IT-teams hebben vaak een ondankbare taak. Ze moeten ervoor zorgen dat eindpunten volledig bijgewerkt en beschermd blijven, maar toch kunnen patchinstallaties storend zijn of afhankelijk van handmatige meldingen die eindgebruikers kunnen negeren. Hoe houden ze apparaten up-to-date zonder de medewerkers te storen?
Stille patch-installatie is hier cruciaal. Hiermee kunnen IT-teams updates uitrollen zonder dat eindgebruikers ze hoeven goed te keuren of dat het werk onderbroken wordt. Echter, stille installaties vereisen nog steeds planning, testen, loggen en verificatie.
Met dat in gedachten, laten we de stille installatie van patches verkennen. We zullen kijken naar wat het is, hoe het kan werken, welke risico's je moet plannen, en hoe je geautomatiseerd patchbeheer zowel stil als betrouwbaar kunt maken.
Wat is stille patch-installatie?
Stille patch-installatie is het proces van het installeren van software- of besturingssysteemupdates zonder dat de gebruiker door prompts hoeft te klikken of de installatie handmatig hoeft af te ronden. Dit rolt de patch naadloos uit zonder de werkdagen van de gebruikers te verstoren.
Let op dat een 'stille' installatie niet betekent dat deze onzichtbaar of ongecontroleerd is. Stille patch-workflows vereisen nog steeds goedkeuring van de beheerder en moeten in lijn zijn met het implementatiebeleid. Zoals bij elke patch-installatie, moet een stille installatie logging, rapportage en verificatie omvatten.
Het is ook belangrijk om het verschil te begrijpen tussen stille installaties, ongecontroleerde installaties, achtergrondupdates en geautomatiseerd patchbeheer. Hoewel ze erg op elkaar lijken en vaak overlappen, zijn ze niet per se hetzelfde:
Stille installatie: Patch-installatie die niet vereist dat gebruikers prompts aanklikken, installaties goedkeuren of handmatig de installatie voltooien.
Ongecontroleerde installatie: Updates installeren zonder invoer van de gebruiker nadat IT de vereiste instellingen, scripts of implementatieparameters heeft geconfigureerd. Het kan nog steeds administratieve goedkeuring, testen en implementatiecontroles vereisen.
Achtergrondupdates: Automatische updates die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl apparaten inactief zijn of andere taken uitvoeren.
Geautomatiseerd patchbeheer: Regels en instellingen opzetten om automatisch patches te detecteren, in te plannen, te testen en te implementeren volgens de bedrijfsrichtlijnen.
Hoe Stille Patch Installatie Werkt
Stille patch-installatie volgt een herhaalbaar proces, maar de exacte stappen kunnen variëren afhankelijk van het installatietype, de implementatiemethode en de herstartvereisten. Het stille patch-installatieproces ziet er meestal zo uit:
Identificeer de vereiste patch of update: Eerst identificeert het IT-team de updates die moeten worden uitgerold. Dit kan OS-updates, apps van derden, beveiligingspatches of zelfs aangepaste softwarepakketten omvatten.
Bevestig het installatortype: Patches kunnen verschillende implementatiemethoden gebruiken afhankelijk van het installatortype, zoals MSI, EXE, PKG, op script gebaseerde installateur of pakketbeheerder.
Vind de ondersteunde parameters voor stille installatie: Parameters verschillen per installer. Hoewel sommigen standaard schakelaars gebruiken, kunnen anderen leveranciersspecifieke commando's vereisen.
Test de installatie op een gecontroleerde apparaatgroep: Het is belangrijk om patches te testen voordat je ze in een grotere omgeving uitrolt. Test eerst met een kleine maar representatieve groep om het gedrag, herstartvereisten en eventuele compatibiliteitsproblemen die zich kunnen voordoen te bevestigen.
Implementeer de patch met behulp van een script, pakketbeheerder of eindpuntbeheerhulpmiddel: Zodra de patch is getest en geverifieerd, is het tijd om deze te implementeren. Dit kan worden gedaan met verschillende methoden, zoals commandoregeltools, PowerShell, pakketbeheerders of gecentraliseerde patchbeheerplatforms.
