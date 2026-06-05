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HCS Computer Solutions' employee utilizing Splashtop Remote Support Premium to assist clients

Estudo de caso — Como este MSP usa a Splashtop para acesso, monitoramento e gerenciamento remoto

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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A HCS Computer Solutions, um MSP que atende mais de 450 endpoints em escritórios governamentais, escolheu o Splashtop Remote Support Premium para monitorar e gerenciar seus endpoints.

Você é um MSP que precisa de uma ferramenta para acesso, monitoramento e gerenciamento remoto?

Se este é o seu caso, você não está sozinho.

Seus clientes esperam que você mantenha suas infraestruturas de TI nas melhores condições possíveis. Quando você possui vários clientes espalhados por diferentes locais, o gerenciamento dos seus endpoints pode se tornar algo desafiador. O software de acesso remoto e os RMMs oferecem aos MSPs as ferramentas de que precisam para poder acessar e oferecer suporte aos seus clientes de qualquer lugar e a qualquer momento.

Encontrar a solução certa muitas vezes pode ser um desafio para um MSP. Os obstáculos incluem:

  • RMMs e produtos de acesso remoto são demasiado caros

    Isto torna difícil para os MSPs de pequeno e médio porte que querem escalar mas não podem devido ao preço.

  • Não conseguindo as características certas

    Alguns produtos não têm todas as ferramentas de que precisas, e outros vêm com demasiadas, tornando o produto tanto mais caro como mais complicado de usar.

  • Produtos que não são fiáveis ou seguros

    Quando precisas de aceder ao teu dispositivo gerido, a última coisa que queres é uma ligação atrasada e quebrada. Além disso, os MSPs precisam de garantir que o software que estão a usar mantém os seus dados e os dados dos seus clientes seguros.

HCS Computer Solutions

Com sede em Varsóvia, Missouri, a HCS Computer Solutions é um MSP que gerencia mais de 450 endpoints para clientes, incluindo centros de saúde, escritórios do governo municipal e um call center 911. Eles gerenciam todos esses endpoints com apenas dois técnicos de TI.

Dada a natureza dos clientes da HCS Computer Solutions, é fundamental que eles monitorem de forma proativa seus endpoints e forneçam suporte técnico de uma maneira muito eficiente quando um problema surgir.

Para obter uma solução confiável com todas as ferramentas necessárias pelo melhor preço, a HCS Computer Solutions recorreu ao Splashtop Remote Support Premium.

Estudo de caso — Como este MSP usa o Splashtop Remote Support

A one-page case study features the Splashtop logo, a headset-wearing man smiling at a computer, and text about HCS Computer Solutions using Splashtop for 911 call center and health department remote support.

Neste estudo de caso, falamos sobre a HCS Computer Solutions, sobre o Splashtop Remote Support Premium e como a empresa se beneficiou com o uso do Splashtop. Os destaques incluem:

  • Recursos de gerenciamento remoto, como Alertas Configuráveis e Gerenciamento do Windows Update, que ajudaram a HCS Computer Solutions a atualizar e gerenciar seus endpoints de maneira proativa.

  • Acesso remoto e não supervisionado a computadores e servidores, facilitando assim a conexão para responder tickets, mesmo quando o usuário final estiver ausente.

  • Economia de milhares de dólares graças aos baixos preços da Splashtop.

“Devido aos preços da Splashtop, a HCS pode contratar mais pessoas. Quando largamos o LogMeIn, conseguimos economizar cerca de $2.500 por ano, o que aumentou o número de streamers que pudemos implementar, manter e adicionar ao nosso contrato.” — Henry Starcher, Proprietário, HCS Computer Solutions

Você pode ler o estudo de caso agora mesmo para saber mais sobre por que a HCS Computer Solutions gosta tanto da Splashtop.

Sobre o Splashtop Remote Support

O Splashtop Remote Support é uma ferramenta de acesso remoto para TI e MSPs que precisam de acesso não supervisionado aos seus computadores e servidores gerenciados. É uma ótima alternativa de acesso remoto em comparação com os produtos mais caros, como o BeyondTrust Remote Support (anteriormente conhecido como Bomgar) e o LogMeIn Central.

O pacote Splashtop Remote Support Premium inclui vários recursos adicionais de monitoramento e gerenciamento, incluindo inventário do sistema, logs de eventos, comando remoto, reinicialização programada, acesso não supervisionado a Android e muito mais. Você também pode habilitar o acesso do usuário final para até 50 clientes para que eles possam acessar seus computadores sob sua gestão de maneira totalmente remota.

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