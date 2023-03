Empresas de Mídia e Entretenimento dão Cinco Estrelas para a Splashtop por Performance e Simplicidade

Como é que o acesso remoto pode melhorar a produtividade e a flexibilidade na indústria de mídia e entretenimento? Quatro dos nossos clientes de M&E partilham as suas histórias.

A pandemia mudou tantos dos nossos hábitos, incluindo o tipo de mídia que consumimos. Antes da pandemia, as redes sociais tiveram um controle sobre os nossos hábitos de consumo coletivo de mídia. No entanto, os lockdowns e o distanciamento social têm assistido a um aumento nas visualizações de cinema e televisão. Um estudo da Nielsen de 2020 sugere que — devido ao seu leque de opções — a utilização de TV conectada disparou durante a pandemia e se manteve elevada (mesmo depois de os lockdowns globais terem terminado). Estes elevados níveis de consumo estão a manter a indústria de mídia e entretenimento em alerta à medida que encontram formas de criar conteúdos com uma força de trabalho remota.

Quão mais produtiva, eficiente e flexível poderia ser a indústria dos mídia e do entretenimento se os criativos, parceiros e clientes tivessem acesso a uma solução de acesso remoto segura, rápida e fácil de utilizar? Bem, agora não é preciso pensar. Warner Bros., Adobe Video, TechCastles e Boxel Studio vieram explicar porque estão impressionadas pelo desempenho e simplicidade das soluções de acesso remoto Splashtop.

Principalmente devido à vantagem da simplicidade proporcionada pelo Splashtop, estes clientes (ou seus parceiros) utilizam uma aplicação Splashtop única para lidar com todas as suas necessidades de acesso remoto. Uma vez que a Splashtop é fácil de instalar e integrar facilmente nas TI existentes, as empresas disponibilizam aos criativos um acesso remoto imediato de alta velocidade. Quanto ao desempenho, a Splashtop permite a produção a velocidades de até 60 frames por segundo e conectividade com zero atraso, o que garante que superem seus pares da indústria.

Tudo isso contribui para uma enorme produtividade e flexibilidade para trabalhadores criativos, como desenvolvedores de jogos, editores de vídeo, designers 3D e animadores.

Warner Bros. International Television Production

A Warner Bros International Television Production (WBITVP) Nova Zelândia implementou a Splashtop para manter seus fluxos de trabalho pós-produção a funcionar rapidamente e remotamente durante o COVID-19. Depois de testar outras soluções de acesso remoto, escolheram a Splashtop para satisfazer as suas necessidades de produtividade remota de alto desempenho, bem como para as funcionalidades de segurança da Splashtop.

Hoje, os editores da WBITV New Zealand utilizam remotamente as estações de trabalho Windows e Mac baseadas em escritórios que executam software especializado, incluindo Avid Media Composer e DaVinci Resolve. A solução dá-lhes a mesma segurança e produtividade que experienciam quando no escritório.

O Factor da Simplicidade

A WBITVP conseguiu configurar e executar a Splashtop em apenas 5 horas, incluindo a implementação e introdução para o utilizador. O Splashtop Enterprise permite aos administradores de TI da empresa manter um maior controlo de acesso através de permissões granulares baseadas no utilizador, computador, funções e grupo.

“Desde a introdução inicial até dar acesso aos utilizadores, fiquei muito impressionado com a configuração simples mas segura. Podemos gerir utilizadores e grupos e atribuí-los na hora” — Mike Marsh, IT Manager na WBITVP Nova Zelândia.

Notando a necessidade de as empresas de mídia e entretenimento manterem todos os conteúdos altamente seguros, a Marsh destacou a simplicidade elegante das funcionalidades de segurança da Splashtop.

“Usamos o Okta para login único (SSO) e uma das principais razões por que escolhemos o Splashtop Enterprise foi devido à integração fácil do SSO, além de outras verificações de segurança, como 2FA, autenticação de dispositivo, criptografia, etc.”

O Fator de Desempenho

Com taxas de frame de até 60 por segundo, os criativos do WBITVP Nova Zelândia realizam rotineiramente atividades de pós-produção. Isso inclui edição de som e vídeo, efeitos visuais, mixagem de som, gradação de cores, dublagem, sincronização de lábios e outros que requerem sessões remotas de alto desempenho.

“Estávamos testando o AnyDesk em alguns computadores, mas depois de usar a Splashtop, o feedback dos usuários era que a taxa de quadros era muito melhor e eles tinham uma experiência mais responsiva.” -- Mike Marsh, Gerente IT (Tecnologia da Informação) do WBITVP, Nova Zelândia.

Adobe Video

Os clientes de mídia e entretenimento da Adobe trabalham frequentemente com petabytes de imagens que requerem uma forte sincronização A/V e a capacidade de trabalhar rapidamente. Descobriram que a Splashtop se destaca nesta área. Sobretudo quando se utiliza um Mac para outro Mac à distância, até mesmo a seis mil milhas de distância.

