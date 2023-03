Por que o Splashtop é o melhor software de trabalho remoto de todos

Os profissionais em home office dizem que o acesso remoto da Splashtop é o seu software de trabalho remoto preferido. Descubra por que a Splashtop é o melhor software de desktop remoto para trabalhar em casa.

Cada vez mais profissionais de negócios estão trabalhando em casa ou durante viagens. Embora trabalhar remotamente possa proporcionar mais flexibilidade e oferecer grandes benefícios, isso também pode ser um desafio, pois permanecer produtivo fora do escritório pode ser difícil.

Se você trabalha de maneira remota (prática também conhecida como home office), então você precisa das ferramentas para ser o mais produtivo possível, não importa onde você esteja ou qual dispositivo você esteja usando.

Logo, você precisa de uma solução que deixe seus computadores de trabalho totalmente acessíveis a qualquer momento. Dessa forma, você pode acessar seus aplicativos e arquivos sempre que precisar deles.

Dito isso, o Splashtop Business Access é o melhor software para trabalhar remotamente. Na verdade, mais de 20 milhões de pessoas usam a Splashtop para realizar acesso remoto.

Por que o Splashtop Business Access é a melhor ferramenta de desktop remoto para quem trabalha fora dos escritórios

Você pode acessar qualquer computador remotamente usando qualquer outro dispositivo

Não se preocupe em possuir o dispositivo ou sistema operacional certo. A Splashtop funciona em várias plataformas, desse modo você pode acessar todos os seus computadores usando qualquer um dos seus dispositivos pessoais.

Você pode controlar seus computadores Windows, Mac e Linux remotamente usando seus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

Você pode trabalhar da maneira mais eficiente possível através de conexões remotas

Não existe nada mais complicado e chato do que uma conexão remota lenta e travada. As conexões da Splashtop com imagem (e som) HD garantem um controle do seu computador remoto em tempo real, é como se você estivesse sentado em frente do seu computador.

Com a Splashtop, seu computador de trabalho e seus aplicativos podem ser acessados a qualquer momento.

Você obtém todos os recursos de desktop remoto que precisa para se manter produtivo

O Splashtop Business Access está equipado com as ferramentas mais solicitadas por executivos que trabalham remotamente.

Transferência de arquivos arrasta e solta, impressão remota, reinicialização remota, ativação remota, bate-papo e suporte a vários monitores são apenas alguns dos recursos que você pode usar em seu sonhado home office.

Você irá economizar dinheiro — muito dinheiro

Não precisas de gastar uma fortuna para obteres o melhor software de acesso remoto concebido para uso empresarial. Produtos como AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn Pro, e GoToMyPC custam centenas de dólares por ano - um preço alto a pagar para trabalhar remotamente.

Por outro lado, o Splashtop Business Access pode poupar-te até 80% (ou mais!) no teu custo anual. São centenas ou mesmo milhares de dólares em poupanças anuais.

O Splashtop Business Access está disponível por apenas €4.58 por mês. Já o plano comercial do TeamViewer já começa custando €32.90 por mês.

Você garante sua segurança e a conformidade com todas as regulamentações

A tua empresa segue os regulamentos rígidos da indústria, como a HIPAA? É-te exigido que adiras às regras de segurança de dados da tua empresa?

Você não precisa se preocupar em quebrar essas regras com a Splashtop. A Splashtop já vem com recursos e práticas de segurança líderes do setor, incluindo criptografia TLS e AES de 256 bits, autenticação de dispositivos, verificação em duas etapas e várias opções de senha de nível 2. Todas as conexões, transferências de arquivos e eventos de gerenciamento são registrados.

Além disso, a Splashtop garante a conformidade com as regulamentações de vários setores.

O que os profissionais em home office dizem sobre a Splashtop

Graças à Splashtop, S.J. Pockmire reduziu significativamente suas viagens à trabalho. Ela agora cuida da maioria da suas tarefas do conforto da sua casa. Confira sua história sobre como usar o acesso remoto da Splashtop para trabalhar remotamente no estudo de caso abaixo:

Estudo de caso, home office com a Splashtop

"Eu tinha estado a usar o TeamViewer e o Google [Chrome Remote Desktop] até que comecei a ter alguns problemas com o software deles. Depois descobri o Splashtop. Pesquisei todo o software no mercado e o Splashtop foi o mais fácil de instalar e começar a usar imediatamente. É fantástico e muito amigo do Mac". - S.J. Pockmire

Comece a usar os produtos Splashtop gratuitamente

Pronto para ser o melhor trabalhador remoto possível, não importa onde você esteja ou qual dispositivo tem em mãos?

Você pode experimentar o Splashtop Business Access por uma semana gratuitamente! Inicie uma avaliação gratuita clicando no botão abaixo, não é necessário inserir o seu cartão de crédito.

