A Light Chaser Animation Studios Permitiu um Trabalho de Pós-produção Remota Seguro e de Alto Desempenho

A Light Chaser Animation Studios tem como objetivo produzir um filme de animação bem feito por ano. O seu sucesso depende da colaboração com várias equipes, estações de trabalho de ponta e software especializado. É um objetivo ambicioso, o pipeline de produção de animação geralmente abrange três a cinco anos, de acordo com os internos do setor. Ao contrário dos filmes de ação ao vivo, os filmes de animação têm requisitos mais altos de precisão e fluência. Para efeitos visuais de ponta, eles precisam ser refinados e renderizados quadro a quadro. Isso traz vários desafios técnicos ao processo de produção de animação.

Lu Xi, o produtor de Novos Deuses: Yang Jian , disse que o filme começou a ser produzido no início de 2019, A data de lançamento já tinha sido definida mas devido à pandemia, a equipe de pós-produção não podia ir fisicamente trabalhar no estúdio.

A Light Chaser enfrentava dois principais desafios quando a pandemia chegou:

Permitir que a equipe acessasse remotamente estações de trabalho de ponta em computadores Windows e Mac no estúdio para usar software especializado, como o Avid Media Composer e o DaVinci Resolve.

Ajudá-los a realizar remotamente as atividades de pós-produção, como edição de áudio e vídeo, efeitos visuais, mixagem de som, classificação de cores, dublagem, sincronização de lábios e muito mais.

A segurança foi outra consideração importante. Para a indústria de mídia e entretenimento, o conteúdo digital é um ativo intangível que eventualmente será distribuído entre cinemas, estações de TV e outras plataformas. Esse conteúdo não pode sair antes do seu lançamento comercial real. A Light Chaser precisava de uma solução de acesso remoto que não só satisfizesse as suas próprias políticas de segurança, como também protegesse os seus dados de trabalho remoto.

A equipe fez muitas tentativas para encontrar a solução certa mas descobriu que a maioria das ferramentas remotas do mercado se concentrava mais no suporte remoto de departamentos de TI do que em habilitar o trabalho remoto. Estas ferramentas eram caras, tinham medidas de segurança fracas e proporcionaram uma experiência de usuário ruim com problemas de latência e compressão de vídeos.