Splashtop Wins 2023 NAB Show Product of the Year Award

Splashtop Vence o Prêmio Produto do Ano da NAB 2023
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As Soluções de Produção Remota de Alto Desempenho da Empresa Agilizam os Fluxos de Trabalho e Permitem Novos Níveis de Produtividade para Profissionais de Mídia e Entretenimento.
CUPERTINO, Calif., 20 de abril de 2023 — Splashtop, líder em soluções remotas que simplificam o trabalho - em qualquer lugar, anunciou hoje que a sua solução Enterprise é uma vencedora de produção remota nos Prémios de Produto do Ano NAB Show 2023. Este programa oficial de prémios reconhece alguns dos novos produtos e tecnologias mais significativos e promissores apresentados pelos expositores na NAB Show deste ano, que celebra o seu 100º ano como o maior evento de transmissão.
O Splashtop Enterprise permite que as emissoras estejam no ar a partir de qualquer lugar com o mais alto nível de desempenho, incluindo 4:4:4 cores, áudio de alta fidelidade, qualidade 4K HD fiável e taxas de quadros até 60 fps. Os profissionais de mídia podem conectar-se virtualmente a estações de trabalho poderosas e compartimentos de edição para criar e colaborar, enquanto desfrutam de um ambiente remoto que possa acompanhar o ritmo das exigentes necessidades de produção e transmissão de dados dos dias de hoje. Através de uma parceria única com a Wacom e da sua nova e inovadora solução Project Mercury, a Splashtop oferece a melhor experiência de trabalho remoto da categoria a artistas gráficos e designers que requerem precisão e controlo extremos para o trabalho que fazem usando tablets e canetas interativos líderes da indústria Wacom.
Os Vencedores do Prémio Produto do Ano no NAB Show foram selecionados por um painel de especialistas da indústria em 15 categorias e anunciados numa cerimónia de entrega de prémios ao vivo na NAB Show de 18 de abril. Para serem elegíveis para um prêmio, os produtos nomeados tinham de vir de empresas que exibiam na Exposição da NAB de 2023 e ser entregues no ano de 2023.
"Estamos profundamente honrados por sermos reconhecidos pela NAB como líder em soluções de produção remota”, disse o CEO do Splashtop, Mark Lee. “Compreendemos os imensos desafios enfrentados pelos profissionais de mídia e entretenimento que precisam da capacidade de fornecer uma análise ao vivo sem falhas à medida que os eventos se desenrolam. Precisam de monitores digitais impecáveis e de conexões em tempo real a fontes de dados e gráficos para proporcionar a melhor experiência possível de visualizador. Na Splashtop, orgulhamo-nos de fornecer soluções de produção remota de alto desempenho que capacitam os estúdios de notícias e transmissões de todo o mundo a adaptarem-se, inovarem e prosperarem nesta indústria de ritmo rápido. Estamos empenhados em oferecer um desempenho inigualável, experiência de utilização e apoio ao cliente, garantindo que as nossas soluções continuem a ser uma escolha de confiança para profissionais de mídia em todo o mundo. "
“Durante o nosso ano centenário, a NAB continua a reconhecer os produtos que estão a transformar a forma como os conteúdos estão a ser criados, conectados e capitalizados por toda a indústria de transmissões, media e entretenimento”, disse o NAB SVP e o Chief Customer Success Officer Eric Trabb. “Parabéns à Splashtop por ter ganho o Prémio Produto do Ano NAB Show Product of the Year 2023 em reconhecimento ao Splashtop Enterprise, um produto que demonstrou a sua capacidade de ajudar os contadores de histórias a enfrentar os desafios do presente e do futuro revolucionando uma fase crítica do ciclo de vida do conteúdo.”
Com segurança robusta, interface fácil de usar e o melhor suporte ao cliente, as soluções Splashtop em nuvem e on-prem são as preferidas pelos estúdios de mídia e produção, designers, estúdios de sincronização de áudio/vídeo e muito mais. Para saber mais, visite Splashtop.com/Soluções/Media and Entertainment.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de alcançar uma experiência sem latência e 8K/60 fps. A Splashtop vem com funcionalidades e conformidade de segurança avançadas, suporte amplo a dispositivos e serviço de atendimento ao cliente responsivo. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com
Sobre o NAB Show
O NAB Show, realizada de 15 a 19 de abril de 2023, em Las Vegas, está a comemorar o seu ano centenário como a conferência e exposição eminentes que impulsionam a evolução da transmissão, mídia e do entretenimento. É o melhor mercado para a tecnologia da próxima geração que inspira experiências de áudio e vídeo superiores. Da criação ao consumo, através de várias plataformas, o NAB Show é onde os visionários globais se reúnem para dar vida ao conteúdo de formas novas e entusiasmantes. Estão disponíveis mais informações em www.nabshow.com.
Sobre a NAB
A National Association of Broadcasters é a principal associação das emissoras americanas. A NAB avança os interesses da rádio e da televisão em assuntos legislativos, regulamentares e públicos. Através da defesa, educação e inovação, a NAB permite que as emissoras sirvam melhor as suas comunidades, fortaleçam os seus negócios e aproveitem novas oportunidades na era digital. Estão disponíveis mais informações em www.nab.org.