Log en verifieer het resultaat: Elke patch moet goed worden geverifieerd om ervoor te zorgen dat deze correct is geïmplementeerd. Aangezien de eindgebruiker de melding niet zal zien, is het aan IT om te controleren en bevestigen dat de patch is geslaagd, of om actie te ondernemen als deze is mislukt.
Veelvoorkomende methoden voor de installatie van Silent Patch
Er is niet één specifieke manier om patches stil te installeren. De term verwijst naar elke patch-installatie waarbij updates kunnen worden uitgevoerd zonder gebruikersinvoer te vereisen. Enkele veelvoorkomende methoden zijn:
MSI Stille Installatie
MSI-pakketten ondersteunen vaak gestandaardiseerde Windows Installer-commando's, inclusief parameters voor stille modus, passieve modus, herstartgedrag en logging. Voor MSI-pakketten kunnen IT-teams doorgaans Windows Installer-parameters gebruiken om de update stilletjes uit te voeren, prompts te onderdrukken, het herstartgedrag te controleren en installatie logbestanden vast te leggen.
EXE stille installatie
EXE-installatieprogramma's kunnen minder voorspelbaar zijn, omdat de stille schakelaars per leverancier of installatiekader kunnen verschillen. In deze gevallen moeten IT-teams de documentatie van de leverancier bekijken om te zien of opties zoals /quiet, /silent of soortgelijke vlaggen beschikbaar zijn voordat ze worden ingezet. Dit kan ook extra testen vereisen, aangezien de code kan verschillen tussen installatie-frameworks.
Patchimplementatie op basis van PowerShell
Met PowerShell kunnen IT-teams stille opdrachten uitvoeren, inclusief het uitrollen van patches. Met PowerShell kunnen technici installateurs downloaden, logboeken vastleggen en patchworkflows automatiseren, wat het een handig hulpmiddel maakt voor technische teams. Het mist echter gecentraliseerd inzicht, wat het moeilijker maakt om op grote schaal te beheren voor grotere organisaties.
Updates voor Package Manager
Met pakketbeheerders kunnen IT-teams standaardiseren hoe apps worden geïnstalleerd en bijgewerkt, inclusief stille updates. Dit helpt het handmatige verpakkingswerk te verminderen, hoewel IT-teams nog steeds moeten bepalen hoe updates worden getest, patches goedkeuren en zelf rapporten genereren.
Endpointbeheer en Patch Automatisering Tools
Met een goede oplossing voor endpointbeheer kun je de inzet, planning, beleidsafdwinging, rapportage en zelfs remediëring voor mislukte patches centraliseren. Dit stelt IT-teams in staat om verder te gaan dan stille opdrachten en naadloos updates te beheren over hun eindpunten zonder eindgebruikers te storen.
Voordelen van stille patchinstallatie
Er zijn verschillende voordelen van stil patchen die de efficiëntie en cyberbeveiliging kunnen verbeteren, waardoor het een nuttige functie is voor patch-implementaties. Deze voordelen omvatten:
Minder verstoring voor eindgebruikers: Stille patches laten updates uitvoeren zonder het werk te onderbreken met installatiemeldingen, waardoor apparaten up-to-date blijven en verstoringen tot een minimum beperkt worden.
Snellere uitrol over veel apparaten: Door patches stilletjes naar eindpunten te implementeren, kunnen IT-teams updates op schaal uitvoeren in plaats van de eindpunten individueel te beheren.
Consistentere patch-dekking: Het gebruik van stille patch-installatie stelt IT-teams in staat om te standaardiseren op opdrachten en beleidslijnen, waardoor de variatie tussen apparaten vermindert en consistentere resultaten worden behaald.
Lagere afhankelijkheid van gebruiker's actie: Stille patch installatie neemt de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker over. Gebruikers hoeven geen updates te onthouden, goed te keuren of handmatig te voltooien, zodat ze zich meer op hun werk kunnen concentreren.
Betere ondersteuning voor onderhoudsvensters: IT-agenten kunnen stille patch-installaties gebruiken om updates te plannen tijdens periodes met weinig impact, waardoor verstoringen verder worden verminderd.
Verbeterde operationele herhaalbaarheid: Stille implementatie maakt het makkelijker om updates te documenteren, te herhalen en te controleren, waardoor IT-teams duidelijkere verslagen en consistentere updateprocessen kunnen bijhouden.
