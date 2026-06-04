As equipas de TI precisam de instalar atualizações o mais rapidamente possível para reduzir os riscos de segurança e resolver vulnerabilidades antes que possam ser exploradas. Ao mesmo tempo, instalar patches no meio do dia de trabalho pode interromper os funcionários e criar tempos de inatividade não planejados que poderiam ser evitados.
Dada a variedade de patches e atualizações (incluindo atualizações de OS, aplicações de terceiros e patches de segurança urgentes) que são lançadas, e a necessidade de atualizar os endpoints remotos, as equipas de TI podem ter dificuldades em manter tudo atualizado de forma atempada. No entanto, com um bom cronograma de atualizações, é mais fácil priorizar, testar, implantar e verificar as atualizações de patches.
Então, como as equipas de TI podem criar um cronograma de correções que reduza os riscos sem interromper as operações? Vamos explorar…
O que é um Calendário de Patches?
Um cronograma de atualizações é o processo planejado para rever, testar, implantar e verificar atualizações para garantir que os patches sejam implantados em tempo hábil. Uma boa agenda de atualizações deve incluir regras de timing, priorização de patches, grupos de implementação, reinicializações, gestão de exceções e relatórios.
Note que um cronograma de atualizações não é apenas um calendário. O cronograma deve servir como um fluxo de trabalho para ajudar as equipas de TI a determinar o que corrigir, quando, quão rapidamente implantá-lo e como verificar o seu sucesso. Quando feito corretamente, um calendário de atualizações deve garantir que cada correção seja implementada dentro de um prazo seguro, mas sem interromper o trabalho.
Por Que os Horários de Atualização Importam para o Tempo de Inatividade e Risco
Claro, isso levanta a questão: por que os horários de atualização são importantes? Embora a atualização rápida dos dispositivos seja importante para a cibersegurança e a conformidade de TI, a atualização não deve ser um processo ad hoc sempre que uma nova versão for lançada.
Sem um bom cronograma de correções, as organizações ficam vulneráveis a vários riscos de segurança, incluindo:
Atrasos nas atualizações deixam vulnerabilidades conhecidas expostas por períodos prolongados.
Implantações apressadas sem testes adequados podem quebrar aplicações ou perturbar os utilizadores.
A correção manual torna mais difícil acompanhar sucessos e falhas, consome tempo e é propensa a erros humanos.
Reinicializações não planeadas podem interromper trabalhos importantes.
Dispositivos remotos ou offline sem visibilidade contínua podem ficar atrasados nas atualizações de segurança.
A falta de atualizações de aplicativos de terceiros pode criar lacunas de segurança, mesmo quando a atualização do sistema operativo está em dia.
Como Criar um Calendário de Atualizações
Com tudo isso em mente, é hora de começar a criar um bom cronograma de atualizações. Podemos dividir este processo em alguns passos chave:
Passo 1: Construir um Inventário Preciso de Endpoint e Software
Primeiro, é importante fazer um inventário dos seus endpoints e das aplicações que usam. As equipas de TI devem saber quais terminais precisam gerir, quais sistemas operativos utilizam, quais apps estão a correr neles, e quais atualizações estão em falta.
Certifique-se de não deixar de fora nenhum sistema ao fazer o inventário. Embora isto deva incluir dispositivos geridos, deve também considerar portáteis remotos, estações de trabalho partilhadas, servidores e quaisquer dispositivos que possam frequentemente estar offline. Além disso, é importante monitorizar tanto os sistemas operativos quanto as aplicações de terceiros.
O inventário deve incluir:
Nome do dispositivo e proprietário
Sistema operativo e versão
Aplicações instaladas
Estado do patch
Função crítica para os negócios
Grupo de utilizadores ou departamento
Estado online ou offline
Requisitos de reinício
Passo 2: Categorizar Correções por Risco e Urgência
A seguir, priorizar as atualizações é importante para determinar quais devem ser tratadas com mais urgência e quais podem esperar. Enquanto algumas atualizações são pequenas melhorias de desempenho, outras podem ser correções de segurança mais urgentes.
Ajuda dividir as categorias assim:
Atualizações de Rotina: Estas são as atualizações típicas de sistema operativo e software de terceiros, geralmente tratadas durante as janelas de manutenção. Eles são mais adequados para testes planejados e implementações em fases, pois são importantes mas geralmente não são vitais.
