A gestão de patches é uma parte essencial para manter ambientes de TI seguros. Trata de vulnerabilidades, mantém os dispositivos atualizados com as últimas melhorias de segurança e desempenho, e ajuda a garantir a conformidade de TI. No entanto, muitas vezes, as empresas negligenciam as suas métricas de gestão de patches e falham em monitorizar os seus patches.
Rastrear métricas de gestão de patches e KPIs é uma forma útil para as equipas de TI otimizarem os seus processos de patching, melhorarem a segurança e garantirem a conformidade com todas as normas e regulamentos relevantes. Com isso em mente, vamos examinar as principais métricas para uma gestão de patches eficaz, porque são importantes e como soluções como o Splashtop AEM tornam fácil monitorizar estas métricas.
Por que o monitoramento de Métricas & KPIs é crucial para a Gestão de Patches
Pode estar a perguntar-se: “Por que é tão importante monitorar os KPIs da gestão de patches?” É fácil pensar que a gestão de patches é uma questão simples de instalar atualizações e seguir em frente, mas na verdade é um processo importante que pode impactar a eficiência e produtividade em toda a organização. Afinal, se os patches demorarem muito para ser instalados ou encontrarem problemas de compatibilidade inesperados, isso pode custar tempo aos funcionários e causar tempo de inatividade imprevisto. Por outro lado, ignorar atualizações de patches leva a riscos de cibersegurança.
As métricas de gestão de patches fornecem insights essenciais sobre a eficácia do processo de correção. Isso ajuda as organizações a manterem-se produtivas, mitigar vulnerabilidades e melhorar sua segurança geral, enquanto orientam as equipes de TI a tomarem decisões informadas ao instalar patches.
Por exemplo, algumas métricas chave para uma gestão eficaz de patches incluem o tempo que leva para detectar e instalar patches (o tempo médio para a remediação). Compreender esses KPIs ajuda as equipas de TI a garantir que o seu processo de gestão de patches é eficiente e permite-lhes abordar vulnerabilidades o mais rapidamente possível. Esta abordagem orientada por dados ajuda as equipas a melhorar os seus processos de patching e a reduzir o risco de violações de dados, o que é vital para segurança e conformidade de TI.
Top 10 Métricas de Gestão de Patches a Monitorizar
Com isso em mente, é hora de olhar para as principais métricas de gestão de patches que desejará monitorizar. Estes KPIs fornecerão informações valiosas sobre o seu processo de implementação de patches, as áreas onde pode e deve ser melhorado, e os obstáculos que desejará evitar.
Os KPIs de gestão de correções a monitorizar incluem:
1. Frequência de Implementação de Patches
Primeiro, considere a frequência e regularidade das suas implementações de patches (também conhecidas como cadência de patches). Uma boa frequência de patches ajuda a garantir que está a acompanhar os novos patches, reduzindo assim o tempo que os seus endpoints e sistemas passam sem patches e vulneráveis.
2. Tempo de Resposta do Patch
Quão rapidamente está a patchar os seus endpoints? É essencial rastrear o tempo que leva a aplicar patches, desde o momento em que a vulnerabilidade é descoberta até à implementação do patch. Isto ajuda a determinar quão rápido e responsivo é o processo de gestão de patches da sua empresa. Um tempo de resposta rápido indica uma gestão de patches eficaz e mitigação de riscos, mas um tempo mais lento é um sinal de que necessita de melhorias.
3. Percentagem de Sistemas Atualizados
Quando faz patch nos seus endpoints, deve garantir que todos os dispositivos estão cobertos; deixar qualquer dispositivo ou sistema sem patch cria vulnerabilidades enormes que os ciberatacantes podem explorar. Assim, ajuda acompanhar a porcentagem de sistemas com patch para obter uma visão completa da cobertura de patches em toda a sua infraestrutura de TI. Isto proporciona uma indicação clara de quão completo é o seu processo de gestão de patches e pode identificar qualquer endpoint que ainda necessite de atualizações.
4. Número de Aplicações de Patches Falhadas
Ocasionalmente, os patches não são instalados corretamente e precisam de ser reinstalados. No entanto, se isso acontecer frequentemente, pode ser um sinal de problemas que devem ser resolvidos. Rastrear o número de patches falhados pode identificar problemas no processo de gestão de patches, para que as equipas de TI possam resolvê-los e melhorar o processo. Isto ajuda a manter uma cobertura total de patches em toda a organização e aumenta a eficiência do patching.
5. Acompanhar Vulnerabilidades Re-Patchadas
Há momentos em que vulnerabilidades que já foram corrigidas precisam ser corrigidas novamente. Monitorar esses casos ajuda a entender quão eficazes foram seus esforços de correção iniciais e identificar áreas para melhoria nos seus testes e implantação de patches.
6. Conformidade com os Padrões de Patches
Manter os endpoints e sistemas totalmente atualizados e com patches é um requisito importante para a conformidade de TI. Monitorizar a métrica da sua taxa de conformidade de patches indica quão bem está a manter a sua segurança em conformidade com estas diretrizes, para que possa demonstrar que está a cumprir os seus padrões de conformidade e a seguir as melhores práticas.
7. Rastrear Correções de Vulnerabilidades Críticas
Algumas vulnerabilidades são mais perigosas que outras, e é crítico corrigir estas vulnerabilidades de alta prioridade o mais rápido possível. Acompanhar as suas vulnerabilidades críticas corrigidas pode mostrar o quão bem está a tratar os alertas graves rapidamente e pode ajudar a guiar os seus esforços de gestão de vulnerabilidades.
