Quando a tua empresa tem múltiplos endpoints, é essencial ser capaz de protegê-los todos. Isto estende-se a cada endpoint na tua rede, mas é especialmente verdade para dispositivos remotos e aqueles usados por funcionários híbridos.
As empresas podem proteger os seus dispositivos, dados e redes com soluções robustas de segurança de endpoints, mesmo quando os colaboradores estão a trabalhar de locais remotos. No entanto, ainda existem algumas práticas fundamentais de segurança de endpoints que não podem ser negligenciadas.
Com isto em mente, vamos examinar as melhores práticas para a segurança de endpoints, porque é que estratégias fortes de segurança de endpoints são essenciais num ambiente de trabalho remoto moderno e como soluções como Splashtop AEM podem ajudar a manter os seus endpoints seguros.
Principais Riscos na Segurança de Endpoints
Endpoints (particularmente dispositivos remotos) enfrentam várias ameaças. As organizações e as equipas de TI devem estar cientes dos vários riscos associados à segurança de endpoint, para que possam estar preparadas para os enfrentar eficazmente.
Os riscos comuns incluem:
Vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs) que afetaram dispositivos e aplicações no passado.
Dispositivos não seguros que não têm as funcionalidades de segurança para manter os ciberatacantes afastados.
Software desatualizado que não possui os últimos patches de segurança deixa o dispositivo exposto e vulner�ável.
O erro humano, seja um erro como cair num esquema de phishing ou esquecer de instalar uma atualização de patch, pode ter consequências abrangentes.
Qualquer um destes pode apresentar uma oportunidade para cibercriminosos explorarem, permitindo-lhes infiltrar-se em redes e roubar dados sensíveis.
Como o trabalho remoto aumenta a necessidade de segurança de endpoints
Por todos os benefícios do trabalho remoto, também há desafios de segurança que as equipas de TI devem estar cientes. O crescimento do trabalho remoto e híbrido, políticas de BYOD e dispositivos Internet das Coisas (IoT) aumentou a necessidade de segurança de endpoints, pois quanto mais funcionários trabalham remotamente, maior é o risco de ciberataques.
Além disso, à medida que mais funcionários trabalham remotamente e em diversos dispositivos, torna-se cada vez mais desafiador garantir que cada um esteja totalmente atualizado e protegido. Existe sempre o risco de erro humano ou de saltar atualizações de segurança, o que torna ainda mais importante o uso de soluções de gestão de endpoints que possam automatizar atualizações e aplicar políticas de segurança em dispositivos remotos.
As empresas precisam de soluções robustas de segurança de endpoints que consigam monitorizar, gerir e proteger dispositivos, redes e dados sensíveis facilmente. Estas devem permitir que os empregados trabalhem de qualquer lugar e acedam à rede da empresa sem comprometer a segurança, e geralmente incluem funcionalidades de segurança como encriptação de ponta a ponta e controlo de acesso baseado em funções para verificar utilizadores e proteger dados.
Com as soluções de segurança de endpoints corretas, as empresas podem capacitar os funcionários a trabalharem de qualquer lugar sem comprometer a segurança, permitindo trabalho remoto seguro em toda a empresa.
10 Melhores Práticas de Segurança de Endpoint para Máxima Proteção
Dada a importância da segurança de endpoints, é importante saber as dicas e truques que o ajudarão a maximizar a sua segurança. Estas práticas recomendadas de segurança de endpoints ajudarão a garantir que os seus endpoints remotos permaneçam protegidos em todos os momentos:
1. Localizar & Monitorizar Todos os Dispositivos na Rede
Qualquer dispositivo não seguro e esquecido pode criar uma vulnerabilidade de segurança que os atacantes podem explorar, por isso localizar e monitorizar todos os seus dispositivos conectados é essencial. Certifique-se de ter um inventário completo de todo o seu hardware e software, completo com deteção e monitorização em tempo real.
