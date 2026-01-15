Soms werkt "geautomatiseerd patchen" niet zo effectief of automatisch als het belooft. Veel organisaties beweren het patchen te automatiseren, maar laten systemen toch ongepatcht en kwetsbaar achter, wat tot beveiligingslekken leidt.
Automatisering van patches moet de cyberbeveiliging verbeteren en risico's verminderen door ervoor te zorgen dat elk eindpunt en elke applicatie volledig gepatcht en up-to-date blijft. Toch is er vaak een discrepantie: tools voor automatisering van patches bieden niet altijd geautomatiseerd patchen in real-time, wat resulteert in verminderde dreigingsbescherming in plaats van volledige beveiliging.
Met dat in gedachten, laten we eens kijken hoe je een geautomatiseerde patchstrategie kunt opbouwen die echte bedreigingen prioriteert en ervoor zorgt dat apparaten de updates ontvangen die ze nodig hebben, in plaats van alleen het plannen van updates.
Het verschil tussen basisautomatisering en risicogestuurd patchen
Eerst moeten we een onderscheid verduidelijken dat veel mensen over het hoofd zien: het verschil tussen basisautomatisering en risicogebaseerde automatisering.
Basisautomatisering gebruikt een vast schema om te controleren op updates en deze toe te passen zonder veel prioritering. Hoewel dit technisch gezien patching automatiseert, betekent de afhankelijkheid van geplande implementaties dat patches niet onmiddellijk worden toegepast, waardoor er gaten ontstaan wanneer eindpunten niet beschermd zijn.
Risicogebaseerde automatisering detecteert aan de andere kant automatisch nieuwe patches en distribueert ze over eindpunten zodra ze beschikbaar zijn. Het prioriteert patches op basis van exploitbaarheid, ernst en blootstelling, waardoor snellere en intelligentere implementatie mogelijk is.
Hoewel het plannen van patches handig lijkt, vermindert het risico niet gelijkmatig en zorgt het niet voor onmiddellijke bescherming. Wanneer nieuwe kwetsbaarheden worden geïdentificeerd, maken cyberaanvallers daar snel misbruik van, dus bedrijven moeten hun beveiligingspositie bijwerken voordat het te laat is. Gepland patchen kan uren duren vanaf de release van een patch tot de implementatie, waardoor systemen kwetsbaar blijven.
Aanvallers maken meestal gebruik van vertragingen, beveiligingslekken in software van derden en blinde vlekken in zichtbaarheid om netwerken binnen te dringen en apparaten te compromitteren. Patchautomatisering in realtime, gebaseerd op risico, kan deze kwetsbaarheden detecteren voordat aanvallers ze kunnen misbruiken, maar basisautomatiseringsoplossingen hebben vaak niet deze functies.
Waarom traditionele patchstrategieën het risico niet verminderen
Het feit is dat traditionele patchstrategieën niet langer voldoende zijn. Hoewel ze ooit effectief waren om endpoints up-to-date te houden, laten ze nu significante leemtes die het risico niet verminderen.
Het koppelen van patchcycli aan vaste schema's in plaats van aan dreigingsurgentie leidt tot langzamer patchen en langere blootstelling aan kwetsbaarheden. Evenzo kunnen het gebruik van mobiele apparaatbeheer (MDM) of endpoint-tools met lange inlogvertragingen ervoor zorgen dat ze niet gepatcht en langer dan veilig onbeschermd blijven.
Bovendien moeten apps en software van derden ook goed bijgewerkt blijven, maar veel traditionele oplossingen hebben geen zicht op hun kwetsbaarheden of de mogelijkheid om apps van derden te patchen. Dit laat aanzienlijke kwetsbaarheden achter die aanvallers kunnen misbruiken terwijl IT-teams er niets van af weten.
Evenzo ontbreken bij traditionele patchstrategieën de middelen om te verifiëren dat patches correct zijn geïnstalleerd. Als gevolg daarvan hebben IT-teams geen manier om te weten dat hun systemen kwetsbaar blijven als er een fout in het patchproces optreedt.
Er is ook de kwestie van Common Vulnerabilities and Exposures (CVE's) om te overwegen. Traditionele patchstrategieën die vertrouwen op handmatige CVE-triage om te bepalen welke kwetsbaarheden te prioriteren en verhelpen, hebben moeite om mee te schalen met groeiende bedrijven en verspreide endpoints. Dit resulteert in een langzamere patchimplementatie, waardoor kritieke systemen en kwetsbaarheden ongepatcht blijven.
Hoe een risicoverlagende patchstrategie eruitziet
Wat dat betreft, hoe ziet een sterke, moderne patchstrategie eruit? Goed patchbeheer bevat verschillende belangrijke elementen die bijdragen aan een betere patchesnelheid, dekking en bescherming, waaronder:
Continue zichtbaarheid in endpoints en applicaties om blootstellingen zo snel mogelijk te identificeren en aan te pakken.
CVE-gedreven prioritering om de meest kritieke risico's eerst aan te pakken.
