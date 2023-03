Splashtop Lança Recursos de Desempenho Aprimorados para Oferecer Suporte a Experiências de Trabalho e Educação Remotas Híbridas

Com velocidade de até 60 FPS e latência minimizada, as equipes criativas de jogos, mídia e entretenimento e educação podem trabalhar e aprender remotamente sem frustração

SAN JOSE, Califórnia., 26 de Outubro de 2021- Splashtop, líder na próxima geração de software de acesso remoto e suporte remoto, anunciou hoje as suas funcionalidades de desempenho melhorado. Anunciado em conjunto com Adobe® Max 2021, as novas funcionalidades de desempenho foram concebidas para apoiar as equipas criativas de todas as indústrias à medida que trabalham e aprendem remotamente, levantando aceleradores até 60 frames por segundo (FPS) e reduzindo a latência.

“Trabalhadores criativos, como desenvolvedores de jogos, editores de vídeo, designers 3D, animadores, etc. exigem grandes quantidades de armazenamento compartilhado e petabytes de filmagens; a filmagem pode ser muito grande para carregar, ou exigir computação local”, disse Annie Chen, vice-presidente de produto da Splashtop. “Embora outros funcionários remotos ou híbridos não precisem de alto poder de computação para realizar seus trabalhos remotamente, os criadores precisam de ferramentas de desempenho remoto aprimoradas que lhes permitam colaborar, ter uma forte sincronização A/V e a capacidade de trabalhar rapidamente, sem qualquer frustração. É por isso que investimos fortemente no aumento do poder de desempenho de nossas soluções de acesso remoto.”

Chen continuou: “Além disso, alunos e professores podem acessar e controlar remotamente, e sem problemas, a edição de vídeo, animação, design 3D, CAD e outros softwares que consomem muitos recursos em tempo real, sem atrasos, eliminando a necessidade de adquirir mais licenças de software e infraestrutura de computação para permitir o acesso de casa.”

As novas funcionalidades de performance para a Splashtop Enterprise incluem:

FPS aumentado: A atualização aumenta as taxas de quadros para até 60 FPS

Minimiza a Latência: Minimiza automaticamente tanto a latência como a variabilidade da latência

Indicador de Desempenho: Ver o estado do desempenho em tempo real incluindo o frame por segundo (FPS) e bits por segundo (BPS)

“Como o mundo do trabalho mudou drasticamente nos últimos 18 meses, o mesmo aconteceu com a necessidade de soluções remotas para usuários de aplicativos da Adobe Creative Cloud®”, disse Sue Skidmore, chefe de relações com parceiros da Video na Adobe. “Agora, os criadores podem ultrapassar os limites da criatividade e da colaboração à medida que executam tarefas como edição de vídeo e sincronização de áudio-vídeo, além de acessar o armazenamento compartilhado e outros hardwares de que precisam, remotamente. Com a Splashtop, os usuários da Adobe podem usar com segurança seus computadores pessoais, dispositivos Android, iOS e Chromebook para trabalhar de forma produtiva, não importa onde estejam localizados.”

"Os artistas que usam dispositivos Wacom em fluxos de trabalho pós-produção são capazes de usar Splashtop para se ligarem de forma segura e perfeita a ambientes on-premise ou em nuvem para trabalharem com programas como Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, etc," disse Arvind Arumbakkam, Director Business Alliance e Partnership na Wacom. "Os artistas podem aproveitar as poderosas funcionalidades do Wacom Cintiq Pro e do Wacom Intuos Pro para editar, compilar e criar efeitos visuais de forma produtiva enquanto estão fora do escritório - uma grande vantagem para o local de trabalho actual, amigo do controlo remoto".

