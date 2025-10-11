Home office e COVID-19 nas notícias

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Como se preparar para o Coronavirus

O New York Times criou uma página de recursos úteis sobre como se preparar para o Coronavirus. Esta contém informação directa do CDC e é continuamente actualizada.
Devias marcar isto nos teus favoritos.

Mapa de viagens durante o Coronavírus

Estás a planear viajar? Abaixo está um mapa de áreas a evitar. Clique no mapa para uma atualização ao vivo.

Fonte: HealthMap.org

64 dicas de especialistas para se manter saudável e produtivo trabalhando em casa

Seja você um veterano ou um novato no home office, sabemos que isso não é tão fácil quanto parece. Neste artigo, a ZDNet entrevistou 64 trabalhadores remotos especialistas de todo o mundo e pediu os melhores conselhos sobre como trabalhar em casa de maneira mais eficiente.

Teletrabalho e paternidade durante o Coronavírus

Neste artigo da USA Today, Kim Komando sugere várias ferramentas tecnológicas para melhorar o trabalho das pessoas que possuem filhos.

O Coronavírus pode fazer com que o trabalho em casa se torne uma regra.

De acordo com uma pesquisa da Workhuman, apenas um terço da força de trabalho dos EUA trabalha em casa. Este artigo explora como o Coronavírus está afetando essa tendência e o que os empregadores precisam e podem fazer.

Muitas empresas de tecnologia estão fornecendo ferramentas gratuitas de trabalho remoto durante o surto do Coronavírus

Como a Splashtop, muitas empresas de tecnologia estão estendendo seus serviços para tornar o trabalho remoto viável para mais empresas. Isso inclui a Microsoft, Cisco, Zoom e Google.

O Coronavírus e a experiência de trabalho remoto que ninguém desejava

Matt Mullenweg, CEO da Automattic, fala sobre a importância de definir expectativas certas e confiar nos funcionários que trabalham em casa. A Automattic é a empresa por trás do WordPress, eles trabalham de maneira totalmente remota há anos.

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