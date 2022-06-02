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Splashtop adiciona transferência de arquivos de arrastar e soltar, gravação de sessão e outros recursos/melhorias em soluções de área de trabalho remota

Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.

- A última versão das aplicações Splashtop Business para Windows e Mac introduz várias funcionalidades altamente requisitadas.

San Jose, Califórnia, 24 de Janeiro de 2019 - Splashtop, Inc, o líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, apresentou hoje a Drag-and-Drop File Transfer e Session Recording na última versão das aplicações Splashtop Business. Estas funcionalidades, juntamente com outras novas funcionalidades e melhorias de desempenho, estão agora disponíveis em Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, e Splashtop SOS pacotes.

A transferência de arquivos arrasta e solta deixou a transferência de arquivos entre computadores locais e remotos mais fácil do que nunca. Ao acessar um computador remoto, os usuários podem simplesmente usar o mouse ou trackpad para selecionar e arrastar o(s) arquivo(s) desejado(s) do computador local para o computador remoto e vice-versa. Os usuários também podem realizar a transferência de arquivos de arrasta e solta entre computadores Windows e Mac, algo não oferecido pela maioria das outras soluções de acesso remoto.

A gravação de sessão permite que os usuários gravem as suas sessões de acesso remoto clicando em um botão na barra de ferramentas para iniciar e interromper a gravação, todas as gravações são salvas automaticamente no computador local. Isso oferece aos usuários uma maneira fácil de gravar sessões para fins de treinamento, manutenção de registros, criação de vídeos e muito mais.

Outros novos recursos e melhorias na Splashtop versão 3.3.0.0 incluem:

  • Transferência de arquivo copiar-colar (somente Windows)

  • Velocidade de transferência de arquivos melhorada

  • Transferência de arquivos sem iniciar uma sessão de acesso remoto

  • Melhorias do UX da transferência de arquivos

  • Reinício Programado (Suporte Remoto Premium)

  • Alertas para eventos do Windows (Remote Support Premium)

  • Suporte no Modo Escuro do macOS Mojave

"Com a adição do arrastar e largar e copiar colar Transferência de ficheiros, mais as melhorias de velocidade e UX, Splashtop oferece a funcionalidade de transferência de ficheiros com melhor desempenho na indústria de acesso remoto", disse Mark Lee, CEO do Splashtop. "Os principais produtos Splashtop já têm um preço até 80% inferior ao dos nossos principais concorrentes. As novas funcionalidades e melhorias acrescentadas no nosso último lançamento continuam o nosso compromisso de fornecer o melhor valor de acesso remoto e soluções de suporte remoto aos nossos clientes".

O Splashtop Remote Support Premium, lançado em agosto cujo objetivo é fornecer recursos adicionais de monitoramento e gerenciamento, juntamente com suporte remoto, também obtém novas atualizações na versão 3.3.0.0 com a reinicialização agendada e os alertas para eventos do Windows.

Disponível agora
Novos assinantes de Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, e Splashtop SOS receberão automaticamente a nova versão das aplicações Splashtop. Os assinantes actuais podem saber mais sobre o lançamento, como as actualizações serão lançadas e que funcionalidades se aplicam a que pacotes em . As novas funcionalidades estão também disponíveis em testes gratuitos do Splashtop Business Access, Remote Support ou SOS.

Sobre Splashtop
Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto ao computador e de colaboração da sua classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte a pedido Splashtop permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Saiba mais em https://www.splashtop.com.