Realtime patch-implementatie om te zorgen dat patches snel en effectief worden geïmplementeerd.
Beleidsmatige handhaving om vertragingen en menselijke fouten te verminderen, waarbij elke kwetsbaarheid wordt aangepakt volgens het bedrijfsbeleid.
Verificatie en rapportage om te bevestigen dat patches correct zijn geïnstalleerd en om records voor audits en IT-naleving bij te houden.
Het gebruik van patchbeheer met deze elementen helpt om een holistische, tijdige patch-implementatie te garanderen, waarbij de meest kritieke kwetsbaarheden prioriteit krijgen en snel worden aangepakt, en elke patch correct wordt geïnstalleerd. Gezien het toenemend aantal cyberbedreigingen waarmee bedrijven dagelijks worden geconfronteerd, kan effectief patchbeheer het verschil maken tussen het handhaven van cyberbeveiliging en een verwoestende datalek.
Hoe Splashtop AEM Risicogebaseerde Patch Automatisering Mogelijk Maakt
Moderne dreigingen vereisen geavanceerde geautomatiseerde patchbeheer- en dreigingsdetectietools om ze te bestrijden. Gelukkig is er zo'n oplossing: Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management).
Splashtop AEM helpt IT-teams blootstelling te verminderen met geautomatiseerd, real-time patchen en door AI ondersteunde CVE-inzichten, plus monitoring en snelle herstelacties, zodat apparaten, besturingssystemen en apps van derden te allen tijde beschermd blijven.
Splashtop AEM omvat:
Realtime patching die beschikbare updates detecteert en deze snel implementeert op basis van je patchbeleid, in plaats van te vertrouwen op vertraagde inlogmomenten.
CVE-inzichten om risico's met een hoog risico en kwetsbare kwetsbaarheden te identificeren voor tijdige remediëring.
Patchen van applicaties van derden om apps up-to-date te houden en veelvoorkomende aanvalsvectoren, zoals browsers en samenwerkingstools, te verdedigen.
Beleidsgedreven automatisering die patchbeleidsregels afdwingt en updates prioriteert op basis van ernst en blootstelling.
Platformonafhankelijke ondersteuning die IT-teams in staat stelt Windows, macOS en andere apparaten te beheren vanuit een enkele console.
Geïntegreerde dashboards die de risicohouding en patchstatussen van al je eindpunten in real-time tonen voor volledige zichtbaarheid en controle.
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams gedistribueerde eindpunten beschermen tegen moderne bedreigingen. Het biedt organisaties de zichtbaarheid, beveiliging en controle die nodig zijn om ervoor te zorgen dat elke eindpunt beschermd blijft, waardoor betere bescherming over eindpunten mogelijk is.
Stap voor stap: Hoe een patchstrategie te bouwen die het risico vermindert
Dus, hoe kunnen bedrijven hun patchstrategie verbeteren om risico's te minimaliseren en ervoor zorgen dat alle endpoints, apps en besturingssystemen up-to-date blijven? Het volgen van deze stappen kan helpen om holistische, up-to-date beveiliging en snelle patching te bieden, zelfs in gedistribueerde omgevingen.
Vestig volledige zichtbaarheid van eindpunten: Gebruik Splashtop AEM om automatisch alle apparaten en toepassingen te inventariseren, zodat geen enkele eindpunt of software buiten uw patchbereik valt.
Breng de meest risicovolle kwetsbaarheden aan het licht: Maak gebruik van ingebouwde CVE-inzichten om exploiteerbare, impactvolle kwetsbaarheden te identificeren die onmiddellijke aandacht vereisen.
Prioriteer op risico, niet op schema's: Definieer patchregels op basis van ernst, exploitbaarheid en bedrijfsimpact om ervoor te zorgen dat kritieke updates als eerste worden aangepakt.
Automatiseer handhaving met beleidsregels: Configureer Splashtop AEM-beleidsregels om voortdurend patches te implementeren en te handhaven zonder handmatige interventie.
Patches in real time toepassen: Voer OS- en updates van derden uit zodra ze beschikbaar zijn, waardoor blootstelling aan zero-days en kritieke gebreken wordt verminderd.
Verifiëren en rapporteren van remediëring: Gebruik real-time dashboards en rapporten om patchsucces te bevestigen en audit-klare records te behouden.
Verrassend blijven aanpassen: Verbeter beleid in de loop van de tijd naarmate nieuwe bedreigingen opduiken en uw omgeving verandert.
Veelvoorkomende automatiseringsfouten die het risico vergroten
Wanneer je een automatiseringsoplossing implementeert, wil je er het maximale uithalen en ervoor zorgen dat je efficiënt alle eindpunten patcht. Er zijn echter een aantal veelvoorkomende fouten die het risico kunnen vergroten, in plaats van verminderen.
