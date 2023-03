Melhor alternativa ao VNC — Acesso e controle remoto da Splashtop

Você precisa de uma solução de acesso ou suporte remoto? Você pode obter acesso remoto de uma maneira mais rápida, segura e fácil ao escolher a Splashtop ao invés de um VNC.

O que é a VNC?

O Virtual Network Computing (VNC) é uma tecnologia de compartilhamento de desktop remoto usada para acessar e controlar computadores remotos de qualquer lugar do mundo. O VNC funciona através do compartilhamento de tela, teclado e mouse do computador remoto com o computador local.

O VNC é alimentado por um protocolo especializado chamado buffer de quadro remoto (RFB). Ele funciona transmitindo a tela do computador remoto (ou servidor VNC) para o computador local enquanto transmite suas entradas para o computador remoto, tudo isso de maneira simultânea. Ao ver a tela do computador remoto através do visualizador VNC no seu computador local, você pode controlá-la remotamente e ver todas as suas entradas.

Durante anos, o VNC tem sido usado por profissionais dos negócios que desejam trabalhar remotamente usando o seu computador doméstico e por equipes de TI para fornecer suporte aos seus clientes.

Por que abandonar o VNC?

O VNC já tem mais de 20 anos. Embora o VNC fosse o principal método de acesso remoto no passado, ele agora está desatualizado, lento e não é mais seguro do que as atuais soluções de software de acesso remoto.

O protocolo VNC requer grandes quantidades de dados durante sessões remotas. Esse alto custo diminui as velocidades da conexão, especialmente em conexões de internet mais lentas. Isso pode dificultar o controle remoto de um computador, o que você vê no visualizador VNC não está sincronizado nem sendo registrado em tempo real.

Quanto à segurança, muitos produtos do visualizador VNC não possuem recursos de segurança integrados, deixando seus dados desprotegidos contra ameaças. Por exemplo, se um dos seus clientes tiver um vírus, toda a rede poderá ficar comprometida.

Finalmente, o VNC exige mais esforço para ser configurado do que as ferramentas de desktop remoto atuais. Para configurar, você precisa instalar o software do cliente e o servidor VNC necessário em todos os computadores. Em seguida, entradas adicionais nos computadores do cliente e servidor precisam estar disponíveis para habilitar essas conexões. Você também precisa se certificar de que o firewall no lado do servidor permite conexões com a entrada que você pretende usar nas conexões remotas. Todo esse processo pode ser difícil, especialmente para profissionais de suporte que precisam acessar o computador do seu cliente de uma maneira incrivelmente rápida.

Dito isso, se você estiver usando RealVNC, TightVNC, UltraVNC, VNC Connect, Apple Remote Desktop ou qualquer outro programa VNC, nós queremos oferecer uma alternativa superior.

Melhor alternativa ao VNC — Splashtop

As soluções de suporte remoto e desktop remoto Splashtop são as melhores alternativas para VNCs. A Splashtop usa um protocolo proprietário capaz de estabelecer conexões remotas rápidas que transmitem vídeo e áudio de alta definição em tempo real.

O Splashtop também é mais fácil de configurar. Já não tens de te preocupar com portos. O software Splashtop permite o fácil acesso remoto a através da aplicação Splashtop. Além disso, todas as ligações são encriptadas com TLS e AES de 256 bits. Características de segurança adicionais, tais como autenticação de dois factores Opções de senha de segundo nível ajudam a assegurar que os teus dados estão seguros.

Todas as soluções Splashtop abaixo são multi-plataforma e suportam os sistemas operacionais mais usados, incluindo Windows, Mac, iOS e Android. Todos oferecem acesso rápido ao controle remoto e são fáceis de se configurar e usar.

Essas são as melhores soluções Splashtop com base nos casos de uso:

Splashtop Business Access

Ideal para indivíduos e pequenas equipes que desejam acessar seus próprios computadores remotamente.

Acesse seus computadores Windows e Mac usando um número ilimitado de dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Controle o computador que você deseja usar como se estivesse sentado bem na frente dele. Complete as suas tarefas com facilidade, abra qualquer arquivo ou aplicativo, transfira arquivos e muito mais.

Splashtop Remote Support

Ideal para MSPs e TI que precisam monitorar, gerenciar e ter acesso remoto não supervisionado aos computadores gerenciados para fornecer suporte.

Gerencie seus computadores Windows e Mac com o Splashtop Remote Support. Conexões remotas a qualquer momento, mesmo sem um usuário final presente. Gerencie e agrupe vários usuários e computadores para organizar a sua empresa ainda melhor.

Splashtop SOS

Ideal para suporte e Help Desk que precisam fornecer suporte rápido e sob demanda aos dispositivos do seus clientes no momento em que a ajuda for necessária.

Acesse e ofereça suporte remotamente a um número ilimitado de computadores, tablets e dispositivos móveis com o Splashtop SOS. Conecte-se ao dispositivo dos seus clientes com um código de sessão simples. Veja e controle o seu dispositivo em tempo real.

Saiba mais sobre o desktop remoto da Splashtop e veja por si mesmo por que nós somos a melhor alternativa ao VNC. Hoje, mais de 20 milhões de pessoas usam a Splashtop em todo o mundo. Experimente nossas soluções hoje mesmo e diga adeus às ferramentas VNC lentas e antigas!