O Patch Tuesday da Microsoft de abril de 2026 inclui 165 CVEs da Microsoft e um zero-day explorado confirmado, tornando esta uma atualização que merece uma rápida priorização de patches baseada em risco. O problema mais urgente é o CVE-2026-32201 no Microsoft Office SharePoint, que a Microsoft assinalou como exploração detectada.
Juntamente com essa zero-day, este mês também inclui um grupo considerável de vulnerabilidades marcadas como Exploração Mais Provável, sinalizando um aumento do risco a curto prazo em endpoints Windows, servidores e serviços empresariais centrais.
O lançamento deste mês também se destaca pela sua ampla exposição empresarial. Questões de alta prioridade afetam o SharePoint, Windows IKE Extension, Remote Desktop, Active Directory, SQL Server, Microsoft Power Apps, Office e serviços relacionados com Azure. Essa combinação faz de abril um mês em que as equipas de correção devem concentrar-se primeiro nos sistemas com maior exposição e impacto empresarial, em vez de se basearem apenas nos valores CVSs.
Análise dos Patches da Microsoft para abril de 2026
O lançamento deste mês abrange um amplo conjunto de serviços principais do Windows, infraestruturas locais, cargas de trabalho do Office, SQL Server, serviços Azure e ferramentas adjacentes a programadores. As áreas de concentração mais notáveis incluem:
Componentes principais e de infraestrutura do Windows, como TCP/IP, BitLocker, WinSock, LSASS, Remote Desktop, Kerberos, Desktop Window Manager, Windows Shell e Windows IKE Extension
Serviços de identidade e diretório, incluindo Windows Active Directory e componentes relacionados à autenticação
Plataformas de escritório e colaboração, incluindo Word, Excel, PowerPoint e SharePoint
Carga de trabalho na cloud e Azure incluindo Azure Logic Apps, Azure Monitor Agent e Microsoft Power Apps
Ferramentas de gestão e base de dados incluindo SQL Server, Windows Server Update Service e Microsoft Management Console
A principal história deste mês não é apenas o número, mas a amplitude das superfícies empresariais expostas, incluindo plataformas de colaboração, serviços de identidade, componentes de acesso remoto e serviços Windows voltados para a rede.
Vulnerabilidades de Dia-Zero e Exploração Mais Provável
Dia zero explorado confirmado
A Microsoft identificou a seguinte vulnerabilidade como exploração detectada:
CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint
Porque isso afeta o SharePoint e já está a ser explorado, as organizações que utilizam o SharePoint, especialmente aquelas com implantações expostas ou críticas para o negócio, devem tratar este como o principal item de remediação no ciclo de abril.
Vulnerabilidades marcadas como Exploração Mais Provável
A Microsoft também sinalizou um grupo considerável de vulnerabilidades como Exploração Mais Provável, o que aumenta o risco de armamento a curto prazo após divulgação. Exemplos chave incluem:
Arranque, kernel e integridade do sistema
CVE-2026-0390, Windows Boot Loader
CVE-2026-26169, Memória do Kernel do Windows
CVE-2026-32070, Driver do Sistema de Arquivos de Log Comum do Windows
Acesso remoto e exposição à rede
CVE-2026-26151, Windows Remote Desktop
CVE-2026-27921, TCP/IP do Windows
CVE-2026-32075, Windows Universal Plug and Play Device Host
CVE-2026-32093, Serviço de Descoberta de Funções
Controlo de identidade e segurança
CVE-2026-27906, Windows Hello
CVE-2026-27913, Windows BitLocker
CVE-2026-33825, Microsoft Defender
CVE-2026-33826, Windows Active Directory
Camadas de usuário e gestão do Windows
CVE-2026-27909, Microsoft Windows Search Component
CVE-2026-27914, Microsoft Management Console
CVE-2026-32152, Desktop Window Manager
CVE-2026-32154, Desktop Window Manager
CVE-2026-32162, Windows COM
CVE-2026-32202, Windows Shell
CVE-2026-32225, Shell do Windows
O que as equipas de TI devem tirar disso
Esta lista é importante porque afeta componentes fundamentais do Windows ligados a:
integridade de arranque
Acesso remoto
Autenticação
Segurança de Endpoint
comportamento do shell
sistemas de ficheiros
funcionalidade do stack de rede
Mesmo onde a exploração ainda não está confirmada, estas são as vulnerabilidades que mais provavelmente se tornarão operacionalmente importantes rapidamente. Isso faz delas fortes candidatas para validação precoce e implantação rápida no ciclo de patches deste mês.
