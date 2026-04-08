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Utilizing Splashtop Business Access the top remote work software solution in the market

Por que o Splashtop é o melhor software de trabalho remoto de todos

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Os profissionais em home office dizem que o acesso remoto da Splashtop é o seu software de trabalho remoto preferido. Descubra por que a Splashtop é o melhor software de desktop remoto para trabalhar em casa.

Cada vez mais profissionais de negócios estão trabalhando em casa ou durante viagens. Embora trabalhar remotamente possa proporcionar mais flexibilidade e oferecer grandes benefícios, isso também pode ser um desafio, pois permanecer produtivo fora do escritório pode ser difícil.

Se você trabalha de maneira remota (prática também conhecida como home office), então você precisa das ferramentas para ser o mais produtivo possível, não importa onde você esteja ou qual dispositivo você esteja usando.

Logo, você precisa de uma solução que deixe seus computadores de trabalho totalmente acessíveis a qualquer momento. Dessa forma, você pode acessar seus aplicativos e arquivos sempre que precisar deles.

Dito isto, o Splashtop Remote Access é o melhor software para trabalhares à distância. De fato, mais de 20 milhões de pessoas utilizam a Splashtop para acesso remoto.

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Porque o Splashtop Remote Access é a Melhor Ferramenta de Desktop Remoto para Teletrabalho

Você pode acessar qualquer computador remotamente usando qualquer outro dispositivo

Não se preocupe em possuir o dispositivo ou sistema operacional certo. A Splashtop funciona em várias plataformas, desse modo você pode acessar todos os seus computadores usando qualquer um dos seus dispositivos pessoais.

Você pode controlar seus computadores Windows, Mac e Linux remotamente usando seus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

Você pode trabalhar da maneira mais eficiente possível através de conexões remotas

Não existe nada mais complicado e chato do que uma conexão remota lenta e travada. As conexões da Splashtop com imagem (e som) HD garantem um controle do seu computador remoto em tempo real, é como se você estivesse sentado em frente do seu computador.

Com a Splashtop, seu computador de trabalho e seus aplicativos podem ser acessados a qualquer momento.

Você obtém todos os recursos de desktop remoto que precisa para se manter produtivo

O Splashtop Remote Access está equipado com as ferramentas mais solicitadas pelos profissionais de negócios que trabalham remotamente.

Transferência de arquivos arrasta e solta, impressão remota, reinicialização remota, ativação remota, bate-papo e suporte a vários monitores são apenas alguns dos recursos que você pode usar em seu sonhado home office.

Você irá economizar dinheiro — muito dinheiro

Não precisa gastar uma fortuna para obter o melhor software de acesso remoto concebido para uso empresarial. Produtos como AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn Pro e GoToMyPC custam centenas de dólares por ano – um preço elevado para trabalhar remotamente.

Por outro lado, o Splashtop Remote Access pode poupar-te até 80% (ou mais!) no teu custo anual. São centenas ou até milhares de dólares em poupanças anuais.

O Splashtop Remote Access começa apenas em R$ 25 por mês. Compara este valor com o plano comercial do TeamViewer, que começa em R$ 129 por mês.

Você garante sua segurança e a conformidade com todas as regulamentações

A tua empresa segue os regulamentos rígidos da indústria, como a HIPAA? É-te exigido que adiras às regras de segurança de dados da tua empresa?

Você não precisa se preocupar em quebrar essas regras com a Splashtop. A Splashtop já vem com recursos e práticas de segurança líderes do setor, incluindo criptografia TLS e AES de 256 bits, autenticação de dispositivos, verificação em duas etapas e várias opções de senha de nível 2. Todas as conexões, transferências de arquivos e eventos de gerenciamento são registrados.

Além disso, a Splashtop garante a conformidade com as regulamentações de vários setores.

O que os profissionais em home office dizem sobre a Splashtop

Graças à Splashtop, S.J. Pockmire reduziu significativamente suas viagens à trabalho. Ela agora cuida da maioria da suas tarefas do conforto da sua casa. Confira sua história sobre como usar o acesso remoto da Splashtop para trabalhar remotamente no estudo de caso abaixo:

A case study document titled How S.J. Pockrnie Uses Splashtop to Work from Home and Stay Productive, featuring a photo of a person typing on a laptop at a desk, and information about the Moore County Historical Association.

Estudo de caso, home office com a Splashtop

"Eu tinha estado a usar o TeamViewer e o Google [Chrome Remote Desktop] até que comecei a ter alguns problemas com o software deles. Depois descobri o Splashtop. Pesquisei todo o software no mercado e o Splashtop foi o mais fácil de instalar e começar a usar imediatamente. É fantástico e muito amigo do Mac".

- S.J. Pockmire

Comece a usar os produtos Splashtop gratuitamente

Pronto para ser o melhor trabalhador remoto possível, não importa onde você esteja ou qual dispositivo tem em mãos?

Podes experimentar o Splashtop Remote Access gratuitamente durante uma semana! Inicie sua avaliação gratuita clicando no botão abaixo, sem necessidade de cartão de crédito ou compromisso.

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