Atualizações Críticas de Segurança: Estas são correções para vulnerabilidades de alta gravidade, como sistemas expostos ou falhas de segurança em software amplamente utilizado. Eles exigem revisões mais rápidas, ciclos de teste mais curtos e verificações mais rigorosas para garantir que possam ser implantados em dispositivos rapidamente, mas com segurança.
Vulnerabilidades de Emergência ou Ativamente Exploradas: Estas são as atualizações mais críticas, pois solucionam vulnerabilidades que estão a ser ativamente alvo de ataques. Estas vulnerabilidades geralmente exigem processos de emergência, incluindo rápida priorização, anéis de implementação acelerados e verificação pós-implementação para enfrentar as ameaças o mais rápido possível.
Passo 3: Defina as Janelas de Manutenção em Função do Impacto nos Negócios
Depois de priorizar as suas atualizações, pode definir janelas de manutenção para elas. Estas janelas devem refletir como as pessoas realmente trabalham, como a correção durante a noite para endpoints usados durante os dias de trabalho. Tenha em mente que essas janelas vão variar, pois ambientes sempre ativos, endpoints globais e outros dispositivos terão necessidades de tempo diferentes.
O essencial aqui é alinhar o tempo da atualização com o uso do dispositivo, função e importância para o negócio. É melhor dividir as janelas de manutenção em grupos, incluindo:
Portáteis padrão para funcionários
Utilizadores executivos ou críticos para o negócio
Estações de trabalho compartilhadas
Servidores ou sistemas de infraestrutura
Dispositivos remotos ou frequentemente offline
Testar dispositivos e endpoints de propriedade de TI
Passo 4: Use implementações faseadas em vez de implantar em todo o lado de uma só vez
Quando começa a atualizar os endpoints, não quer implementá-los todos de uma vez. Em vez disso, use um lançamento faseado para implantar as atualizações gradualmente, permitindo tempo para testes e verificação. Isto reduz o risco de uma disrupção generalizada e permite que as equipas de TI monitorem falhas, relatórios de utilizadores e outros problemas desde o início.
Uma sequência de implementação recomendada é a seguinte:
Um grupo de teste de TI, para assegurar que tudo funciona à primeira vista.
Um grupo piloto com dispositivos e aplicações representativas.
Departamentos ou grupos de dispositivos de baixo risco.
Utilizadores e sistemas críticos para o negócio.
Implementação completa.
Seguimento e remediação de endpoints offline ou com falhas.
Passo 5: Criar uma Cadência Padrão de Patches
Embora o tempo de aplicação dos patches varie com base na priorização, ainda deve haver uma cadência regular. Considere estes frameworks baseados nas necessidades de patching:
Revisão Diária ou Contínua: As equipas de IT devem monitorizar continuamente novas vulnerabilidades ou implementações falhadas, verificar a saúde dos endpoints e acompanhar patches críticos que necessitam de implementação rápida.
Revisão de Patches Semanais: As equipas devem também rever as atualizações disponíveis do sistema operativo e das aplicações todas as semanas. Estes podem ser priorizados por gravidade, exposição e impacto nos negócios, e utilizar grupos de teste para garantir que são devidamente implementados.
Correções agendadas mensalmente: Atualizações de rotina podem ser implementadas através de janelas de manutenção estabelecidas num calendário mensal. Isto pode usar implementações faseadas para um lançamento seguro e suave, mas as equipas de TI devem monitorizar a conclusão, falhas e estado de reinício para garantir que cada endpoint está devidamente atualizado.
Processo de Aplicação de Patch de Emergência: Quando há um patch de emergência que precisa ser implantado imediatamente, é útil ter um processo em vigor. Isto deve definir quem aprova a correção de emergência, identificar os endpoints de alta prioridade, permitir testes e implantação rápidos da atualização, e verificar a conclusão para garantir que as correções sejam devidamente instaladas.
Passo 6: Comunicar o Cronograma de Patches e as Expectativas de Reinício
A comunicação é fundamental, pois ajuda a definir expectativas e reduzir interrupções evitáveis. Os utilizadores devem saber quando as atualizações ocorrerão e se vão requerer um reinício. Certifique-se de ser claro e evite avisos vagos (como "aguarde um reinício entre 1-5"), bem como especifique se uma atualização é urgente.
