Por que esse MSP trocou o seu RMM pelo Splashtop Remote Support Premium?

Depois de utilizar várias ferramentas de software RMM e produtos de suporte remoto dispendiosos, a Midwest PROTECH conseguiu substituí-los todos pelo Splashtop Remote Support. Lê o estudo de caso abaixo para saberes como também podes reduzir custos e aumentar o teu negócio com a Splashtop!
És um MSP que está a pagar demais pelo software RMM?
Também subscreves acesso remoto adicional e ferramentas de suporte remoto, aumentando as tuas despesas?
Se este é o seu caso, você não está sozinho.
Um dos maiores desafios que os MSPs enfrentam é encontrar uma solução econômica que permita o monitoramento, gerenciamento e suporte remoto aos seus endpoints. Muitas vezes, os MSPs precisam pagar por um ou mais produtos caros para obter todas as ferramentas necessárias. Essas soluções de alto custo dificultam a expansão dos MSPs, pois gerenciar mais computadores significa investir mais dinheiro.
Esse era o problema que a Midwest PROTECH, um MSP da área de Grande Cincinnati, estava enfrentando.
A Midwest PROTECH oferece serviços completos de gestão, bem como serviços ad hoc (break/fix) aos seus clientes. Com quase 1000 terminais sob a sua gestão, a Midwest PROTECH precisava de uma solução poderosa que lhe permitisse fornecer um serviço de qualidade aos seus clientes.
Durante anos, a Midwest PROTECH fez malabares com várias ferramentas de suporte remoto e RMM, incluindo SolarWinds MSP, Kaseya, GoToAssist e TeamViewer.
Depois, a Midwest PROTECH mudou para o Splashtop Remote Support; a solução de melhor valor para MSPs que pretendem as melhores funcionalidades de monitorização, gestão e suporte remotos a um preço económico.
Desde então, a Midwest PROTECH tem sido capaz de ultrapassar os desafios listados acima e de fazer crescer o seu negócio.
Neste caso de estudo da Midwest PROTECH, descobrirás o que o Splashtop Remote Support oferece e os benefícios que também podes usufruir com ela, incluindo:
Todas as ferramentas e recursos de que você precisa em um único produto, simplificando o seu amontoado de software
Prestar serviços de forma mais rápida e com custos reduzidos
Ser capaz de suportar clientes adicionais
Melhor fluxo de caixa e preços mais baixos por ponto final
Gerar receitas adicionais através da revenda de acesso remoto aos teus clientes
Caso de Estudo do suporte remoto Splashtop / MidwestPROTECH
"A solução Splashtop RMM (Remote Support) dá-nos realmente o núcleo do que precisamos. Recursos como alertas de log de eventos, alertas de limitação de CPU/memória e alertas de software instalado/desinstalado são grandes para nós."
- Matthew Buechler, Midwest PROTECH
O Splashtop Remote Support é uma alternativa económica, de alto desempenho e de fácil utilização a outros produtos de acesso/suporte remoto. Ele também pode ser usado no lugar de ferramentas RMM mais caras e complicadas. Consulta o estudo de caso da Midwest PROTECH para saberes como o teu MSP também pode beneficiar ao experimentar o Splashtop.
Experimenta o Splashtop Remote Support gratuitamente (sem necessidade de cartão de crédito ou compromisso) ou agenda uma demonstração para obter mais informações.