O Factor da Simplicidade

“Com a Splashtop, os utilizadores da Adobe podem utilizar com segurança os seus computadores pessoais, dispositivos Android, iOS e Chromebook para trabalhar de forma produtiva, independentemente da sua localização.” — Sue Skidmore, chefe de relações de parceiros para Vídeo da Adobe

O Fator de Desempenho

Karl Soule da Adobe Video explicou o valor da Splashtop desta forma:

“Quando os editores de vídeo estão a usar 3 ou 4 teclas por segundo com os cortes rápidos que os departamentos promocionais fazem, é crucial ter algo que seja responsivo e que mantenha a sincronização A/V em linha; essa é uma das áreas em que descobri que a Splashtop é excelente.”

Serviços de Mídia TechCastles

A TechCastles Media Services® funciona como um facilitador crítico da indústria cinematográfica na Geórgia. A empresa implementa e monitoriza infraestruturas de TI para ambientes escolares relacionados com filmes, estúdios de cinema e instalações de pós-produção.

A Techcastles implementou Splashtop para uma escola de cinema baseada na Geórgia. Precisavam de um acesso remoto rápido e de alta qualidade tanto para os seus alunos como para os seus parceiros de edição baseados na Califórnia, que necessitam de acesso remoto aos sistemas de pós-produção da escola. A velocidade e a qualidade tiveram de se manter consistentes, enquanto trabalham com o software Avid e ferramentas para a pós-produção — a estação de trabalho de áudio digital Avid Pro Tools e o software Avid Media Composer.

Antes da Splashtop, a pós-produção remota não era possível para os alunos e editores. A solução de acesso remoto anterior não conseguia integrar-se facilmente com o software e ferramentas Avid e não conseguiu sincronizar corretamente o áudio com qualquer um dos produtos Avid.

O Factor da Simplicidade

Numa questão de horas, a TechCastles conseguiu implementar a Splashtop em 150 computadores de sala de aula e 25 estações de trabalho focadas em Avid Pro Tools. Tanto os alunos como os editores obtiveram acesso aos sistemas e ferramentas de que precisavam de imediato.

“Basta clicar, arrastar e soltar endereços de e-mail para introduzir pessoas no sistema. Antes da Splashtop, tive de introduzir manualmente o nome, o endereço de e-mail, o acesso específico e as permissões e restrições de cada utilizador, e depois guardar todas essas informações.” — Margaret Chu, Partner da TechCastles.

O Fator de Desempenho

Os alunos e editores com sede na Califórnia estão a realizar produção remota de filmes em ótimos níveis de qualidade e desempenho. Isto graças a ligações de alta velocidade e streaming de som de qualidade HD.

“A Splashtop não é apenas rápida, tudo é visto e ouvido à mais alta qualidade — e está tudo sincronizado”, — Margaret Chu, sócia da TechCastles.

Boxel Studio

A Boxel Studio escolheu a Splashtop para permitir que os seus artistas acedam remotamente a estações de trabalho e software topo de linha, tal como aconteceria no estúdio. O estúdio foi extremamente cauteloso pois procuravam uma solução de acesso remoto, notando o elevado valor dos conteúdos tratados.

“Estamos a trabalhar com conteúdos intangíveis, digitais, valiosos que acabarão por ser distribuídos pelos teatros, difusão tradicional, serviços de mídia por cabo ou OTT como Netflix, Amazon, Disney+, HBOMax, Paramount + e HULU”, explicou Andres Reyes, Chief Technology Officer da Boxel Studio.

O Factor da Simplicidade

O Boxel Studio obteve suporte remoto de alta segurança com a compra do Splashtop Enterprise. Já que a sua equipe de TI aproveita a mesma plataforma segura para fornecer acesso remoto e dar suporte às estações de trabalho com eficácia, o Boxel reduziu o trabalho manual nessas áreas em 80%.

“Da aquisição da licença à experiência do usuário, é simplesmente uma experiência feliz e sem complicações. Foi tão rápido e fácil implementar a Splashtop — você precisa adicionar mais usuários? Clique-clique, super simples!” -- Andres Reyes, Chief Technology Officer da Boxel Studio

O Fator de Desempenho

O CTO da Boxel e a sua equipa testaram muitas soluções de acesso remoto. Descobriram que quase todos se concentravam mais nos departamentos de TI para fornecerem suporte remoto, em vez de proporcionarem uma experiência de utilizador agradável. Em alguns casos, a latência e a compressão de vídeo não funcionaram para eles. Também tentaram soluções baseadas em hardware, mas eram altamente suscetíveis à latência induzida pela distância. O desempenho da Splashtop não só provou ser muito superior, como não oscilou.

“Com as outras soluções que tentamos, os usuários diziam que era muito desordenado, era muito lento, não era isso que eu queria, e por aí adiante. Implementamos a Splashtop e imediatamente recebemos e-mails dos nossos artistas — Uau, isso é ótimo, agora posso realmente trabalhar, posso realmente fazer o meu trabalho.” -- Andres Reyes, CTO do Boxel Studio

Quer saber mais sobre como o Splashtop Enterprise pode suportar a sua empresa de multimídia e entretenimento?

Agendar uma demonstração