Risico's en beperkingen van stille patchinstallatie
Hoewel stille patching een geweldige manier is om endpoints up-to-date te houden met minder verstoring, is het niet zonder nadelen. Stille patch-installatie kan enkele nieuwe operationele verantwoordelijkheden en risico's met zich meebrengen waar IT-teams zich bewust van moeten zijn, zodat ze correct kunnen worden aangepakt.
Veelvoorkomende risico's zijn onder andere:
Mislukte installaties kunnen moeilijker op te merken zijn, tenzij je een tool hebt om installaties te loggen en te verifiëren.
Onjuiste schakelaars kunnen onvolledige installaties veroorzaken.
Sommige patches vereisen nog steeds herstarts, en het herstartgedrag moet zorgvuldig worden gepland zodat apparaten niet op het verkeerde moment worden herstart of in een gedeeltelijk bijgewerkte staat achterblijven.
Sommige applicaties ondersteunen geen echte stille installatie.
Het gedrag van installateurs kan verschillen tussen tools en softwareversies.
Als er problemen zijn, kunnen brede uitrols deze snel verspreiden als testen wordt overgeslagen.
IT moet na implementatie nog steeds worden geverifieerd.
Dit betekent niet dat stille patches te veel gedoe zijn om te gebruiken. Het betekent eerder dat stille installaties het beste werken wanneer ze worden gecombineerd met grondige tests en gefaseerde uitrol, en een platform dat duidelijk zicht biedt op patchstatussen.
Beste praktijken voor stille patch-installatie
Gezien de voordelen van een stille patchinstallatie, laten we eens kijken naar enkele best practices. Dit is een praktische lijst met aanbevelingen die IT-teams helpt hun patchproces te verbeteren, zodat ze efficiënt endpoints up-to-date kunnen houden zonder gebruikers te storen:
Verifieer door de verkoper ondersteunde stille installatiemarkers: Leveranciers kunnen verschillende schakelaars of implementatiemethoden gebruiken, dus het is belangrijk om dit van tevoren te controleren.
Testen voor brede inzet: Wanneer je een update uitrolt, is het het beste om te beginnen met een kleine, diverse groep apparaten. Dit zal helpen om de stabiliteit te bevestigen en eventuele problemen te identificeren voordat ze een bredere omgeving kunnen beïnvloeden.
Gebruik logboeken voor elke implementatie: Alleen omdat een installatie stil is, betekent niet dat deze niet moet worden gelogd. Zorg ervoor dat je elke installatie registreert, zodat IT-teams problemen kunnen oplossen voordat ze gebruikers beïnvloeden.
Plan het herstartgedrag zorgvuldig: Patches vereisen doorgaans een herstart van het apparaat voordat ze volledig geïnstalleerd kunnen worden, maar het is aan IT-teams om te beslissen of herstarts geforceerd, gepland of zelfs uitgesteld moeten worden. Dit hangt meestal af van de impact op het bedrijf en de urgentie van de patch, zodat kritieke updates niet worden vertraagd.
Indien mogelijk, in fasen implementeren: Bij het implementeren van updates is het het beste om te beginnen met kleine groepen en vervolgens uit te breiden naar grotere groepen. Dit helpt om een soepele uitrol te garanderen, terwijl er tijd is om onverwachte problemen te identificeren of fouten aan te pakken.
Volg succes, mislukking en de wachtstatus: Een stille installatie is alleen nuttig als IT kan bevestigen wat er daarna is gebeurd. Zorg ervoor dat patches worden bijgehouden, zodat je successen kunt verifiëren en eventuele mislukkingen kunt aanpakken.
Vertrouw niet op gebruikers voor het voltooien van patching: Het hele doel van stille installatie is om de patch te implementeren zonder gebruikers te storen. Stille installaties moeten door IT worden beheerd, in plaats van enige verantwoordelijkheid bij de eindgebruiker te leggen.
Wanneer Stille Patch Installatie Niet Voldoende Is
Hoewel stille patch-installatie een handig hulpmiddel is voor het beheren van updates, is het niet altijd voldoende. Stille installaties verzorgen de uitvoering, maar niet de patchprioriteit, endpoint zichtbaarheid, rapportage of herstel. Daarom is soms een meer complete aanpak van patchbeheer nodig.
