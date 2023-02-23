Unified Remote Access voor Physical and Virtual Machines

Een betaalbare oplossing voor remote access op bedrijfsniveau die uw hybride computerinfrastructuur ondersteunt.
Splashtop is zeer geschikt voor organisaties met een hybride computerinfrastructuur die fysieke computers en virtuele machines combineert.
Meer dan 30 miljoen gebruikers (waaronder particulieren, ondernemingen, academische en onderzoeksinstellingen, overheidsinstellingen, kleine bedrijven, MSP's en IT-afdelingen) genieten van de krachtige, snel te implementeren remote access tot computers en VM's van Splashtop.
Toegang tot fysieke en cloud computing middelen vanuit één app en alles beheren via een centrale console, inclusief remote access tot:
Fysieke computers (Windows, Mac, Linux, Chromebook desktops en laptops)
(Windows, Mac, Linux, Chromebook desktops en laptops)
Servers
Mobiele iOS en Android devices
Virtual Machines
VDI/DaaS-oplossingen op VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS
Op VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure (binnenkort)
IT-teams krijgen flexibiliteit, controle, schaalbaarheid en gebruiksgemak met Splashtop Enterprise om hun hybride IT-infrastructuur effectief te beheren.
Performance
Gebruikers krijgen betrouwbare, krachtige remote sessies voor zaken als videobewerking, grafisch ontwerpen, animatie, codering en nog veel meer en dat alles met een lage latency. U heeft toegang tot uw werkcomputers, software en data, net alsof u er daadwerkelijk achter zou zitten. Splashtop ondersteunt ook remote access tot VMs met cloud-GPU's voor high-performance cloud computing.
Veiligheid
De securityfuncties van Splashtop omvatten sterke authenticatie-eisen, autorisatiecontroles, uitgebreide registratie, en meer. Integreer met single sign-on voor gecentraliseerde authenticatie. Tijdens de remote sessie worden geen gegevens overgedragen.
Gebruiksgemak
Gebruikers kunnen met behulp van de Splashtop Business-app direct op afstand inloggen vanaf elk apparaat en vanaf een onbeperkt aantal apparaten. Een gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve functies maken het eenvoudig te implementeren, beheren en gebruiken.
Belangrijkste voordelen
Alles-in-één remote access en remote support
IT kan de remote access voor hun organisatie beheren, on-demand 'helpdesk' support bieden en onbeheerde computers op elk moment op afstand beheren en bewaken. Allemaal via een centrale console.
Brede apparaatondersteuning
Splashtop levert consequent een gebruikerservaring van hoge kwaliteit voor Windows, Mac en Linux. Gebruikers kunnen op afstand inloggen vanaf elk Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat.
Klantenservice van wereldklasse
We zijn er trots op dat Splashtop een algemene gebruikersscore van 97 kreeg van Capterra, waarmee het aanzienlijk beter presteert dan alle andere remote desktopleveranciers. Het leveren van uitstekende klantenservice is onze hoogste prioriteit.
Snel inzetbaar
U kunt binnen enkele minuten aan de slag. U hoeft ook geen nieuwe licentie aan te vragen of nieuwe infrastructuur aan te schaffen.
Bestaande investeringen benutten
Gebruikers hebben toegang tot bestaande computers en gelicentieerde software zoals Adobe Creative Suite, Autodesk, Avid Media Composer en Pro Tools, Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp, SolidWorks, en nog veel meer. En dat alles zonder in te boeten aan prestaties, net alsof ze op hun werkplek op kantoor werken.
De beste oplossing voor een gecombineerde externe en persoonlijke werkplek
Splashtop-functies maken persoonlijk en extern gebruik van computermiddelen naadloos mogelijk. Flexibel werken heeft de toekomst en Splashtop is de meest geschikte partner voor remote access en remote support.
Cloudgebaseerde DaaS-partnerschappen
Cloud-gebaseerde DaaS (Desktop as a Service) oplossingen van Amazon WorkSpaces, VMware Horizon cloud, Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD) op Azure, Citrix Managed Desktops, en anderen zijn naar voren gekomen als de platforms bij uitstek voor on-demand, pay-as-you-go computing. Splashtop is samenwerkingsverbanden aangegaan met AWS, GCP, Azure, en Nutanix.