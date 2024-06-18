A Light Chaser Animation Studios Permitiu um Trabalho de Pós-produção Remota Seguro e de Alto Desempenho
Quando a pandemia fechou o seu estúdio, a Light Chaser veio para a Splashtop para fazer a pós-produção completa do filme Novos Deuses: Yang Jian
Em um Relance
Desafio
Fornecer acesso remoto a estações de trabalho de ponta para trabalhos de pós-produção fora do estúdio.
Solução
A Light Chaser possibilitou a produção remota de filmes com as funcionalidades avançadas de segurança da Splashtop, alto desempenho e suporte amplo de dispositivos da Splashtop.
Resultados
Com a Splashtop, o estúdio conseguiu completar o filme Novos Deuses: Yang Jian como programado. Querendo encorajar a adoção de filmes remotos mais seguros e produtivos, também se juntaram ao programa de parceiros do Splashtop na China.
Na sua versão de 19 de agosto na China, Novos Deuses: Yang Jian tornou-se um blockbuster animado na bilheteira continental, faturando mais de 300 milhões de Yuans nos seus primeiros 10 dias.
O filme apresenta várias cenas impressionantes — desde a pintura 3D à tinta chinesa renderizada Taijitu, à velha dança voadora de Dunhuang, ao mundo moderno de fadas ao estilo ciberpunk — tudo isso ganhou elogios do público chinês que o reconhece como um dos "Melhores Filmes da China com Melhores Efeitos Visuais!"
"Qual é o segredo por trás do grande sucesso? "
"A resposta da China à Pixar", Light Chaser Animation Studios, que usou a Splashtop para concluir remotamente o trabalho de pós-produção do filme.
O Desafio: Habilitar o Trabalho Remoto de Pós-Produção
A Light Chaser Animation Studios tem como objetivo produzir um filme de animação bem feito por ano. O seu sucesso depende da colaboração com várias equipes, estações de trabalho de ponta e software especializado. É um objetivo ambicioso, o pipeline de produção de animação geralmente abrange três a cinco anos, de acordo com os internos do setor. Ao contrário dos filmes de ação ao vivo, os filmes de animação têm requisitos mais altos de precisão e fluência. Para efeitos visuais de ponta, eles precisam ser refinados e renderizados quadro a quadro. Isso traz vários desafios técnicos ao processo de produção de animação.
Lu Xi, o produtor de Novos Deuses: Yang Jian, disse que o filme começou a ser produzido no início de 2019, A data de lançamento já tinha sido definida mas devido à pandemia, a equipe de pós-produção não podia ir fisicamente trabalhar no estúdio.
A Light Chaser enfrentava dois principais desafios quando a pandemia chegou:
Permitir que a equipe acessasse remotamente estações de trabalho de ponta em computadores Windows e Mac no estúdio para usar software especializado, como o Avid Media Composer e o DaVinci Resolve.
Ajudá-los a realizar remotamente as atividades de pós-produção, como edição de áudio e vídeo, efeitos visuais, mixagem de som, classificação de cores, dublagem, sincronização de lábios e muito mais.
A segurança foi outra consideração importante. Para a indústria de mídia e entretenimento, o conteúdo digital é um ativo intangível que eventualmente será distribuído entre cinemas, estações de TV e outras plataformas. Esse conteúdo não pode sair antes do seu lançamento comercial real. A Light Chaser precisava de uma solução de acesso remoto que não só satisfizesse as suas próprias políticas de segurança, como também protegesse os seus dados de trabalho remoto.
A equipe fez muitas tentativas para encontrar a solução certa mas descobriu que a maioria das ferramentas remotas do mercado se concentrava mais no suporte remoto de departamentos de TI do que em habilitar o trabalho remoto. Estas ferramentas eram caras, tinham medidas de segurança fracas e proporcionaram uma experiência de usuário ruim com problemas de latência e compressão de vídeos.