Zonder prioritering kan automatiseringssoftware voor patchen bijvoorbeeld al zijn tijd besteden aan het uitrollen van kleine patches voor bedreigingen met lage prioriteit, waarbij belangrijkere updates worden vergeten. Evenzo betekent vertrouwen op implementatiecycli dat een nieuwe kritieke patch kan worden vrijgegeven, maar pas wordt geïmplementeerd wanneer de cyclus zich herhaalt. In beide gevallen kan dit kritieke patches vertragen en eindpunten blootstellen.
Het negeren van software van derden kan het risico vergroten, omdat dergelijke applicaties nieuwe kwetsbaarheden introduceren die aanvallers kunnen misbruiken. Goede geautomatiseerde patchstrategieën moeten apps van derden bevatten om volledige, consistente dekking te garanderen.
Veel bedrijven beschouwen IT-compliance en beveiliging als hetzelfde doel. Echter, nalevingsregels voor beveiliging vertegenwoordigen een basisvereiste voor alle bedrijven, terwijl individuele bedrijven hun eigen specifieke beveiligingsbehoeften zullen hebben. Als u alleen aan uw nalevingsvereisten voldoet, doet u het absolute minimum en verwaarloost u de cybersecuritymaatregelen die het meeste effect kunnen hebben op uw bedrijf.
Ten slotte nemen te veel organisaties aan dat automatisering zonder verificatie werkt, of, erger nog, missen ze de zichtbaarheid die nodig is om het te verifiëren. Er is altijd een kans dat een update niet correct wordt geïnstalleerd, dus zichtbaarheid is essentieel om ervoor te zorgen dat elke patch correct wordt geïnstalleerd.
Gelukkig kunnen elk van deze problemen worden opgelost met Splashtop AEM. Met Splashtop AEM kunt u patchregels en prioriteiten vaststellen op basis van beleid en dreigingsniveaus, updates automatiseren voor uw besturingssystemen en apps van derden, naleving en beveiliging handhaven en zichtbaarheid krijgen in elke update. Dit helpt om holistische, realtime, betrouwbare beveiliging over uw eindpunten te garanderen.
Wie heeft het meeste baat bij risicogebaseerde patch-automatisering
Het implementeren van op risico gebaseerde patch-automatisering kan een grote verscheidenheid aan bedrijven en teams helpen, waaronder:
IT-teams die werken in remote en hybride omgevingen kunnen eindpunten op afstand automatisch patchen en updaten.
Organisaties die Intune of MDM-tools gebruiken met vertraagde patchcycli kunnen beveiligingsrisico's verminderen door onmiddellijke kritieke updates in te zetten.
Veiligheidsbewuste teams kunnen hun aanvalsvlak verkleinen door snel kwetsbaarheden aan te pakken en een sterke cyberbeveiligingshouding te behouden.
Organisaties die gedreven worden door naleving en bewijs van remediëring nodig hebben, kunnen hun patchstatussen volgen en naleving aantonen.
Managed service providers (MSP's) die patches en risico's beheren bij meerdere klanten, kunnen patches automatisch bijwerken over klanten heen zonder elke afzonderlijk te hoeven beheren.
Natuurlijk zijn die voorbeelden lang niet allesomvattend. Hoewel dit enkele belangrijke use cases zijn, kan elke organisatie met meerdere eindpunten om te onderhouden en te beschermen profiteren van het gemak van patchen en beveiliging die geautomatiseerde patchoplossingen zoals Splashtop AEM bieden.
Automatisering moet risico verminderen, niet alleen tijd besparen
Automatisering is een krachtig hulpmiddel voor snelle, efficiënte patchbeheer, maar het moet meer doen dan alleen tijd besparen. Goede automatisering kan risico's verminderen en de beveiliging verbeteren, maar alleen als het is gebouwd met bedreigingenprioritering en real-time reparatie.
Met Splashtop AEM kun je automatisch patches detecteren, testen, prioriteren en implementeren op verspreide eindpunten met op beleid gebaseerde regels. Dit verbetert de IT-naleving en cyberbeveiliging in jouw werkomgeving, terwijl het de belasting op IT-teams vermindert en zicht biedt op elk eindpunt en duidelijke auditregisters verschaft.
Splashtop AEM biedt IT-teams de tools en technologie die ze nodig hebben om eindpunten te monitoren, proactief problemen aan te pakken en hun werkbelasting te verminderen. Dit omvat:
Geautomatiseerd patchen voor besturingssystemen, third-party en aangepaste apps.
Door AI aangedreven kwetsbaarheidsinzichten gebaseerd op CVE.
Aanpasbare beleidskaders die op uw netwerk kunnen worden afgedwongen.
Volgen en beheren van hardware- en software-inventarissen over alle eindpunten.
Waarschuwingen en oplossingen om problemen automatisch op te lossen voordat ze problemen worden.
Achtergrondacties om toegang te krijgen tot tools zoals taakbeheerders en apparaatbeheerders zonder gebruikers te onderbreken.
Splashtop AEM maakt een moderne, risicogebaseerde patchstrategie mogelijk voor eindpunten en toepassingen in uw netwerk. Probeer het vandaag nog met een gratis proefperiode en zie het verschil dat echte risicoreductie kan maken: