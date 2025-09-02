As forças de trabalho distribuídas tornaram a gestão de inventário de TI mais complexa do que nunca. Sem uma visibilidade precisa e em tempo real do seu hardware, software e configurações, você enfrenta riscos de conformidade, custos crescentes e vulnerabilidades de segurança. Listas de ativos desatualizadas podem levar a recursos desperdiçados, dispositivos esquecidos e riscos de segurança por deixar dispositivos vulneráveis e sem atualizações.
As consequências disto podem ir além de apenas um ou dois dispositivos. Pode colocar a rede de uma empresa em risco, levar a que uma empresa não cumpra os seus requisitos de conformidade de TI, e pior.
Com isso em mente, é hora de examinar a gestão de inventário, as melhores práticas para gerir o seu inventário com uma força de trabalho remota e distribuída, e como o Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) simplifica a gestão de inventário para equipas remotas e híbridas.
Melhores Práticas para Gestão de Inventário numa Força de Trabalho Distribuída
Dada a importância da gestão de inventário, conhecer dicas e truques para gerir o seu inventário corretamente pode ser útil. Aqui estão algumas das melhores práticas para a gestão de inventário:
1. Centralizar o Rastreamento de Dispositivos & Software
Se usares ferramentas diferentes para rastrear os teus dispositivos e software, vais perder tempo a manter o controlo de cada uma das listas diferentes. Folhas de cálculo isoladas e ferramentas desconectadas podem facilitar a perda de controlo de tudo o que estás a rastrear e podem ser um incómodo para pesquisar.
Em vez disso, investe numa solução centralizada que cubra todos os teus endpoints e software. O Splashtop AEM, por exemplo, inclui um painel de inventário em tempo real que cobre todos os teus endpoints, mantendo toda a informação de que precisas num só lugar.
2. Automatizar a Descoberta & Atualizações de Ativos
Inserir manualmente cada um dos seus ativos e endpoints pode ser demorado e propenso a erros humanos. Em vez de auditar periodicamente os seus ativos, é muito mais eficiente usar uma solução que escaneie continuamente a sua rede para rastrear os seus endpoints.
Por exemplo, o Splashtop AEM atualiza automaticamente os dados de inventário sempre que novos dispositivos se conectam. Isto ajuda a garantir que o seu inventário está preciso até ao momento, enquanto reduz o tempo de administração que seria gasto em auditorias e registos manuais.
3. Organizar Ativos com Etiquetas & Grupos
Simplesmente listar todos os seus ativos não é suficiente – organizá-los é igualmente importante. Você vai querer usar etiquetas e classificar seus ativos em grupos lógicos, como por departamento, região ou função. A partir daí, você também pode aplicar políticas e filtros por grupo, o que pode simplificar e melhorar a aplicação de patches e a remediação, tornando fácil identificar e priorizar endpoints.
4. Ligar Inventário a Ações de Segurança
Quando tens um inventário adequado dos teus ativos e endpoints, geri-los torna-se significativamente mais fácil. Ligar dados de ativos a software de gestão de patches e controlo de configuração permite-te suportar os teus dispositivos remotos sem problemas, ao distribuir patches e políticas por endpoints diferentes.
O Splashtop AEM, por exemplo, pode ser usado para gerir múltiplos endpoints a partir de um único lugar. Isto permite aos utilizadores implementar atualizações, aplicar definições, e até desinstalar software arriscado ou suspeito a partir da vista de inventário, simplificando assim a gestão.
5. Retirar & Reaver Recursos
A gestão de inventário não só permite ver os ativos que você tem; também ajuda a identificar quais você esqueceu ou não precisa mais. Uma gestão de inventário adequada pode identificar licenças não utilizadas, hardware desatualizado ou dispositivos que estão parados, para que você possa utilizá-los ou removê-los.
Isto ajuda a reduzir custos ao eliminar ativos desnecessários e melhora a sua postura de cibersegurança ao remover endpoints desatualizados que poderiam criar vulnerabilidades.
Splashtop AEM em Ação
Se queres uma solução poderosa que forneça não só relatórios de inventário, mas também gestão de ativos para te ajudar a suportar, atualizar e proteger os teus endpoints, o Splashtop AEM tem tudo o que precisas.
O Splashtop AEM facilita a monitorização, gestão e simplificação de tarefas nos teus endpoints, mesmo em ambientes remotos. Com ele, podes detetar e distribuir automaticamente patches para os teus sistemas operativos e software de terceiros através de atualizações automáticas ligadas aos teus dados de inventário, ou personalizar e aplicar políticas em todos os endpoints.
Se o Splashtop AEM detetar algum endpoint vulnerável ou mal configurado, pode automaticamente distribuir correções automáticas através de ações inteligentes, proporcionando remediação baseada em políticas. Além disso, o Splashtop AEM utiliza dados CVE em tempo real para identificar e priorizar ameaças, para que possas responder rapidamente a potenciais problemas.
Tudo isto pode ser feito a partir de um painel unificado e centralizado, dando-te total visibilidade sobre os teus ativos e o poder de suportar os teus endpoints de qualquer lugar.
Começar com uma Melhor Gestão de Inventário
O Splashtop AEM oferece uma gestão de inventário poderosa, eficiente e fácil de usar para a sua força de trabalho distribuída. Quer você precise gerir endpoints em vários escritórios, funcionários remotos ou uma força de trabalho BYOD, o Splashtop AEM fornece as ferramentas para suportar cada dispositivo, completo com relatórios de inventário detalhados e alertas proativos.
O Splashtop AEM é fácil de configurar e implementar, para que você possa conectar seus endpoints em minutos. Não há necessidade de uma ferramenta de gestão de ativos separada, pois suporta tudo a partir de um único painel. O Splashtop AEM dá às equipas de TI as ferramentas e a tecnologia de que precisam para monitorar endpoints, resolver problemas proativamente e reduzir suas cargas de trabalho, incluindo:
Patching automatizado para OS, apps de terceiros e personalizadas.
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE com IA.
Estrutura de políticas personalizável.
Rastreamento de inventário de hardware e software em todos os endpoints
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Veja Cada Dispositivo. Controle Cada Dispositivo.
Tome o controlo da sua força de trabalho distribuída com o Splashtop AEM. Comece o seu teste gratuito hoje.