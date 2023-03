MSPs — Permita que seus clientes trabalhem em casa durante o surto de Coronavírus

Em resposta ao Coronavírus, seus clientes exigem um home office cada vez mais eficiente. Veja como você pode fornecer aos clientes o acesso remoto aos seus computadores com a Splashtop.

O surto do Coronavírus tem pressionado trabalhadores e empresas a adotarem o trabalho em casa e o home office. Trabalhar remotamente é uma maneira eficaz de combater a propagação dessa doença. No entanto, o trabalho remoto pode ser desafiador, pois muitas vezes é difícil se manter produtivo fora do escritório.

Como MSP, você precisa agir o mais rápido possível para responder aos desafios que seus clientes estão enfrentando.

Você pode permitir que seus clientes trabalhem em casa e fazer com que seja ainda mais fácil aumentar a sua produtividade, oferecendo acesso remoto aos seus próprios computadores.

Habilitar o acesso para o usuário final é bem fácil, você pode configurar e gerenciar tudo com a Splashtop.

O que você precisa: Splashtop Business Access

O Splashtop Business Access possui o melhor valor e é confiável e seguro para um home office altamente eficiente. A Splashtop possui soluções de acesso remoto confiáveis que permitem que seus usuários controlem seus computadores remotamente usando qualquer outro dispositivo. Eles poderão acessar todos os seus arquivos e aplicativos e usar seu computador como se estivessem sentados na sua frente.

Sem mencionar que o acesso remoto (também conhecido como desktop remoto) supera o desempenho das VPNs quando se trata de configuração, manutenção, desempenho e segurança. Os software de acesso remoto são, de longe, as melhores ferramentas para melhorar ainda mais o trabalho em casa. Além de tudo isso, é muito fácil suar o Splashtop Business Access, você e seus clientes não irão se arrepender.

Como permitir que seus clientes trabalhem em casa

Como um MSP dono da sua conta Splashtop Business Access, você pode convidar seus clientes para configurar e acessar seus próprios computadores usando a sua conta! Veja como funciona:

Comece a usar o Splashtop Business Access criando a sua conta Splashtop.

No console web da Splashtop, envie um link de convite para os seus clientes para que eles configurem facilmente seus próprios computadores e dispositivos.

Como dono da conta, você poderá visualizar e gerenciar todos os usuários, computadores remotos e dispositivos com os quais seus clientes estão envolvidos.

Após o seu cliente configurar seu computador, ele já está livre para acessá-lo a qualquer momento e trabalhar remotamente.

Além disso, o Splashtop Business Access oferece dispositivos ilimitados para conexões remotas. Isso significa que seus clientes podem usar qualquer um dos seus dispositivos Windows, Mac, iOS ou Android para acessar seu computador e começar a trabalhar remotamente. Isso garante uma verdadeira experiência BYOD e oferece aos seus clientes uma flexibilidade ilimitada para trabalho remoto.

Você também poderá agrupar e gerenciar todos os seus computadores, dispositivos e usuários no console web da Splashtop. Você poderá visualizar e editar várias configurações de segurança, como a verificação de dois fatores e autenticação de dispositivo.

Habilite o acesso do usuário final com o Splashtop Business Access

Seus clientes precisam trabalhar em casa de maneira eficaz, ninguém quer passar o ano parado graças ao Coronavírus. Forneça aos seus clientes um software de desktop remoto para permitir que eles permaneçam produtivos enquanto trabalham remotamente.