2. Acesso Seguro ao Endpoint
Cada um dos teus endpoints pode potencialmente fornecer aos atacantes acesso aos teus sistemas, por isso mantê-los seguros é fundamental. Isto inclui aplicar completamente patches em cada endpoint e garantir que eles têm funcionalidades de segurança e salvaguardas para detetar e defender contra ciberataques.
3. Faz Scans aos Endpoints Regularmente
A proteção de endpoints requer a verificação e monitorização dos seus endpoints para detetar atividade suspeita, malware e outros problemas. Scans regulares ou em tempo real podem ajudar a identificar problemas potenciais para que possam ser resolvidos e mitigados rapidamente, mantendo os dispositivos a funcionar sem problemas.
4. Instalar Atualizações, Patches e Software Regularmente
Manter os dispositivos corrigidos e atualizados é essencial tanto para a segurança quanto para a conformidade de TI. Usar uma solução de gestão de patches em tempo real facilita manter os endpoints e aplicações atualizados com implementações automáticas de patches, mas se não tiver tal solução, precisará criar o hábito de verificar regularmente se há atualizações e instalá-las o mais rapidamente possível.
5. Usar Encriptação para Endpoints Remotos
A encriptação end-to-end é vital para enviar dados de forma segura entre endpoints remotos. A encriptação codifica os dados enquanto estão em trânsito, tornando-os mais difíceis de intercetar e roubar. Isto é particularmente útil para endpoints remotos, já que as empresas não têm controlo sobre as redes WiFi a que os dispositivos remotos se ligam, sendo necessárias medidas de segurança mais rigorosas.
6. Implementar Políticas de BYOD Seguras
Políticas de Bring Your Own Device (BYOD) são populares entre empresas e funcionários, pois permitem que os funcionários utilizem os seus dispositivos favoritos. No entanto, estas políticas também exigem regulamentos fortes de cibersegurança, uma vez que o BYOD introduz vários riscos de segurança próprios. Certifique-se de usar uma solução de segurança de endpoints que possa operar em vários dispositivos e contabilizar ambientes de BYOD, bem como uma política que descreva as regras de segurança que os funcionários devem seguir.
7. Adote uma Política de Confiança Zero
Segurança de confiança zero exige que os utilizadores se autentiquem sempre que queiram conectar-se a uma parte da rede. Isto fornece uma camada extra de proteção e verificação, por isso mesmo que a conta de um funcionário seja comprometida, será mais difícil para o atacante aceder à rede. Isto também utiliza gestão de acesso privilegiado, onde o acesso e os privilégios do dispositivo são limitados por padrão.
8. Estabeleça Protocolos Pós-Invasão
Saber como responder após uma violação pode ser tão importante quanto defendê-la. Ter protocolos pós-invasão em vigor significa que, caso o pior aconteça, as suas equipas estão prontas para reparar os danos, restaurar dados perdidos e prevenir novas invasões. Preparar-se para o pior significa que está pronto para se defender e recuperar caso isso aconteça.
9. Realizar Scans Continuados de Endpoints
Parte da gestão e proteção de endpoints envolve fazer scans aos dispositivos para garantir que permanecem seguros e monitorizar para atividades suspeitas. Utilizar inteligência de ameaças e scans de endpoints pode ajudar a identificar ameaças em tempo real, para que possam ser resolvidas antes de se tornarem um problema. Quanto mais tempo esperares para fazer um scan, maiores se tornam os riscos.
10. Educar os Funcionários sobre as Melhores Práticas de Segurança
O erro humano é um fator significativo que contribui para falhas de segurança e violação de dados, por isso os funcionários também devem ser treinados e informados sobre as melhores práticas de segurança de endpoints. Isso inclui ter políticas de segurança em vigor, informações sobre como cada recurso de segurança funciona, e formação sobre como prevenir phishing e ataques semelhantes.
