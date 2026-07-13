As equipas de TI na área da saúde têm de gerir endpoints em contextos clínicos, escritórios administrativos, colaboradores remotos e aplicações de terceiros. Isso torna a gestão de patches difícil, especialmente quando os sistemas podem criar, receber, manter ou transmitir informações de saúde protegidas em formato eletrónico.
A gestão de patches é importante porque software sem patches pode aumentar o risco de segurança, criar lacunas de auditoria e expor as organizações de saúde a vulnerabilidades evitáveis. Embora a HIPAA não prescreva uma ferramenta específica de gestão de patches nem um prazo universal para aplicação de patches, a HIPAA Security Rule exige que as entidades abrangidas e os parceiros de negócio identifiquem e reduzam os riscos para a ePHI.
Tendo isso em conta, vejamos a gestão de patches para organizações de saúde, como apoia os requisitos da Regra de Segurança da HIPAA e o que procurar em software de gestão de patches para HIPAA
Gestão de patches: o maior desafio de segurança nos cuidados de saúde atualmente
Embora a gestão de patches possa parecer uma tarefa relativamente menor, é, na verdade, um dos maiores desafios da cibersegurança. À medida que as ameaças evoluem e surgem novas vulnerabilidades, as equipas de TI precisam de agir rapidamente para garantir que cada endpoint é devidamente corrigido e atualizado para se defender delas, e quanto maior e mais distribuída for uma organização, mais difícil isso se torna.
Além disso, existem outros desafios mais específicos do setor da saúde que as equipas de TI têm de considerar. Muitas organizações dependem de sistemas legados que podem ser mais difíceis de atualizar, juntamente com dispositivos médicos com ciclos de patch longos e maior complexidade. Ao mesmo tempo, têm de garantir que cumprem os padrões rigorosos de conformidade com a HIPAA.
No geral, isto cria desafios específicos para as equipas de TI na área da saúde, mas esses desafios podem ser superados com as ferramentas certas.
Como a gestão de patches apoia os requisitos da Regra de Segurança da HIPAA
A Regra de Segurança da HIPAA exige que as entidades abrangidas e os parceiros de negócios avaliem os potenciais riscos e vulnerabilidades para a confidencialidade, integridade e disponibilidade da ePHI e, em seguida, implementem medidas razoáveis e adequadas para reduzir esses riscos.
O software sem patches pode passar a fazer parte dessa análise de risco. Quando uma vulnerabilidade conhecida afeta sistemas que processam ePHI, as equipas de TI na área da saúde precisam de um processo documentado para avaliar o risco, priorizar a correção, implementar os patches disponíveis, verificar a conclusão e documentar quaisquer exceções ou controlos compensatórios.
Isso torna a gestão de patches uma parte importante das operações de segurança alinhadas com a HIPAA, embora a HIPAA não prescreva uma ferramenta, fluxo de trabalho ou prazo específico para aplicação de patches.
Porque é que as orientações do OCR dão destaque ao software sem patches
O OCR tem sublinhado repetidamente os riscos de segurança criados por software sem patches, sistemas desatualizados, credenciais predefinidas e uma gestão de configuração deficiente. Para as organizações de cuidados de saúde, estes riscos são importantes porque podem afetar sistemas que armazenam, processam ou fornecem acesso à ePHI.
De facto, os endpoints sem patches tornaram-se uma ameaça tão séria que o OCR teve de fazer anúncios sobre o assunto. Na Newsletter de Cibersegurança de janeiro de 2026 do OCR, foram destacados os sistemas sem patches, as credenciais predefinidas e a gestão de configuração deficiente como as principais causas das ações de aplicação da HIPAA.
Endpoints sem correção podem criar exposição em estações de trabalho, servidores, dispositivos remotos e aplicações. Se uma vulnerabilidade for explorada, a organização poderá ter de investigar o incidente, determinar se a ePHI foi afetada, documentar a sua resposta e resolver quaisquer lacunas de segurança identificadas durante a revisão.
