Splashtop e Wacom Unem Forças para Otimizar Fluxos de Trabalho Remoto para Criativos

A Splashtop e a Wacom formaram uma parceria para fornecer um fluxo de trabalho remoto suave e produtivo para artistas de pós-produção.

Os fluxos de trabalho à distância são um tema quente, e por uma boa razão. Em 2020, os estúdios tiveram de adoptar rapidamente o trabalho remoto como uma solução de band-aid para fechar fechaduras e escritórios fechados. Mais de um ano depois, ainda é uma necessidade, mas o foco mudou de adoptando o trabalho remoto , para optimizando o fluxo de trabalho remoto .

Desde a pandemia, os estúdios em todo o mundo - incluindo Lexhag, Company 3 Toronto e Boxel - mudaram para um fluxo de trabalho remoto ou flexível. Na verdade, a pós-produção de alguns de nossos programas e filmes favoritos foi feita remotamente (ou seja, Superman e Lois, Poldark e The Expanse). Os benefícios do trabalho remoto variam de melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal a contratações em todo o mundo e maior colaboração com funcionários e contratados globais.

Mas a transição não foi mais fácil. Os criadores exigem hardware especializado, alto poder de processamento, grandes quantidades de armazenamento, vários plug-ins e aplicativos de desktop que ainda não são baseados na nuvem. Além disso, os problemas de latência e sincronização têm sido uma restrição para fluxos de trabalho remotos. Para resolver esses problemas, a Splashtop e a Wacom fizeram uma parceria para otimizar as estações de trabalho remotas.

Usando uma Estação de Trabalho Poderosa de Qualquer Dispositivo em Qualquer Lugar

O software de acesso remoto do Splashtop permite aos criadores tirar partido das suas poderosas estações de trabalho a partir de qualquer dispositivo em qualquer lugar. É fácil de implementar e diminui a latência quando se trabalha remotamente com ferramentas de pós-produção como as pastilhas e monitores Wacom. De facto, Splashtop anunciou um aumento de velocidade até 60 fps no Adobe Max 2021. Tudo isto enquanto suportam a pressão, orientação, inclinação e tamanho da caneta stylus, fazendo com que os artistas se sintam como se estivessem sentados mesmo na sua estação de trabalho.

A Wacom é líder global no mercado de monitores para pen displays e tablets. Seus dispositivos recriam uma verdadeira sensação de caneta no papel para os artistas. Seus clientes precisam de ferramentas de alto desempenho para atingir seus fluxos de trabalho exigentes. Qualquer tipo de latência — comum no trabalho remoto — pode prejudicar a produtividade no geral.

É por isso que Splashtop e Wacom trabalham tão bem juntos. Os criadores não têm de comprometer a flexibilidade ou a qualidade da sua estação de trabalho remota.

Os Criativos de Hoje Precisam de um Espaço de Trabalho Portátil: a Splashtop e a Wacom Oferecem uma Solução

Com a mudança para o trabalho remoto e flexível, os criadores estão adaptando ferramentas para refletir um espaço de trabalho mais portátil. Embora o espaço no estúdio possa permitir instalar uma grande Wacom Cintiq Pro 32”, o tamanho mais compacto da Wacom Cintiq Pro 16” pode ser melhor para a edição de vídeo de um escritório doméstico. Especialmente se o espaço for limitado.

Para uma ótima experiência de trabalho remoto, os criadores do espaço de mídia e entretenimento estão se voltando para a mais nova geração de produtos Wacom. Isso inclui a mesa digitalizadora Intuos Pro e o monitor interativo Cintiq Pro, que funcionam perfeitamente com a Splashtop.

"Os artistas que utilizam dispositivos Wacom nos fluxos de trabalho de pós-produção são capazes de utilizar o Splashtop para se ligarem de forma segura e perfeita a ambientes on-premise ou em nuvem para trabalharem com programas como Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, etc. Os artistas podem aproveitar as poderosas funcionalidades do Wacom Cintiq Pro e do Wacom Intuos Pro para editar, compilar e criar efeitos visuais de forma produtiva enquanto estão fora do escritório - uma grande vantagem para o actual local de trabalho amigo do controlo remoto". - Wacom

A Adobe Também Adora a Splashtop

O chefe de desenvolvimento estratégico da Adobe Video, Dave Helmly, e o gerente sênior de vendas técnicas, Karl Soule, começaram a usar a Splashtop para acessar seus computadores de escritório remotamente enquanto viajavam. Eles ficaram tão impressionados depois de usá-la internamente que começaram a recomendar a Splashtop para seus clientes.

Os utilizadores de Adobe trabalham com grandes quantidades de armazenamento, petabytes de imagens, e dispositivos criativos como o Wacom. Os editores em particular têm uma necessidade de sessões remotas de alta performance com forte sincronização A/V. Splashtop permite-lhes aceder em segurança ao seu hardware, arquivos e infra-estruturas existentes a partir de casa sem comprometer a experiência do utilizador

"Para os editores de vídeo] é crucial ter algo que seja responsivo. Algo que mantém a sincronização A/V em linha. O Splashtop distingue-se por fazer isso". - Karl Soule, Sr. Director Técnico de Vendas para Adobe Video

Boxel Studio Muda Para um Trabalho Flexível Usando a Splashtop

Num esforço para cultivar o equilíbrio trabalho/vida, Boxel Studio implementou "in-studio home office" para dar aos seus empregados mais flexibilidade (pré-pandemia). Enquanto descobriam a logística do trabalho remoto, o Chefe de Tecnologia, Andres Reyes, tinha uma pergunta em mente:

"Como podemos permitir que os nossos artistas, colaboradores e outros membros da equipa trabalhem a partir de casa enquanto acedem à nossa infra-estrutura segura e estações de trabalho especializadas"?

A resposta? Splashtop Enterprise. Os artistas do Boxel Studio aproveitam A funcionalidade USB Device Redirection do Splashtop para usarem a sua própria pen tablet Wacom local através da ligação remota. Com Splashtop, eles trabalham como se estivessem directamente ligados à estação de trabalho do seu escritório.

Aumente a Produtividade com um Poderoso Fluxo de Trabalho Remoto

O software remoto do Splashtop emparelhado com os tablets Wacom optimiza os fluxos de trabalho remotos de pós-produção. Com esta parceria, os criativos podem desfrutar de maior produtividade, menor latência e estações de trabalho em casa semelhantes a estúdios.

Optimiza o teu fluxo de trabalho remoto com o Splashtop Enterprise.

Entre em contato conosco para uma Demonstração