Aplicativo Portátil Splashtop Business para Acesso Remoto Rápido

Recentemente, lançamos um novo Splashtop Business App (versão portátil do desktop remoto) para Windows.

O que é o Splashtop Business app (versão portátil)?

O aplicativo Splashtop Business é usado no seu computador para que você possa acessar e controlar outros computadores (e no caso do Splashtop SOS, acessar/visualizar dispositivos móveis remotamente). Ele funciona com três produtos Splashtop: Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support e Splashtop SOS.

Geralmente, você baixa e em seguida, instala o aplicativo Splashtop Business no seu computador Windows.

A versão portátil "" é um ficheiro executável autónomo que podes simplesmente descarregar e executar sem teres de o instalar no teu computador. Também podes levá-lo contigo numa unidade USB.

Quando eu usaria essa solução?

A versão portátil do ambiente de trabalho remoto é quando estás na estrada. Talvez estejas num site de cliente ou hotel onde não podes ou não queres instalar software num computador que estás a emprestar. A aplicação portátil é fácil de descarregar. É apenas um ficheiro que podes guardar no computador, correr para usar a aplicação e depois apagar quando terminares sem deixar ficheiros para trás.

Também é fácil de transportar e usar a partir de uma drive USB. O download tem cerca de 6MB de tamanho.

É a mesma coisa que o aplicativo Splashtop Business normal?

Tem todas as funcionalidades das aplicações Splashtop Business standard instaladas, com algumas excepções. A funcionalidade "Check for Updates" não está disponível porque podes simplesmente descarregar a última versão da aplicação portátil a partir do site Splashtop em vez de actualizares a que tens. A funcionalidade "Share My Desktop", que te permite transmitir o ecrã do teu computador através de um link web, também não está disponível na aplicação portátil.

Cada vez que você executar o aplicativo portátil, terá que passar pelas mesmas medidas de segurança que a versão instalada padrão: autenticação do dispositivo, verificação em duas etapas (caso esteja ativada), etc.

Onde posso obter a versão portátil da aplicação Splashtop Business?

Mais rápido: Vai a www.splashtop.com/go

Ou vá para a página de downloads da Splashtop em https://www.splashtop.com/downloads, procure pela (versão portátil do aplicativo)

Faça o download e abra-o

Então faz o login com a tua conta e estás pronto para ir!

Se ainda não tens uma conta, clica na opção "Inscreve-te para um teste grátis". Escolhe de entre:

Business Access julgamento se quiseres aceder a até 10 dos teus próprios computadores

Splashtop SOS trial se quiseres aceder remotamente a computadores e fornecer suporte remoto a outros utilizadores nos seus computadores e no dispositivo iOS e Android. Óptimo para equipas de TI e suporte, licenciadas com base no número de técnicos.

Teste de suporte remoto se quiseres fornecer suporte desacompanhado a um grupo gerido de computadores Windows e Mac e criar contas para os utilizadores finais acederem remotamente aos seus computadores. Óptimo para equipas de TI e suporte, licenciadas com base no número de computadores.

E quando estiveres pronto para comprar, verás que o Splashtop oferece óptimos preços e o melhor valor em soluções de acesso remoto.

Para obter qualquer download de Splashtop, incluindo a aplicação portátil Splashtop Business, visite https://www.splashtop.com/downloads.

Ainda não tens Splashtop?

Inicie a sua avaliação gratuita agora. Não é necessário inserir seu cartão de crédito.

Teste gratuito