Als je een van deze problemen tegenkomt, heb je misschien een completere patchbeheer nodig:
IT mist zicht en weet niet welke apparaten cruciale patches missen.
De patchstatus wordt handmatig of inconsistent bijgehouden, waardoor het moeilijk is om te weten welke apparaten up-to-date zijn.
Mislukte installaties vereisen te veel handmatige opvolging, door een gebrek aan geautomatiseerde oplossingen.
Het patchen van apps van derden wordt apart afgehandeld van het patchen van het besturingssysteem.
Teams missen de rapportages die ze nodig hebben voor audits of interne beoordelingen.
Updates moeten worden uitgerold naar veel externe of hybride eindpunten.
Hoe Splashtop AEM IT-teams helpt om patch-implementatie te vereenvoudigen
Wanneer IT-teams updates moeten implementeren op externe eindpunten, de patchstatus moeten bijhouden en handmatig opvolgen willen verminderen, helpt Splashtop AEM om patchen om te zetten in een zichtbaarder en herhaalbaarder workflow.
Splashtop AEM biedt real-time inzicht, automatisering en beleidsgebaseerd patchbeheer om IT-teams te helpen bij het ondersteunen en updaten van apparaten in hun netwerken vanaf één plek. Het biedt inzicht in welke apparaten patches nodig hebben, helpt bij het efficiënt uitrollen van updates en volgt het succes of falen zodat IT-teams problemen sneller kunnen identificeren en vervolgstappen kunnen ondernemen.
Splashtop AEM wordt geleverd met meerdere tools en functies die zijn ontworpen om het patchproces te vereenvoudigen en te stroomlijnen, waaronder:
Realtime overpatch zichtbaarheid: IT-teams kunnen eenvoudig de patchstatussen van beheerde endpoints vanaf één scherm zien.
OS en patchbeheer van derden: Splashtop AEM kan automatisch updates implementeren over besturingssystemen en toepassingen van derden.
Beleidsmatige automatisering: IT-teams kunnen patchbeleid instellen, waardoor repetitief patchwerk wordt verminderd door geplande, geautomatiseerde workflows.
Inzichten op basis van CVE: Splashtop AEM maakt gebruik van Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)-gegevens om de kwetsbaarheden die de meeste aandacht vereisen te prioriteren.
Voorraapportage: Met hardware- en software-inventarisatie kunnen IT-teams beter begrijpen welke software op apparaten is geïnstalleerd en wanneer deze moet worden bijgewerkt.
Herstelworkflows: Splashtop AEM helpt IT-teams om te reageren op mislukte patches met inzicht in de status van de mislukking en vervolgstappen, zoals scripts of ondersteunde rollback-workflows.
Endpointbeheer vereist zichtbaarheid en automatisering om apparaten veilig en up-to-date te houden. Met Splashtop AEM kunnen IT-teams patching omzetten in een zichtbaar en herhaalbaar workflowproces, waardoor stille updates op apparaten mogelijk zijn vanaf één enkele console.
Maak de installatie van Silent Patch betrouwbaarder
Met stille patch-installatie kunnen IT-teams updates implementeren zonder gebruikers te onderbreken, zodat het werk binnen het bedrijf soepel doorgaat. Echter, stille installatie werkt het beste als onderdeel van een breder patchbeheerproces, inclusief zichtbaarheid, automatisering, testen en rapportage.
IT-teams moeten gemakkelijk kunnen zien welke apparaten en applicaties updates nodig hebben, veilig testen en updates uitrollen, en eventuele patches identificeren die zijn mislukt zodat ze kunnen worden aangepakt. Met een patchbeheeroplossing zoals Splashtop AEM, kunnen IT-teams dat proces efficiënter beheren vanuit één enkele console.
Splashtop AEM biedt IT-teams tools om endpoint-patching te beheren, de status van apparaten te monitoren, beleid af te dwingen en repetitief handmatig werk te verminderen. Met geautomatiseerd patchbeheer kunnen IT-teams de endpoints up-to-date houden met minimale verstoring voor medewerkers.
Klaar om te zien hoe Splashtop AEM helpt bij het stroomlijnen van patchbeheer? Begin vandaag nog met een gratis proefperiode.