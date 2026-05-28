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Drag and drop functionality between Apple and Microsoft platforms

Conheça a transferência de arquivos arrasta e solta entre Windows e o Mac na solução Splashtop Remote Desktop

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
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Ao contrário da maioria dos produtos de desktop remoto, a transferência de arquivos arrasta e solta da Splashtop funciona em várias plataformas, você pode transferir arquivos entre Windows e Mac e vice-versa.

Com a Splashtop, podes transferir ficheiros de forma rápida e segura (incluindo ficheiros grandes) entre computadores, sem necessidade de USB. As principais soluções empresariais da Splashtop(Remote Access, Remote Support e Enterprise) dão-te a capacidade de acederes remotamente a computadores a partir de qualquer outro computador, em qualquer parte do mundo. Com cada um desses produtos, você pode transferir arquivos entre o computador local e o computador remoto e vice-versa.

A última atualização da Splashtop apresentou a transferência de arquivos attasta e solta em cada um dos produtos listados acima. Com este novo recurso, você só precisa selecionar o(s) arquivo(s) que deseja transferir, arrastá-lo da área de trabalho original e soltá-lo na outra área de trabalho, simples assim!

Além disso, com a Splashtop, você pode usar a transferência de arquivos arrasta e solta entre computadores Mac e Windows. A maioria dos produtos de acesso remoto permite apenas a transferência de arquivos entre máquinas que possuam o mesmo sistema operacional.

Quer experimentar a transferência de ficheiros por arrastar e largar na Splashtop? Quando inicias uma avaliação gratuita do Splashtop Remote Access, ou Remote Support, tens acesso total ao produto da tua escolha durante 7 dias e podes testá-lo tanto quanto quiseres.

Podes começar a utilizar o Splashtop Remote Access (para indivíduos que querem aceder aos seus computadores remotamente) clicando no botão abaixo. Sem cartões de crédito e sem compromissos necessários para iniciar nossos testes gratuitos. E continua a ler abaixo para veres a transferência de ficheiros por arrastar e largar com a Splashtop em ação.

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Como realizar a transferência de arquivos arrasta e solte de um computador para outro

Com o recurso arrasta e solta da Splashtop, você pode:

  • Transfira arquivos do PC para o PC (Windows)

  • Transfira arquivos do Mac para Mac

  • Transfira arquivos do Mac para o PC (Windows) e vice-versa

Para começar, você precisa abrir o aplicativo Splashtop Business no seu computador local e se conectar remotamente ao computador para o qual você deseja transferir (ou receber) arquivos. Uma vez conectado, você pode selecionar o(s) arquivo(s) que deseja transferir para o outro computador. Agora, você só precisa arrastar este arquivo para o computador desejado.

No exemplo abaixo, o Mac é o computador local e o Windows é o computador remoto. Você pode ver o mouse arrastando uma pasta do Windows (remoto) e soltando-a no Mac (local), onde ela fica salva e pode ser acessada a qualquer momento.

Além deste recurso arrasta e solta, você pode usar o Gerenciador de arquivos para transferir arquivos entre computadores ou Copiar-Colar o(s) arquivo(s) de um computador para o outro em computadores Windows. Você também pode transferir arquivos até mesmo sem estar em uma conexão remota.

Sobre as soluções de desktop remoto da Splashtop

A Splashtop oferece as melhores soluções de desktop remoto, com as principais ferramentas e recursos que você precisa. Confira as soluções abaixo e não se esqueça de iniciar a sua avaliação gratuita:

  • Splashtop Remote Access para indivíduos e pequenas equipas que pretendem aceder remotamente aos seus próprios computadores.

  • Splashtop Remote Support: para TI, Suporte, Help Desks e MSPs que querem acesso remoto sem supervisão aos computadores dos seus utilizadores para fornecer suporte remoto.

Quer usar a transferência de ficheiros por arrastar e largar agora mesmo? Comece com o Acesso Remoto clicando no botão abaixo.

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Não é necessário inserir seu cartão de crédito para iniciar a versão de testes gratuita.

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