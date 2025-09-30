MSPs — Permita que seus clientes trabalhem em casa durante o surto de Coronavírus

Em resposta ao Coronavírus, seus clientes exigem um home office cada vez mais eficiente. Veja como você pode fornecer aos clientes o acesso remoto aos seus computadores com a Splashtop.
O surto do Coronavírus tem pressionado trabalhadores e empresas a adotarem o trabalho em casa e o home office. Trabalhar remotamente é uma maneira eficaz de combater a propagação dessa doença. No entanto, o trabalho remoto pode ser desafiador, pois muitas vezes é difícil se manter produtivo fora do escritório.
Como MSP, você precisa agir o mais rápido possível para responder aos desafios que seus clientes estão enfrentando.
Você pode permitir que seus clientes trabalhem em casa e fazer com que seja ainda mais fácil aumentar a sua produtividade, oferecendo acesso remoto aos seus próprios computadores.
Habilitar o acesso para o usuário final é bem fácil, você pode configurar e gerenciar tudo com a Splashtop.
Do Que Precisas: Acesso remoto Splashtop
Splashtop Remote Access é o melhor valor, o mais fiável e a solução mais segura de trabalho a partir de casa para profissionais de negócios. A Splashtop é uma solução de acesso remoto fiável que permite aos utilizadores controlar remotamente os seus computadores de trabalho a partir de qualquer outro dispositivo. Eles poderão acessar todos os seus arquivos e aplicativos e interagir com eles como se estivessem sentados em frente ao computador de trabalho em seu escritório.
Para não mencionar, o acesso remoto (também conhecido como desktop remoto) supera as VPNs quando se trata de configuração, manutenção, desempenho e segurança. O software de acesso remoto é de longe a melhor ferramenta para permitir o trabalho a partir de casa. E o Splashtop Remote Access é fácil de utilizar pelos utilizadores finais e fácil de gerir por ti.
Como permitir que seus clientes trabalhem em casa
Como MSP proprietário da conta Splashtop Remote Access, podes convidar os teus clientes a configurar e aceder aos seus próprios computadores através da tua conta! Veja como funciona:
Começa a utilizar o Splashtop Remote Access e cria a tua conta Splashtop.
No console web da Splashtop, envie um link de convite para os seus clientes para que eles configurem facilmente seus próprios computadores e dispositivos.
Como dono da conta, você poderá visualizar e gerenciar todos os usuários, computadores remotos e dispositivos com os quais seus clientes estão envolvidos.
Após o seu cliente configurar seu computador, ele já está livre para acessá-lo a qualquer momento e trabalhar remotamente.
Mais uma nota: o Splashtop Remote Access dá-te um número ilimitado de dispositivos a partir dos quais podes fazer o controlo remoto. Isto significa que os teus clientes podem utilizar qualquer um dos seus dispositivos Windows, Mac, iOS ou Android para aceder ao seu computador e trabalhar remotamente. Isso garante uma verdadeira experiência BYOD e dá aos clientes flexibilidade ilimitada para trabalhar remotamente.
Você também poderá agrupar e gerenciar todos os seus computadores, dispositivos e usuários no console web da Splashtop. Você poderá visualizar e editar várias configurações de segurança, como a verificação de dois fatores e autenticação de dispositivo.
Habilita o Acesso do Usuário Final com o Splashtop Remote Access
Seus clientes precisam trabalhar em casa de maneira eficaz, ninguém quer passar o ano parado graças ao Coronavírus. Forneça aos seus clientes um software de desktop remoto para permitir que eles permaneçam produtivos enquanto trabalham remotamente.
Experimente os produtos Splashtop gratuitamente e estimule o home office
Começa agora com uma avaliação gratuita do Splashtop Remote Access. A configuração demora apenas alguns minutos e podes descobrir como é fácil e rentável fornecer aos teus clientes acesso remoto com Splashtop. Não é necessário cartão de crédito ou compromisso.
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Recursos adicionais
MSPs — Você precisa de uma solução para oferecer suporte remoto aos computadores dos seus clientes? Confira o Splashtop Remote Support