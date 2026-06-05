Aplicativo Portátil Splashtop Business para Acesso Remoto Rápido

Recentemente, lançamos um novo Splashtop Business App (versão portátil do desktop remoto) para Windows.
O que é o Splashtop Business app (versão portátil)?
A aplicação Splashtop Business é utilizada no teu computador para aceder e controlar outros computadores. Trabalha com dois produtos Splashtop: Splashtop Remote Access, e Splashtop Remote Support.
Geralmente, você baixa e em seguida, instala o aplicativo Splashtop Business no seu computador Windows.
A versão portátil "" é um ficheiro executável autónomo que podes simplesmente descarregar e executar sem teres de o instalar no teu computador. Também podes levá-lo contigo numa unidade USB.
Quando eu usaria essa solução?
A versão de desktop remoto portátil é quando você está na estrada. Talvez você esteja em um site de cliente ou hotel onde você não pode ou não quer instalar software em um computador que você está emprestando. O aplicativo portátil é fácil de baixar. É apenas um arquivo que você pode salvar no computador, executar para usar o aplicativo e, em seguida, excluir quando terminar, sem arquivos deixados para trás.
Também é fácil de transportar e usar a partir de uma drive USB. O download tem cerca de 6MB de tamanho.
É a mesma coisa que o aplicativo Splashtop Business normal?
Tem todas as funcionalidades das aplicações Splashtop Business instaladas de origem, com algumas exceções. A funcionalidade "Verificar Atualizações" não está disponível porque podes simplesmente transferir a versão mais recente da aplicação portátil a partir do site da Splashtop, em vez de atualizares a que já tens. A funcionalidade "Partilhar o Desktop", que permite transmitir o ecrã do teu computador através de um link web, também não está disponível na aplicação portátil.
Cada vez que você executar o aplicativo portátil, terá que passar pelas mesmas medidas de segurança que a versão instalada padrão: autenticação do dispositivo, verificação em duas etapas (caso esteja ativada), etc.
Onde posso obter a versão portátil da aplicação Splashtop Business?
Mais rápido: Vai a www.splashtop.com/go
Ou vá para a página de downloads da Splashtop em https://www.splashtop.com/downloads, procure pela (versão portátil do aplicativo)
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Para obter qualquer download de Splashtop, incluindo a aplicação portátil Splashtop Business, visite https://www.splashtop.com/downloads.
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