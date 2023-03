Suporte Rápido: Suporte Remoto para Windows, Mac, iOS e Android

Ótimo preço . Splashtop SOS começa €189 por técnico, por ano ou um pouco mais a adicionar suporte informático não assistido. Outros custam 3x, 4x e até 5x ou mais em comparação com SOS.

Capacidade de suportar Windows, Mac, iOS e Android no pacote base com um suplemento móvel gratuito incluído. Outros limitam-te a apenas apoiar computadores remotamente no seu pacote base e cobram até $1.579,20 por ano apenas para os respectivos complementos móveis.