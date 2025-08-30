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Infográfico de Ataques Cibernéticos: O que você precisa saber e dicas de prevenção

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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Os ataques cibernéticos estão crescendo em uma taxa exponencial. Seja em golpes de phishing ou ataques ransomware, os hackers estão aumentando os seus esforços. Quando a sua empresa é atacada, isso prejudica a sua marca e corrói a confiança dos seus clientes, funcionários e até mesmo da sua diretoria. Você deve avaliar o seu risco regularmente.

Em uma conversa recente com o Diretor Sênior de Segurança e Conformidade da Splashtop, Jerry Hsieh, conversamos sobre Segurança, Ransomware e o que as equipes devem começar a pensar.

Para que você se mantenha atualizado sobre as estatísticas e métodos de prevenção mais recentes, criamos um infográfico sobre o que você deve saber sobre ataques cibernéticos e como evitá-los.

Infographic on cyber-attack prevention with statistics on ransomware and tips for protection


Como disse Jerry, a segurança cibernética nunca acaba. Mantenha-se vigilante.

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