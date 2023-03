Reduza o Stress na Sala de Aula: Como o Acesso Remoto Pode Facilitar a Vida dos Professores

Dois anos depois da pandemia, é evidente que a aprendizagem remota não vai embora. Saiba como o acesso remoto pode ajudar a aliviar o fardo sobre os professores.

O COVID-19 obrigou as escolas a se acostumarem com o ensino à distância, rapidamente. Enquanto as aulas e as opções online existem há mais de 30 anos, nunca antes tantas escolas precisaram dar suporte a tantos alunos em um ambiente virtual de aprendizagem.

Quando as escolas passaram a ser remotas, em março de 2020, havia a certeza de que o ensino remoto seria temporário. Em fevereiro de 2022, é claro que a aprendizagem remota não vai a lado nenhum, seja devido a surtos pandêmicos ou a incidentes relacionados com o clima. Aquilo a que muitas escolas e famílias foram introduzidas como medida de emergência também pode ser um instrumento de aprendizagem eficaz.

Seja como medida de emergência ou um complemento bem vindo ao ensino presencial, o ensino remoto veio para ficar. Um relatório da Semana da Educação sobre aprendizagem remota mostra que, à medida que os professores planejam especificamente para o ensino online, eles estão a aumentar a sua eficácia com ferramentas virtuais. Neste contexto, as instituições devem fornecer aos professores as melhores ferramentas para fomentar um ambiente envolvente e seguro de aprendizagem remota ou híbrida.

Uma dessas ferramentas é uma solução de acesso e suporte remoto concebida para pensar nos professores.

Acesso Remoto a Computadores Escolares para Alunos e Professores

O acesso remoto tornou-se a pedra angular de muitas vidas profissionais durante o curso da pandemia, permitindo que muitos de nós trabalhem em casa. Mas o acesso remoto não é só para profissionais que trabalham remotamente.

Os alunos usam computadores na escola todos os dias. Se não puderem acessar aos apps e programas oferecidos nos laboratórios de informática da escola, os alunos não terão a mesma experiência de aprendizagem em casa. A menos que também seja oferecido o acesso remoto à rede escolar.

Sem acesso remoto, os alunos ficam em desvantagem, o que agrava ainda mais as questões que os professores já enfrentam. Além das preocupações com o comportamento dos alunos, com colas, e a conectividade, os professores também têm de se lembrar que ferramentas os alunos têm e não têm nos seus dispositivos domésticos.

O acesso remoto permite que os professores trabalhem em casa com todos os recursos necessários na ponta dos dedos. As notas, anotações, um download do projeto de um aluno, estão todos acessíveis a partir de casa — mesmo que estejam salvas no Desktop da escola.

Facilitando a Interação Aluno-Professor em Sala

Como qualquer professor ou pai dirá, as interações estudante-professor são parte integrante do sucesso de qualquer sala de aula. Na sala de aula, os professores podem usar a Splashtop para controlar a aula remotamente, usando um tablet para avançar slides ou mostrar exemplos num ecrã grande, mantendo a liberdade de andar pela sala de aula e falar com os alunos um-a-um.

Splashtop Classroom: Tanto na sala de aula física como em casa, o Splashtop Classroom oferece opções fantásticas para professores e alunos trabalharem juntos, compartilhando conteúdo diretamente do dispositivo do professor para os seus alunos. Os alunos que usam o Splashtop Classroom podem até assumir o controle da lição ou compartilhar as suas próprias notas, mantendo todos envolvidos.

Mirroring360:Mirroring360 oferece tecnologia de partilha de ecrã e espelhamento para trazer experiências de ponta a qualquer sala de aula. Embora os quadros interativos possam ter custos proibitivos, o Mirroring360 oferece a mesma conectividade. Os professores podem partilhar o ecrã com um projetor ou outra tecnologia disponível. Os alunos podem partilhar o seu trabalho uns com os outros e com os instrutores.

O Distrito Escolar Unificado de Val Verde teve a experiência de usar quadros Smart, tablets Interwrite e até apple TV para partilha de ecrãs, e nenhum deles era a solução simples e eficaz que o distrito procurava. O Superintendente Assistente de Val Verde dos Serviços Ed, Michael R. McCormick, ficou impressionado com as ferramentas da Splashtop que o distrito implementou. Disse que:

“A Splashtop cria entusiasmo; chega ao cerne daquilo que o Common Core está a pedir. Tecnologia como esta é um multiplicador de forças no ensino.”

Uma Experiência de Escola, em Qualquer Lugar

Ao trazer a experiência escolar aos alunos onde quer que eles aprendam através de um software de acesso remoto, as escolas podem aliviar um dos muitos encargos sobre os professores.

Os estudantes podem não ter dispositivos capazes de executar o poderoso software de que precisam para projetos de laboratório. Além disso, as escolas podem não ter fundos para comprar licenças para os alunos instalarem o software nos seus dispositivos domésticos. O Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos oferece uma solução poderosa para ambos os problemas ao mesmo tempo.

Com o Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos, os alunos podem aceder ao laboratório escolar a partir de casa. Os instrutores podem agendar horários específicos para os alunos acederem a computadores de laboratório, maximizando os seus investimentos em software e ferramentas específicas. As instituições também podem manter a segurança, uma vez que podem ser dadas diferentes permissões a diferentes utilizadores com base nas necessidades únicas de cada sala de aula. Por fim, a sua equipa de TI da escola pode fornecer apoio a pedido de alunos e professores, quer estejam no campus ou em casa.

Os alunos do Asheville High School que estavam a fazer aulas de animação e jogos por computador pré-pandemia, não podiam levar o software para casa com eles quando mudaram para a aprendizagem remota. Mas com a Splashtop, os alunos tiveram acesso aos computadores da escola e o problema foi resolvido. A professora, Kathryn Bradley, ficou entusiasmada com a mudança.

“A Splashtop abraça a nossa necessidade perfeitamente”, disse Bradley. “Podemos realizar o currículo dos programas de animação e artes dos jogos perfeitamente, é só aplicar as lições criadas antes da pandemia.”

Suporte de TI para Todos

Por último, e ainda importante, o software de acesso remoto fornecido com suporte de TI incorporado significa menos interrupções no tempo escolar com base em questões tecnológicas inevitáveis. Em vez de esperarem que o técnico de TI da escola chegue a uma sala de aula e diagnostique um problema, os professores podem ligar para uma linha direta de suporte, ligar-se a uma sessão remota e voltar a funcionar em minutos.

E se os professores estiverem a trabalhar a partir de casa, ou o TI não estiver no campus? O suporte é fornecido remotamente e pode ser feito em qualquer lugar, por isso não há qualquer interrupção na sala de aula.

Simples e Focado no Ensino

Os professores estão a enfrentar a adversidade em múltiplas frentes à medida que a pandemia de COVID-19 continua. Tornar a sua vida mais fácil é importante e tão simples como investir no software certo. Nomeada uma das “Top 10 Plataformas de Envolvimento com o Aluno” da EdTech em 2021, a Splashtop é uma solução de confiança para os professores à medida que navegam na sala de aula híbrida.

Não são só as pessoas de tecnologia que pensam assim, os professores concordam. O professor do 5.º ano Chris Parsons, do Columbia Elementary, no distrito de Val Verde, disse:

“A Splashtop é uma ferramenta notável para melhorar o ensino e a gestão da sala de aula... deixe o computador desktop para trás e se misture com os alunos enquanto ainda controla — e anota — os conteúdos... e depois permita que os alunos espelhem o seu ecrã para a turma.”

Pronto para melhorar a aprendizagem remota e facilitar a vida dos seus professores?