A comunicação deve incluir:
Data e hora da janela de patch
Impacto esperado no utilizador
Prazo para reiniciar
O que os utilizadores devem guardar ou fechar
Onde relatar problemas
O que acontece se um dispositivo estiver offline
Passo 7: Verifique o Sucesso do Patch Após a Implementação
Depois de instalar uma correção, é preciso verificar se foi implantada com sucesso. A verificação é vital, para que as equipas de TI possam resolver quaisquer falhas e manter comprovativos de conformidade de patches para auditorias.
A verificação do patch deve incluir:
Estado de instalação de patches
Atualizações falhadas
Reinicializações pendentes
Dispositivos que estavam offline durante a implementação
Problemas de aplicação após a instalação
Exceções ou atualizações adiadas
Vulnerabilidades que permanecem por resolver
Passo 8: Documentar Exceções e Melhorar a Agenda ao Longo do Tempo
Às vezes, é preciso fazer exceções. Alguns dispositivos podem precisar adiar patches devido a problemas de compatibilidade ou outras preocupações, mas esses casos devem ser documentados, limitados no tempo e revisados regularmente. Além disso, as equipas de TI podem usar os resultados dos patches para melhorar os seus processos e horários de implementação, revisando e ajustando-os, tornando as implementações futuras mais eficientes.
A documentação deve incluir:
Taxa de conclusão de patches
Taxa de falha
Tempo médio para aplicar correções críticas
Número de endpoints pendentes de reinicialização
Número de patches adiados
Razões comuns para falhas
Interrupção do utilizador ou tickets de suporte após a aplicação de patches
Exemplo de Agenda de Atualizações para Equipas de TI
Então, como deve ser um cronograma de correções? Embora cada empresa tenha necessidades diferentes, criámos um exemplo de horário que pode usar como base para o seu negócio.
Ritmo
Atividade
Propósito
Exemplos de Ações
Diário ou Contínuo
Monitoriza vulnerabilidades, falhas de patch e estado de conformidade de patch.
Identifique ameaças emergentes e assegure que os sistemas permaneçam em conformidade.
Revise os boletins de segurança dos fornecedores, verifique o estado das atualizações dos endpoints e investigue as falhas nas implementações de patches.
Semanal
Reveja os patches disponíveis, priorize a implementação e teste atualizações críticas.
Prepare-se para os próximos lançamentos e reduza o risco de problemas durante as implementações.
Avaliar novos patches, priorizar vulnerabilidades pela gravidade, testar patches e atualizar os planos de implementação
Mensal
Implementar correções rotineiras do sistema operativo e de aplicações.
Manter a segurança básica e a estabilidade do sistema.
Implante atualizações aprovadas por meio de implementações faseadas e valide instalações bem-sucedidas.
Depois da Patch Tuesday
Rever e implantar atualizações da Microsoft (e atualizações de fornecedores relacionados, quando aplicável).
Resolver as vulnerabilidades recentemente divulgadas atempadamente
Revise os lançamentos do Patch Tuesday, priorize as correções críticas, teste as atualizações e implemente os patches com base no risco.
Conforme necessário
Aplique patches de emergência para vulnerabilidades exploradas ativamente.
Mitigue ativamente ameaças exploradas ou de alto risco.
Desdobre correções de zero-day, corrija sistemas voltados para a internet imediatamente, execute testes e aprovações aceleradas e comunique as janelas de manutenção de emergência.
Pós-Implementação
Verifique implementações, valide a eficácia, resolva falhas e documente resultados ou exceções.
Confirme a remediação bem-sucedida e identifique problemas.
Verificar o status dos patches, resolver falhas de implantação e atualizar registos de alterações e relatórios de conformidade.
Erros Comuns a Evitar ao Criar um Calendário de Patches
No entanto, ao criar um calendário de reparações, deve ter cuidado com alguns erros comuns. Estes erros simples podem levar a atrasos nas atualizações, falhas em atualizações críticas ou dispositivos ficando expostos, por isso é vital estar ciente disso.
Os erros comuns incluem:
Tratar todos os patches com a mesma urgência em vez de priorizar pela gravidade.
