A Splashtop deseja boas festas — Avaliação e próximos passos

As soluções de acesso remoto da Splashtop tem sido capazes de ajudar organizações e instituições educacionais em todo o mundo durante este momento desafiador.

De facto, o uso diário de Splashtop aumentou em 400% em 2020! Não só isso, mas também adicionámos milhões de novos utilizadores, que por sua vez ligaram milhões de novos dispositivos ao Splashtop este ano!

Para todos os nossos clientes, esperamos que a Splashtop tenha causado um impacto positivo em suas vidas neste ano. Ficamos muito felizes com a sua companhia nesta jornada de crescimento e melhorias.

O 2020 da Splashtop.

Expansão para a Europa, Médio Oriente, e Ásia

Em 2020, a Splashtop expandiu a sua presença na UE e na Ásia, estabelecendo novos escritórios em Amsterdã e Singapura, novas parcerias na EMEA, América do Sul e Ásia. A Splashtop agora suporta mais idiomas, oferece vendas e suporte ao cliente a cada vez mais indivíduos e clientes diversos na região da UE.

Ajudou milhares de empresas a implantar o trabalho remoto

Milhares de empresas chegaram à Splashtop precisando de uma solução rápida e fácil para possibilitar que seus funcionários pudessem acessar seus computadores de trabalho remotamente usando seus dispositivos pessoais durante a pandemia.

Nada poderia ter nos preparado para o aumento repentino de solicitações. A equipe da Splashtop trabalhou duro para fornecer as soluções de acesso remoto necessárias para manter estações de transmissão, arquitetos e empresas de inúmeros setores funcionando enquanto seus funcionários trabalhavam sem sair de casa.

Acesso remoto para centenas de milhares de estudantes

Quando as escolas do mundo todo fecharam as suas portas devido à COVID-19, muitas vieram até nós procurando por soluções de acesso remoto para permitir que seus alunos, mesmo aqueles com computadores domésticos e tablets de baixo custo, pudessem acessar os computadores escolares. Nossa equipe trabalhou 24 horas por dia para oferecer novos recursos, como o acesso agendado aos computadores de laboratório, em tempo recorde. Centenas de escolas adotaram o acesso remoto da Splashtop para ajudar milhares de estudantes, professores e funcionários.

Novo Splashtop Enterprise

Em 2020, tivemos o prazer de anunciar o novo Splashtop Enterprise, que oferece às grandes empresas uma solução abrangente e completa de acesso e suporte remoto. Também anunciamos o novo produto Splashtop no Local, oferecendo às empresas uma solução completa local e auto-hospedada.

Caso você esteja interessado em experimentar um dos nossos novos produtos, entre em contato com a nossa equipe hoje mesmo! Estamos aqui para ajudar!

Novas Características Excitantes

A Splashtop lançou vários recursos novos em 2020, incluindo o acesso remoto agendado e permissões de acesso baseadas em grupo. A Splashtop também expandiu o suporte de controle remoto para todos os dispositivos com Android 8.0 ou superior e acesso remoto a Chromebooks.

Também fizemos parcerias com vários sistemas de identificação SSO e PSA/RMM para oferecer mais opções de integração.

A segurança é a nossa maior prioridade

Estamos constantemente digitalizando e verificando nossos produtos para garantir sua integridade, trabalhando com empresas de segurança de alto nível para realizar várias auditorias ao longo do ano. Em 2020, implantamos nossa infraestrutura em vários provedores de nuvem para a dependência de serviços disponíveis em um único provedor. Também alcançamos a Certificação SOC 2 Tipo 2 e elevamos a nossa postura de segurança em relação à nossa infraestrutura em nuvem.

A Splashtop investe milhões de dólares por ano para garantir a segurança, a confiabilidade e a conformidade da sua infraestrutura. Esta área continuará sendo um dos nossos maiores focos no ano que vem.

O que estamos planejando para 2021?

Não estamos pensando apenas em 2021, estamos com a cabeça muito mais a frente! Estamos trabalhando em novos recursos e aprimoramentos dos nossos produtos graças aos feedbacks que recebemos de nossos usuários. Também iremos expandir para mais partes do mundo!

Confira todos os novos recursos nos quais estamos trabalhando.

Muito obrigado e boas-festas

Mais uma vez, agradecemos a melhor parte da Splashtop, nossos usuários. Desejamos uma ótima temporada de férias e mal podemos esperar pelo ano que vem!

Atenciosamente,

Mark Lee e Equipe Splashtop