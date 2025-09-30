Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Graphic showing MSP with Splashtop logo directing connectivity from a central office building to multiple homes

MSPs — Permita que seus clientes trabalhem em casa durante o surto de Coronavírus

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

Em resposta ao Coronavírus, seus clientes exigem um home office cada vez mais eficiente. Veja como você pode fornecer aos clientes o acesso remoto aos seus computadores com a Splashtop.

O surto do Coronavírus tem pressionado trabalhadores e empresas a adotarem o trabalho em casa e o home office. Trabalhar remotamente é uma maneira eficaz de combater a propagação dessa doença. No entanto, o trabalho remoto pode ser desafiador, pois muitas vezes é difícil se manter produtivo fora do escritório.

Como MSP, você precisa agir o mais rápido possível para responder aos desafios que seus clientes estão enfrentando.

Você pode permitir que seus clientes trabalhem em casa e fazer com que seja ainda mais fácil aumentar a sua produtividade, oferecendo acesso remoto aos seus próprios computadores.

Habilitar o acesso para o usuário final é bem fácil, você pode configurar e gerenciar tudo com a Splashtop.

Do Que Precisas: Acesso remoto Splashtop

Splashtop Remote Access é o melhor valor, o mais fiável e a solução mais segura de trabalho a partir de casa para profissionais de negócios. A Splashtop é uma solução de acesso remoto fiável que permite aos utilizadores controlar remotamente os seus computadores de trabalho a partir de qualquer outro dispositivo. Eles poderão acessar todos os seus arquivos e aplicativos e interagir com eles como se estivessem sentados em frente ao computador de trabalho em seu escritório.

Para não mencionar, o acesso remoto (também conhecido como desktop remoto) supera as VPNs quando se trata de configuração, manutenção, desempenho e segurança. O software de acesso remoto é de longe a melhor ferramenta para permitir o trabalho a partir de casa. E o Splashtop Remote Access é fácil de utilizar pelos utilizadores finais e fácil de gerir por ti.

Como permitir que seus clientes trabalhem em casa

Como MSP proprietário da conta Splashtop Remote Access, podes convidar os teus clientes a configurar e aceder aos seus próprios computadores através da tua conta! Veja como funciona:

Após o seu cliente configurar seu computador, ele já está livre para acessá-lo a qualquer momento e trabalhar remotamente.

Mais uma nota: o Splashtop Remote Access dá-te um número ilimitado de dispositivos a partir dos quais podes fazer o controlo remoto. Isto significa que os teus clientes podem utilizar qualquer um dos seus dispositivos Windows, Mac, iOS ou Android para aceder ao seu computador e trabalhar remotamente. Isso garante uma verdadeira experiência BYOD e dá aos clientes flexibilidade ilimitada para trabalhar remotamente.

Você também poderá agrupar e gerenciar todos os seus computadores, dispositivos e usuários no console web da Splashtop. Você poderá visualizar e editar várias configurações de segurança, como a verificação de dois fatores e autenticação de dispositivo.

Habilita o Acesso do Usuário Final com o Splashtop Remote Access

Seus clientes precisam trabalhar em casa de maneira eficaz, ninguém quer passar o ano parado graças ao Coronavírus. Forneça aos seus clientes um software de desktop remoto para permitir que eles permaneçam produtivos enquanto trabalham remotamente.

Experimente os produtos Splashtop gratuitamente e estimule o home office

Começa agora com uma avaliação gratuita do Splashtop Remote Access. A configuração demora apenas alguns minutos e podes descobrir como é fácil e rentável fornecer aos teus clientes acesso remoto com Splashtop. Não é necessário cartão de crédito ou compromisso.

Comece agora!
Inicie o seu teste gratuito de Splashtop Remote Access
Teste gratuito

Ou sabe mais sobre o Splashtop Remote Access

Recursos adicionais


Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

Professional woman at desk using desktop computer with Splashtop Remote Support Tools for MSPs
PSG

Ferramentas de suporte remoto para MSPs

Saiba mais
Man looking worriedly at a computer screen with a large notification displaying a ransomware attack
PSG

Como os MSPs Podem Mitigar Danos em Ciberataques

Saiba mais
MSP connecting to client offices.
PSG

Funcionalidades de Suporte Remoto que os MSPs Precisam para IT Multi-Cliente

Saiba mais
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
Suporte de TI e Help Desk

Desvantagens do Suporte Remoto: Enfrentando Desafios e Soluções

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog