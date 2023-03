Conheça a transferência de arquivos arrasta e solta entre Windows e o Mac na solução Splashtop Remote Desktop

Ao contrário da maioria dos produtos de desktop remoto, a transferência de arquivos arrasta e solta da Splashtop funciona em várias plataformas, você pode transferir arquivos entre Windows e Mac e vice-versa.

Com a Splashtop, você pode transferir arquivos de forma rápida e segura (incluindo arquivos grandes) entre computadores, sem a necessidade de um cabo USB. As principais soluções empresariais da Splashtop (Business Access, Remote Support e o SOS) permitem que você acesse computadores de maneira remota, usando outros computadores em qualquer lugar do mundo. Em cada um desses produtos, você pode transferir arquivos entre o computador local e o computador remoto e vice-versa.

A última atualização da Splashtop apresentou a transferência de arquivos attasta e solta em cada um dos produtos listados acima. Com este novo recurso, você só precisa selecionar o(s) arquivo(s) que deseja transferir, arrastá-lo da área de trabalho original e soltá-lo na outra área de trabalho, simples assim!

Além disso, com a Splashtop, você pode usar a transferência de arquivos arrasta e solta entre computadores Mac e Windows. A maioria dos produtos de acesso remoto permite apenas a transferência de arquivos entre máquinas que possuam o mesmo sistema operacional.

Quer experimentar a Transferência de Arquivos Arraste-e-Solte da Splashtop? Quando você começar uma versão de teste gratuita do Splashtop Business Access, Suporte Remoto ou SOS, você tem acesso total ao produto da sua escolha por 14 dias, e você pode testá-lo tanto quanto quiser.

Você pode começar a usar o Splashtop Business Access (para indivíduos que desejam acessar seus computadores remotamente) clicando no botão abaixo. Sem cartões de crédito e sem compromissos, nossa avaliação grátis é extremamente simples. Continue lendo para ver como funciona a transferência de arquivos da Splashtop.

Teste gratuito

Como realizar a transferência de arquivos arrasta e solte de um computador para outro

Com o recurso arrasta e solta da Splashtop, você pode:

Transfira arquivos do PC para o PC (Windows)

Transfira arquivos do Mac para Mac

Transfira arquivos do Mac para o PC (Windows) e vice-versa

Para começar, você precisa abrir o aplicativo Splashtop Business no seu computador local e se conectar remotamente ao computador para o qual você deseja transferir (ou receber) arquivos. Uma vez conectado, você pode selecionar o(s) arquivo(s) que deseja transferir para o outro computador. Agora, você só precisa arrastar este arquivo para o computador desejado.

No exemplo abaixo, o Mac é o computador local e o Windows é o computador remoto. Você pode ver o mouse arrastando uma pasta do Windows (remoto) e soltando-a no Mac (local), onde ela fica salva e pode ser acessada a qualquer momento.

Além deste recurso arrasta e solta, você pode usar o Gerenciador de arquivos para transferir arquivos entre computadores ou Copiar-Colar o(s) arquivo(s) de um computador para o outro em computadores Windows. Você também pode transferir arquivos até mesmo sem estar em uma conexão remota.

Sobre as soluções de desktop remoto da Splashtop

A Splashtop oferece as melhores soluções de desktop remoto, com as principais ferramentas e recursos que você precisa. Confira as soluções abaixo e não se esqueça de iniciar a sua avaliação gratuita:

Splashtop Business Access: Para indivíduos e pequenas equipes que desejam realizar o acesso remoto em seus próprios computadores.

Splashtop Remote Support: Para MSPs e equipes de TI que desejam realizar acesso remoto não supervisionado aos computadores dos seus usuários para fornecer suporte remoto.

Splashtop SOS: Para equipes de TI, suporte e suporte técnico que precisam de uma solução de suporte rápida para fornecer suporte remoto sob demanda aos dispositivos dos seus usuários.

Você deseja usar a transferência de arquivos arrasta e solta agora mesmo? Comece a usar o Business Access clicando no botão abaixo.

Teste gratuito

Não é necessário inserir seu cartão de crédito para iniciar a versão de testes gratuita.