Vulnerabilidades Críticas em abril de 2026
Vulnerabilidade de maior gravidade
A vulnerabilidade com maior pontuação na publicação deste mês é:
CVE-2026-33824, Windows IKE Extension, CVSS 9.8
Porque se destaca:
Tem a pontuação CVSS mais alta na publicação de abril
Afeta um componente de rede do Windows
Deve ser tratado como uma prioridade máxima para remediação em ambientes com infraestruturas de rede expostas ou sensíveis em termos de segurança
Outros riscos empresariais de alta severidade
Várias outras vulnerabilidades merecem atenção próxima porque afetam plataformas e serviços empresariais amplamente utilizados:
CVE-2026-26149, Microsoft Power Apps, 9.0
CVE-2026-26167, Notificações Push do Windows, 8.8
CVE-2026-26178, Plataforma Avançada de Rasterização do Windows, 8.8
CVE-2026-32157, Cliente de Ambiente de Trabalho Remoto, 8.8
CVE-2026-32171, Azure Logic Apps, 8.8
CVE-2026-33120, SQL Server, 8.8
CVE-2026-32225, Windows Shell, 8.8
Como priorizar os Patches de abril de 2026
Corrija em 72 horas
Comece com as vulnerabilidades que combinam exploração confirmada, alta severidade e impacto empresarial amplo:
CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint
CVE-2026-33824, Windows IKE Extension
Priorize também as vulnerabilidades que a Microsoft classificou como Exploitation More Likely, especialmente aquelas que afetam:
Windows Boot Loader
Desktop Remoto Windows
Memória do Kernel do Windows
Windows BitLocker
Windows TCP/IP
Windows Shell
Gestor de Janelas do Ambiente de Trabalho
Active Directory do Windows
Microsoft Management Console
Esta primeira vaga deve também incluir riscos de serviço e plataforma de alta gravidade, tais como:
Microsoft Power Apps
Azure Logic Apps
SQL Server
Cliente de Área de Trabalho Remota
Notificações Push do Windows
Patch dentro de 1 a 2 semanas
Após a validação e implementação dos problemas de maior risco, passe para o conjunto mais amplo de vulnerabilidades importantes que afetam as cargas de trabalho comuns de negócios e ferramentas de administração, incluindo:
Vulnerabilidades no Microsoft Office que abrangem Word, Excel, PowerPoint e núcleo do Office
Componentes Windows relacionados com LSASS, Kerberos, RPC, WinSock e sistema de ficheiros
Azure Monitor Agent, PowerShell, .NET e outras ferramentas adjacentes ao desenvolvedor
Acesso remoto e serviços Windows relacionados com licenciamento
Ciclo regular de patches
Itens de menor prioridade podem seguir o processo normal de atualização assim que os problemas de maior risco forem resolvidos. Estes geralmente incluem:
Vulnerabilidades marcadas como Exploração Improvável
Questões locais com pontuação inferior
Componentes de impacto mais reduzido, como o Windows File Explorer, Windows Snipping Tool, entradas COM do Windows de menor gravidade e várias questões de UPnP, SSDP, discurso e sistema de ficheiros com uma exposição mais limitada
Atualizações Notáveis de Terceiros
A Microsoft também republicou 82 CVEs não-Microsoft como parte do ciclo de abril de 2026. Estes incluem problemas que afetam a Unidade de Gestão de Memória de Entrada-Saída AMD, Node.js, Windows Secure Boot, Git para Windows, e um grande conjunto de CVEs do Microsoft Edge baseado em Chromium.
Para a maioria das equipas de TI, a prioridade aqui é simples:
Verifique se o software afetado existe no seu ambiente
Revisar a exposição do navegador, especialmente o Edge
Inclua aplicações de terceiros e dependências chave na mesma revisão do ciclo de correção
Isto não torna cada CVE republicado urgente, mas significa que o ciclo de correções de abril deve incluir mais do que apenas sistemas Microsoft.
Como o Splashtop AEM Ajuda as Equipas de TI a Responder Mais Rapidamente
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