A gestão de patches ajuda a reduzir esse risco ao oferecer às equipas de TI da área da saúde um processo repetível para encontrar sistemas vulneráveis, aplicar atualizações disponíveis, documentar a remediação e identificar exceções que exigem salvaguardas adicionais.
Como a gestão de patches apoia as salvaguardas da Regra de Segurança da HIPAA
A HIPAA inclui salvaguardas administrativas, físicas e técnicas. A gestão de patches apoia mais diretamente as salvaguardas administrativas e técnicas, ajudando as organizações de cuidados de saúde a identificar riscos de segurança, documentar atividades de correção e manter sistemas que protegem a ePHI.
As salvaguardas administrativas incluem políticas, procedimentos, análise de risco e atividades de gestão de risco. Um processo documentado de gestão de patches ajuda a demonstrar como as vulnerabilidades são identificadas, priorizadas, corrigidas e revistas ao longo do tempo.
Salvaguardas técnicas incluem controlos que ajudam a proteger o acesso à ePHI e a manter a integridade do sistema. A gestão de patches apoia estas salvaguardas ao reduzir a exposição a vulnerabilidades de software conhecidas que podem enfraquecer a segurança de endpoints, aplicações ou sistemas.
As salvaguardas físicas estão menos diretamente ligadas à aplicação de patches de software, mas as organizações de saúde devem ainda considerar quaisquer sistemas ou dispositivos ligados que possam afetar a segurança dos ambientes onde a ePHI é acedida ou mantida.
6 passos para um processo de gestão de patches alinhado com a HIPAA
Um processo de gestão de patches alinhado com a HIPAA deve ser documentado, repetível e baseado no risco. Estes passos podem ajudar as equipas de TI na área da saúde a gerir as atualizações de endpoints de forma mais consistente:
Inventário de ativos: O primeiro passo é saber que dispositivos existem para gerir, o respetivo software e quaisquer aplicações neles instaladas. Um inventário completo e atualizado é um ponto de partida essencial, para que seja possível acompanhar e gerir todos os endpoints de forma eficiente.
Análise de vulnerabilidades: Em seguida, é necessária uma boa ferramenta para analisar cada endpoint e monitorizar vulnerabilidades. Isto ajuda a identificar quaisquer problemas que precisem de ser corrigidos com patches, sem exigir que os agentes de TI verifiquem constantemente os endpoints manualmente.
Priorização de patches: Nem todos os patches são igualmente importantes; enquanto alguns podem ser correções críticas de vulnerabilidades, outros são apenas melhorias básicas de desempenho. Assim, é essencial conseguir priorizar corretamente os patches para que os mais críticos sejam implementados primeiro.
Testes e aprovação: É essencial testar os patches antes de os implementar em ambientes de grande escala. Certifique-se de começar com um grupo pequeno, mas representativo, de dispositivos, para que seja possível identificar quaisquer problemas ou erros antes de se tornarem generalizados.
Implementação e verificação: Depois de os patches serem testados e verificados, é necessária uma forma fiável de os implementar em todo o ambiente e verificar se cada um foi corretamente instalado. A utilização de software de gestão de patches facilita a implementação automática de patches em ambientes de endpoints de grande dimensão e pode verificar automaticamente se os patches foram corretamente instalados ou se precisam de nova tentativa.
Documentação de exceções: Alguns sistemas podem não ser passíveis de aplicação de patches de imediato, especialmente aplicações legadas, sistemas de saúde especializados ou dispositivos ligados com ciclos de atualização controlados pelo fornecedor. Quando um patch não pode ser implementado, documente o motivo, avalie o risco e aplique os controlos compensatórios adequados até que a correção seja possível.
Os requisitos de documentação da HIPAA podem estender-se até seis anos, pelo que as organizações de saúde devem conservar políticas de patches, registos de correção, documentação de exceções e evidências de auditoria relacionadas, de acordo com os seus requisitos de conformidade e retenção de registos.
