o sistema operacional permite isso).

Quais são as soluções de suporte rápido mais populares?

Algumas das ferramentas mais populares para fornecer suporte rápido são o Splashtop Remote Support, o TeamViewer, o GoToAssist e o LogMeIn Rescue. Todas estas soluções funcionam de forma semelhante e são úteis para MSPs (fornecedores de serviços geridos), equipas de TI e de apoio que prestam assistência a utilizadores e utilizadores avançados que prestam assistência aos seus amigos e familiares.

Porque o Splashtop Remote Support é a melhor escolha para um suporte rápido?

  1. Ótimo preço. Splashtop Remote Support começa a partir de R$ 780 por técnico por ano ou um pouco mais para adicionar suporte a computadores não assistidos. Outros custam 3x, 4x e até 5x ou mais em comparação com Splashtop Remote Support.

  2. Capacidade de suportar Windows, Mac, iOS e Android no pacote base com um suplemento móvel gratuito incluído. Outros limitam-te a apenas apoiar computadores remotamente no seu pacote base e cobram até $1.579,20 por ano apenas para os respectivos complementos móveis.

  3. Tecnologia confiável usada por mais de 30 milhões de usuários para acesso remoto a computadores. Seguro e protegido.

Como é fornecer suporte rápido com o Splashtop Remote Support?

Podes começar com uma versão de teste gratuita e seguir juntamente com esses passos.

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Do ponto de vista do técnico/agente de suporte:

  1. Instale a Splashtop Business App para SOS no teu computador ou dispositivo móvel (disponível para Windows, Mac, iOS, Android e muito mais)

  2. Entrar na tua conta SOS ou conta de teste SOS

  3. Clique no ícone +SOS na barra de ferramentas e a solução abrirá uma caixa de diálogo para você inserir o código da sessão (imagem abaixo)

  4. Instrua o seu cliente/usuário a baixar e abrir o aplicativo SOS no seu dispositivo usando o link de download que aparece no seu aplicativo Splashtop. Você também pode oferecer um aplicativo personalizado com o logotipo, cor e texto da sua empresa.

  5. Eles executam a aplicação (imagem esquerda abaixo), dão-te o código, entra-o na tua aplicação e obtendes acesso remoto ao seu computador Windows ou Mac ou dispositivo iOS ou Android. Podes controlar remotamente computadores e muitos dispositivos Android. Para dispositivos iOS, podes ver o ecrã deles em tempo real enquanto os guias através dos passos de suporte mas a Apple não permite o controlo remoto.

Eis como parece prestar suporte rápido num dispositivo móvel:

Splashtop SOS interface showing a mobile app with a session code on the left

Você pode ver a barra de ferramentas na parte superior-direita da tela. Há uma barra de ferramentas semelhante a quando você está acessando/controlando um computador. A barra de ferramentas oferece acesso fácil às ferramentas de suporte rápido adicionais, incluindo:

  • Alternar entre monitores no caso de acesso remoto a um sistema com vários monitores

  • Transferência de ficheiros entre dispositivos

  • Converse com um computador remoto

  • Dimensionação/tamanho do ecrã e qualidade de streaming FPS

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