Abbey Road Institute de Londres encontra o sucesso com a Splashtop

Natalia Milanezi fala sobre o seu programa de aprendizagem remota habilitado pela Splashtop.
Neste pequeno vídeo, a produtora musical freelance e técnica sênior de áudio, Natalia Milanezi, descreve a implementação e o sucesso da Abbey Road Institute ao experimentar o novo software de aprendizado remoto da Splashtop.
Abbey Road Institute de Londres usa a Splashtop para Produção de Áudio remota
Os professores e funcionários da Abbey Road Institute de Londres tiraram a sorte grande quando Natalia sugeriu a Splashtop para lidar com a iminente necessidade da educação remota durante a pandemia. Depois de um pequeno teste, eles disponibilizaram o software para o corpo docente e alunos com enorme sucesso.
"Agora está tudo a funcionar bem, obrigado ao Splashtop! "- Natalia Milanezi
Logic Pro X, Ableton, Isotope, Melodyne, Waves e muitos outros softwares de edição e mixagem são elementos importantes do currículo da Abbey Road Institute de Londres. Os alunos costumavam usar esses programas nos laboratórios de informática no campus, mas perderam esse acesso quando o campus fechou devido à pandemia global. Ao implantar o Splashtop Enterprise, eles conseguiram disponibilizar esses computadores de maneira remota para os alunos em seus próprios dispositivos. Como resultado, os alunos agora podem acessar os computadores e seus softwares da mesma forma que o fariam pessoalmente. A Abbey Road Institute de Londres também conseguiu estender o acesso ao laboratório fora dos horários tradicionais.
"Os alunos podem aceder aos computadores dessas horas (laboratório de computadores). É muito, muito prático. " - Natalia Milanezi
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