Software de gestão de patches HIPAA: 6 funcionalidades essenciais
Existem muitas soluções de gestão de patches no mercado, por isso pode ser difícil identificar a mais adequada para a sua empresa. No entanto, existem várias funcionalidades que são essenciais para a gestão de patches, por isso, ao avaliar as opções, certifique-se de encontrar uma solução que inclua estas:
Aplicação automática de patches do SO e de aplicações de terceiros: A automatização de patches é uma das melhores formas de garantir que as atualizações são implementadas de forma eficaz nos endpoints. Uma boa solução de automatização de patches consegue detetar novos patches quando ficam disponíveis e, em seguida, priorizá-los, testá-los, implementá-los e verificá-los nos endpoints sem exigir intervenção manual. Isto ajuda a manter os dispositivos atualizados, ao mesmo tempo que liberta tempo para os agentes de TI. No entanto, também é importante encontrar uma solução que inclua a aplicação de patches tanto do SO como de aplicações de terceiros, para garantir cobertura total em todos os dispositivos e softwares.
Inventário de ativos e deteção de software não autorizado: Manter um inventário atualizado é vital para monitorizar e gerir corretamente os endpoints. O software de gestão de endpoints deve incluir inventários automatizados de ativos, juntamente com ferramentas para detetar software não autorizado que possa representar uma ameaça à segurança.
Agendamento baseado em políticas: A automatização de patches deve cumprir a política da empresa, dando prioridade aos endpoints mais críticos e agendando as atualizações para os momentos menos disruptivos. Isto garante que os dispositivos mais importantes recebem atualizações rapidamente e reduz as interrupções, mantendo a segurança sem sacrificar a produtividade.
Alertas em tempo real: Quando surge uma nova ameaça, as equipas de TI precisam de o saber imediatamente. Os alertas em tempo real podem detetar potenciais problemas assim que surgem e, em seguida, notificar as equipas de TI para que possam ser investigados e resolvidos de forma eficiente.
Relatórios de conformidade: As auditorias são fundamentais para a cibersegurança e a conformidade de TI, por isso é importante estar preparado para elas. Bons relatórios de conformidade podem acompanhar automaticamente as atualizações e verificar se os endpoints estão seguros, facilitando a demonstração da conformidade e a aprovação em auditorias.
Suporte multiplataforma: Hoje em dia, muito poucas empresas utilizam apenas um tipo de dispositivo ou sistema operativo, por isso encontrar uma solução com suporte multiplataforma é essencial. Uma boa solução de gestão de patches pode funcionar numa grande variedade de dispositivos, para que não fiquem pontos cegos nem endpoints expostos.
Apoie a gestão de patches alinhada com a HIPAA com o Splashtop AEM
Quando as equipas de TI na área da saúde precisam de uma forma mais eficiente de gerir atualizações de endpoints, o Splashtop AEM pode ajudar a apoiar um processo de gestão de patches documentado e repetível.
Splashtop AEM ajuda as equipas de TI a monitorizar endpoints, identificar atualizações em falta, automatizar patches do sistema operativo e de aplicações de terceiros, e ver o estado dos patches a partir de um painel centralizado. Isto dá às organizações de saúde maior visibilidade sobre o risco dos endpoints e ajuda a reduzir o esforço manual necessário para manter os sistemas atualizados.
Com Splashtop AEM, as equipas de TI podem utilizar aplicação de patches baseada em políticas, alertas em tempo real, relatórios de inventário, insights de CVE e ferramentas de correção para apoiar a priorização dos patches e o acompanhamento das ações. Estas capacidades ajudam as equipas a documentar a atividade de patches, verificar o estado das atualizações e manter evidências que podem apoiar a preparação para auditorias.
Splashtop AEM não torna, por si só, uma organização compatível com a HIPAA, mas pode ajudar as equipas de TI da área da saúde a reforçar os fluxos de trabalho de gestão de patches que apoiam a gestão de risco da Regra de Segurança da HIPAA.
Experimente o Splashtop AEM com uma avaliação gratuita hoje mesmo.