A solução: Light Chaser Escolhe a Splashtop para Realização de Filmes Remotos
Depois de comparar e testar várias soluções de acesso remoto, a Light Chaser experimentou a Splashtop. Ficaram impressionados com a conexão rápida, qualidade HD, transmissão em sequência 4K e os recursos de segurança avançados. A equipe acabou escolhendo a Splashtop como a solução de acesso remoto para:
Suporte amplo a dispositivos: A sua equipe pode acessar remotamente tanto aos ambientes físicos como virtuais a partir de qualquer dispositivo. Os produtos Splashtop também são compatíveis com Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chrome com um desempenho confiável e consistente nos dispositivos.
Acesso remoto de alto desempenho: a equipe de produção da Light Chaser trabalha frequentemente com petabytes de imagens que requerem sincronização A/V forte. Atividades de pós-produção, como edição de som e vídeo, efeitos visuais, mistura de som, classificação de cores, dublagem, sincronização de lábios e outras exigem sessões remotas de alto desempenho para permitir um trabalho remoto sem frustração.
A Splashtop tem tudo o que precisam, incluindo streaming 4K (transmissão em sequência iMac Pro Retina 5K) a velocidades até 60 quadros por segundo (fps), baixa latência e conexões rápidas. Eles podem até ver o status de desempenho em tempo real, incluindo FPS e BPS (bits por segundo) com os indicadores de desempenho da Splashtop.
Funcionalidades de segurança avançada: Incluindo autenticação de dois fatores, segurança com senha de vários níveis, bloqueio automático do tela, tela em branco, tempo limite da sessão ociosa, notificação de conexão remota, registro, integração com SSO, controle de acesso granular e muito mais.
A Splashtop transmite mas não armazena o fluxo de captura de tela codificada, que é criptografado ponta a ponta. Além disso, todos os produtos da Splashtop cumprem a conformidade com o GDPR e SOC 2, entre outros.
Produto em Destaque: Splashtop Enterprise
Resultados: A Light Chaser conclui a produção no calendário previsto e torna-se uma parceira de canal Splashtop
A Light Chaser entrou no período de pico de produção para Novos Deuses: Yang Jian em meados de 2021 e começou a produção síncrona no final desse mesmo ano.' Com a Splashtop, eles conseguiram concluir a produção conforme previsto em junho de 2022.
A Light Chaser não é o único estúdio de renome internacional que usa a Splashtop para trabalhos de produção remota. Vejam a Warner Bros. International Television Production(WBITVP) a Nova Zelândia como exemplo. Eles implementaram a Splashtop para que a sua equipe de pós-produção pudesse realizar edição de vídeo, criação de animação, sincronização de lábios, renderização e outras tarefas a partir de qualquer lugar, a qualquer momento.
Agora, a Light Chaser Animation é um usuário leal do Splashtop. Eles também tornaram-se membros do programa de parceiros da Splashtop na China, com grandes expectativas de que a Splashtop possa ser aproveitada por mais cineastas para permitir a realização de filmes remotos de uma forma mais segura e produtiva.
A Splashtop está pronto para dar as mãos com a Light Chaser para ajudar a animação chinesa a se desenvolver e florescer. Por fim, atraindo mais aspirantes a jovens cineastas chineses a perseguir a sua própria “luz” e entregar filmes de animação de topo.
Detalhes
Sobre a Light Chaser Animation Studios
A Light Chaser Animation Studios, sediada em Pequim, foi fundada em março de 2013 por Gary Wang, fundador e ex-CEO da Tudou.com O principal site de vídeos na internet da China. O seu objetivo é criar filmes de animação de classe mundial com um toque cultural chinês.
A empresa construiu uma equipe de 300 talentos, combinando uma visão única para a criação artística com tecnologia líder mundial e profunda experiência em gestão e operação de negócios.
Desde a sua fundação, há 9 anos, a Light Chaser produziu 7 filmes, incluindo Little Door Gods, Tea Pets, Gatos e Peachtopia, Cobra Branca, Novos Deuses: Nezha Reborn, Cobra Branca 2: A Tribulação da Cobra Verde e Novos Deuses: Yang Jian.
Entre eles, a série "Cobra Branca" fez mais de 1 bilhão de Yuans desde o seu primeiro lançamento na China. Isso fez com que o jovem estúdio se tornasse famoso tanto em casa como no exterior, assumindo a responsabilidade de criar mais filmes de animação chineses de qualidade.