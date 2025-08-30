Infográfico de Ataques Cibernéticos: O que você precisa saber e dicas de prevenção

Os ataques cibernéticos estão crescendo em uma taxa exponencial. Seja em golpes de phishing ou ataques ransomware, os hackers estão aumentando os seus esforços. Quando a sua empresa é atacada, isso prejudica a sua marca e corrói a confiança dos seus clientes, funcionários e até mesmo da sua diretoria. Você deve avaliar o seu risco regularmente.
Em uma conversa recente com o Diretor Sênior de Segurança e Conformidade da Splashtop, Jerry Hsieh, conversamos sobre Segurança, Ransomware e o que as equipes devem começar a pensar.
Para que você se mantenha atualizado sobre as estatísticas e métodos de prevenção mais recentes, criamos um infográfico sobre o que você deve saber sobre ataques cibernéticos e como evitá-los.
Como disse Jerry, a segurança cibernética nunca acaba. Mantenha-se vigilante.