Esperar por um ciclo mensal para resolver vulnerabilidades críticas, em vez de as corrigir imediatamente.
Corrigir todos os endpoints de uma só vez, em vez de usar implementações por fases, o que pode resultar em erros generalizados que poderiam ter sido resolvidos antecipadamente.
Ignorando aplicações de terceiros, deixando-as assim expostas.
Ignorar a verificação pós-implantação, o que pode resultar em atualizações falhadas deixadas expostas.
Confiar em verificações manuais, o que é demorado e suscetível a erros humanos.
Falhar ao planear reinicializações, o que pode resultar em atualizações deixadas incompletas por demasiado tempo.
Deixar exceções abertas indefinidamente, em vez de resolvê-las quando possível.
Agendar patches sem conhecer o estado dos endpoints.
Como o Splashtop AEM ajuda a otimizar o agendamento de patches
A gestão de patches torna-se mais fácil quando as equipas de TI têm visibilidade clara dos endpoints, automação e um processo repetitivo para acompanhar os resultados da implementação. Com as ferramentas certas de gestão de endpoints, as equipas podem otimizar a programação e a implementação de patches em endpoints remotos e distribuídos.
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) é uma solução assim, trazendo uma gestão de patches robusta e automação para as empresas e suas equipas de TI. Com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem ver o estado das atualizações nos dispositivos geridos, gerir atualizações e definir políticas que ajudam a implementar patches de forma mais consistente.
Splashtop AEM fornece:
Visibilidade Centralizada de Patches e Endpoints
Com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem ver os estados dos endpoints, atualizações disponíveis e o inventário de software em todos os endpoints, tudo a partir de uma única interface. O painel do Splashtop AEM oferece visibilidade clara e insights sobre endpoints, incluindo progresso e status de patches para cada atualização.
Automação de Patches Baseada em Política
As equipas de TI podem usar Splashtop AEM para automatizar a implementação de patches com base na política da empresa, incluindo grupos de dispositivos, tempo de implementação e necessidades de implementação progressiva. Isso reduz o trabalho manual repetitivo e ajuda as equipas a gerir atualizações de forma mais consistente no seu ambiente.
Suporte para Atualizações de OS e Aplicações de Terceiros
Enquanto alguns processos de correção se concentram principalmente em sistemas operativos, o Splashtop AEM ajuda as equipas a gerir atualizações para OS e aplicações de terceiros suportadas. Isto ajuda a reduzir lacunas de segurança causadas por aplicações desatualizadas, especialmente quando as atualizações de terceiros são geridas separadamente da correção do sistema operativo.
Estado em Tempo Real e Acompanhamento Mais Rápido
Splashtop AEM fornece visibilidade em tempo real nos endpoints de todo o ambiente, ajudando as equipas a identificar patches falhados, reinicializações pendentes e dispositivos que necessitam de acompanhamento. Isto ajuda as equipas de TI a responder mais rapidamente, garantindo que todos os dispositivos sejam cobertos e tratados prontamente.
Suporte Remoto e Remediação na Mesma Plataforma
Além do monitorização e gestão remota do Splashtop AEM, Splashtop também permite que os utilizadores acedam a dispositivos remotos para suporte remoto e resolução de problemas. As equipas de TI podem usar as capacidades de acesso remoto da Splashtop para gerir diretamente dispositivos de qualquer lugar, ajudando-as a investigar e resolver problemas nos endpoints sem trocar entre ferramentas desconexas.
Torne o Agendamento de Patches Mais Previsível
Com uma boa agenda de atualizações, as equipas de TI podem garantir que as atualizações são implementadas a um ritmo constante e dentro de um prazo adequado, reduzindo assim o risco sem adicionar tempos mortos desnecessários. Criar um calendário eficaz requer uma combinação de visibilidade, priorização, implementações por fases, janelas de manutenção claras e verificação, mantendo ao mesmo tempo uma dedicação à melhoria contínua.
Se procura uma forma mais eficiente de gerir a atualização de patches em endpoints distribuídos, o Splashtop AEM pode ajudar. Splashtop AEM fornece visibilidade dos endpoints, automação baseada em políticas, rastreamento de patches e ferramentas de remediação remota para ajudar as equipas de TI a reduzir a exposição, acompanhar atualizações falhadas e apoiar a prontidão para auditorias.
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