Como Escolher a Melhor Solução de Segurança de Endpoints para o Seu Negócio
Não é exagero dizer que a solução de segurança de endpoint que escolher pode definir ou arruinar a sua postura de segurança e determinar se consegue manter a sua rede e os dispositivos remotos seguros. Como tal, os decisores precisam escolher uma solução de segurança de endpoint que corresponda às necessidades do seu negócio.
Considere estes fatores ao procurar soluções de segurança de endpoint:
Ferramentas e funcionalidades: Primeiro, certifique-se de que a solução oferece as funcionalidades de segurança de que precisa, incluindo proteção multinível, alertas proativos e insights baseados em CVE para detetar ameaças antes que se tornem um problema.
Escalabilidade: À medida que o seu negócio cresce, terá exponencialmente mais endpoints para gerir. Garanta que usa uma solução que possa escalar e crescer com o seu negócio, para que possa continuar a suportar todos os endpoints.
Facilidade de gestão: Se uma solução for demasiado complexa ou difícil de usar, não será capaz de aproveitar todos os seus benefícios. Certifique-se de que usa uma solução fácil de usar e que simplifica a gestão de endpoints; desta forma, pode maximizar os benefícios de todas as suas funcionalidades.
Deteção de ameaças em tempo real: Quando uma ameaça surge, precisa de saber imediatamente, não horas depois. A deteção de ameaças em tempo real é essencial para a segurança de endpoints, pois fornece alertas imediatos que ajudam as equipas de TI a lidar com potenciais vulnerabilidades ou brechas o mais rapidamente possível.
Resposta automática: Quando “o mais rápido possível” não é rápido o suficiente, as respostas automáticas são. Usar uma solução com respostas automáticas permite aos utilizadores abordarem instantaneamente problemas potenciais com Ações Inteligentes, proporcionando proteção imediata contra ameaças detetadas.
Integrações: A sua solução de segurança de endpoints precisa integrar-se com todos os dispositivos e aplicações de terceiros que os seus colaboradores usam. Se não conseguir gerir ou proteger um determinado dispositivo ou app, isso deixa uma potencial vulnerabilidade que os atacantes podem explorar.
Eficiência de custos: Embora uma boa proteção de endpoints seja inestimável, as empresas ainda têm orçamentos que precisam considerar. Procure uma solução rentável que ofereça todas as funcionalidades e facilidade de uso que precisa sem quebrar o seu orçamento.
Proteja os Seus Endpoints com Soluções Splashtop AEM & Antivirus: Comece com um Teste Gratuito!
A proteção de terminais é vital para manter as redes e os dispositivos remotos seguros, mas felizmente, existem soluções como o Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) para ajudar. O Splashtop AEM ajuda a proteger endpoints em toda uma organização com deteção de ameaças em tempo real, gestão automática de patches, políticas personalizáveis e muito mais, para que os funcionários possam desfrutar de trabalho remoto seguro de qualquer lugar.
O Splashtop AEM ajuda a simplificar as operações de TI e a melhorar a conformidade de segurança com automação, perceção e controlo, tudo a partir de um único console. Além disso, com o complemento Splashtop Antivirus, pode proteger endpoints em todo o seu negócio e mitigar riscos com varredura anti-malware, controlo avançado de ameaças, alertas em tempo real e mais.
O Splashtop AEM fornece às equipas de TI as ferramentas e tecnologia de que precisam para monitorizar endpoints, abordar proativamente os problemas e reduzir as suas cargas de trabalho. Isso inclui:
Atualizações automáticas para sistemas operativos, apps de terceiros e apps personalizadas.
Informações sobre vulnerabilidades baseadas em CVE potenciadas por IA.
Estruturas de políticas personalizáveis que podem ser aplicadas em toda a sua rede.
Rastreio e gestão de inventário de hardware e software em todos os endpoints.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações em segundo plano para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Está na hora de proteger os teus endpoints com facilidade. Experimenta hoje com um teste gratuito do Splashtop AEM!