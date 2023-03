Splashtop adiciona transferência de arquivos de arrastar e soltar, gravação de sessão e outros recursos/melhorias em soluções de área de trabalho remota

- A última versão das aplicações Splashtop Business para Windows e Mac introduz várias funcionalidades altamente requisitadas.

San Jose, Califórnia, 24 de Janeiro de 2019 - Splashtop, Inc, o líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, apresentou hoje a Drag-and-Drop File Transfer e Session Recording na última versão das aplicações Splashtop Business. Estas funcionalidades, juntamente com outras novas funcionalidades e melhorias de desempenho, estão agora disponíveis em Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, e Splashtop SOS pacotes.

A transferência de arquivos arrasta e solta deixou a transferência de arquivos entre computadores locais e remotos mais fácil do que nunca. Ao acessar um computador remoto, os usuários podem simplesmente usar o mouse ou trackpad para selecionar e arrastar o(s) arquivo(s) desejado(s) do computador local para o computador remoto e vice-versa. Os usuários também podem realizar a transferência de arquivos de arrasta e solta entre computadores Windows e Mac, algo não oferecido pela maioria das outras soluções de acesso remoto.

A gravação de sessão permite que os usuários gravem as suas sessões de acesso remoto clicando em um botão na barra de ferramentas para iniciar e interromper a gravação, todas as gravações são salvas automaticamente no computador local. Isso oferece aos usuários uma maneira fácil de gravar sessões para fins de treinamento, manutenção de registros, criação de vídeos e muito mais.

Outros novos recursos e melhorias na Splashtop versão 3.3.0.0 incluem:

Transferência de arquivo copiar-colar (somente Windows)

Velocidade de transferência de arquivos melhorada

Transferência de arquivos sem iniciar uma sessão de acesso remoto

Melhorias do UX da transferência de arquivos

Reinício Programado (Suporte Remoto Premium)

Alertas para eventos do Windows (Remote Support Premium)

Suporte no Modo Escuro do macOS Mojave

"Com a adição do arrastar e largar e copiar colar Transferência de ficheiros, mais as melhorias de velocidade e UX, Splashtop oferece a funcionalidade de transferência de ficheiros com melhor desempenho na indústria de acesso remoto", disse Mark Lee, CEO do Splashtop. "Os principais produtos Splashtop já têm um preço até 80% inferior ao dos nossos principais concorrentes. As novas funcionalidades e melhorias acrescentadas no nosso último lançamento continuam o nosso compromisso de fornecer o melhor valor de acesso remoto e soluções de suporte remoto aos nossos clientes".

O Splashtop Remote Support Premium, lançado em agosto cujo objetivo é fornecer recursos adicionais de monitoramento e gerenciamento, juntamente com suporte remoto, também obtém novas atualizações na versão 3.3.0.0 com a reinicialização agendada e os alertas para eventos do Windows.

Disponível agora

Novos assinantes de Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, e Splashtop SOS receberão automaticamente a nova versão das aplicações Splashtop. Os assinantes actuais podem saber mais sobre o lançamento, como as actualizações serão lançadas e que funcionalidades se aplicam a que pacotes em . As novas funcionalidades estão também disponíveis em testes gratuitos do Splashtop Business Access, Remote Support ou SOS.