8. Conformidade de Patch dos Dispositivos dos Utilizadores
A gestão de patches é uma responsabilidade partilhada – os utilizadores devem fazer a sua parte instalando as atualizações quando estão disponíveis, em vez de estar constantemente a clicar em “lembrar mais tarde”. Acompanhar a conformidade do patch do utilizador final mostra quão bem-sucedidas são as suas políticas em manter os endpoints atualizados e ajuda a garantir uma cobertura de segurança completa e abrangente.
9. Taxa de Sucesso dos Testes de Patch
Quando começas a instalar patches, precisas testá-los para garantir que funcionem corretamente nos teus dispositivos e não causem problemas inesperados. Monitorizar a taxa de sucesso destes patches ajuda a garantir que serás capaz de implementá-los corretamente em um ambiente mais amplo ou identificar problemas que precisam ser resolvidos antes dos patches serem instalados em outro lugar.
10. Instâncias de Reversão de Patches
Se a aplicação de patches correr mal e for necessário revertê-la, pode ser um sinal de problemas subjacentes que a tua equipa de IT deve resolver. Medir com que frequência tens que reverter patches proporciona informações importantes sobre a estabilidade dos teus patches e ajuda a identificar potenciais problemas no teu ambiente de IT.
Como podem as métricas-chave ser integradas em estratégias de gestão de patches?
É claro que vários KPIs importantes podem fornecer insights valiosos sobre a gestão de patches e a conformidade de segurança. Assim, acompanhar métricas de gestão de patches deve fazer parte das tuas estratégias gerais de segurança.
Os KPIs de gestão de patches ajudam a identificar fraquezas e áreas de melhoria no seu processo de gestão de patches, para que possa refinar o processo e fornecer uma cobertura mais completa. Esta avaliação constante é fundamental para manter um ambiente de endpoint totalmente atualizado e garantir que o seu processo de gestão de patches siga as melhores práticas.
Além disso, essas métricas podem ajudar a fornecer dados importantes para a sua postura geral de segurança. Por exemplo, integrar métricas de gestão de patches e gestão de vulnerabilidades fornece uma visão mais completa da sua segurança, para que possa cumprir os seus requisitos de conformidade e garantir uma segurança completa em toda a sua organização.
De Correções Manuais a Segurança Automatizada: A Evolução do Patching
A gestão de patches costumava ser um processo manual, demorado, com pouca visibilidade do seu progresso. Felizmente, esse já não é o caso. Hoje, soluções automatizadas de gestão de patches tornam fácil fazer patches em endpoints, sistemas operativos e aplicações em ambientes remotos a partir de um único local.
Quando as organizações dependem de patching manual, precisam que os agentes de TI verifiquem constantemente atualizações, depois vão a cada dispositivo, iniciam a instalação do patch e depois esperam para garantir que está devidamente instalado e sem erros. Este é um processo lento e repetitivo que desperdiça tempo e recursos, e está sujeito a erro humano.
No entanto, com uma solução como o Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), podes detectar automaticamente novas correções, testá-las e implementá-las em todos os dispositivos, garantindo que cada correção é instalada corretamente sem precisar de intervenção manual. Isto poupa tempo, elimina erros humanos, e proporciona implementações de correções eficientes em todos os endpoints.
Proteja e Automatize a Sua Gestão de Patches com Splashtop AEM
O gerenciamento de patches deve ser simples e eficiente. Com o Splashtop AEM, isso é possível. O Splashtop AEM simplifica o gerenciamento de patches em ambientes remotos com atualizações automáticas e em tempo real em sistemas operativos e aplicações de terceiros. As equipas de TI podem criar estratégias de patching personalizadas e baseadas em políticas, completas com aprovações de versões e anéis de atualização para garantir que cada patch é testado, controlado e implementado da forma que melhor lhes convier.
Além disso, a Splashtop AEM usa insights de CVE (Vulnerabilidades e Exposições Comuns) potenciado por IA para identificar e abordar proativamente vulnerabilidades com alertas em tempo real e Ações Inteligentes. As equipes de TI também podem gerir e monitorizar tudo a partir de um único dashboard, que fornece visibilidade sobre a saúde dos endpoints, status de patches, conformidade de TI e muito mais.
Enquanto as atualizações manuais podem muitas vezes interromper os dias de trabalho para instalar novos patches, o Splashtop AEM pode agendar atualizações em horários convenientes, permitindo que o trabalho continue sem interrupções. As suas ações em segundo plano também permitem que as equipas de TI acessem ferramentas do sistema, como gestores de tarefas e comandos remotos, sem interromper os utilizadores finais, mantendo as interrupções e o tempo de inatividade no mínimo.
Splashtop AEM dá às equipas de TI as ferramentas e tecnologia necessárias para monitorizar endpoints, resolver problemas de forma proativa e reduzir a sua carga de trabalho. Isto inclui:
Patching automatizado para SO, aplicações de terceiros e personalizadas.
Informações sobre vulnerabilidades baseadas em CVE potenciado por IA.
Estruturas de políticas personalizáveis que podem ser aplicadas em toda a sua rede.
Rastreio e gestão de inventário de hardware e software em todos os terminais.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações de fundo para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Queres experimentar o Splashtop AEM pessoalmente? Começa com uma versão de teste gratuita hoje mesmo.