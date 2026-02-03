Waarom software van derden een hoofddoelwit is
Wanneer aanvallers kwetsbaarheden in een systeem of netwerk zoeken, is software van derden vaak de eerste plek waar ze kijken. De meeste succesvolle aanvallen hoeven niet te vertrouwen op geavanceerde zero-day exploits of gecompliceerde codehacking wanneer ze zich in plaats daarvan kunnen richten op bekende kwetsbaarheden in veelgebruikte software van derden.
Veelgebruikte toepassingen zoals browsers, samenwerkingstools en documentlezers worden vaak door aanvallers als toegangspunten gebruikt, dus het bijhouden van updates en beveiliging is net zo belangrijk als elke andere beveiligingsupdate. Toch richten te veel patch-tools zich alleen op besturingssystemen en apparaten, waardoor deze applicaties kwetsbaar blijven.
Met dat in gedachten, laten we verkennen hoe aanvallers misbruik maken van niet-gepatchte software van derden en hoe IT-teams hen kunnen stoppen voordat ze schade aanrichten. Vanaf dat punt is het een race om te zien of de aanvallers de kwetsbaarheden kunnen exploiteren voordat patches kunnen worden uitgerold.
Wat telt als software van derden
In deze context zullen we naar alle niet-besturingssysteemsoftware verwijzen als software of applicaties van derden. Dit omvat programma's en applicaties die zo alledaags zijn dat mensen er niet eens over denken als 'software van derden', dus hoewel gespecialiseerde tools er zeker onder mogen vallen, zijn ze niet de belangrijkste doelen waar aanvallers naar op zoek zijn.
Veelvoorkomende doelwitten van software van derden zijn:
Browsers en browsercomponenten, zoals Chrome, Firefox en Safari.
Samenwerkings- en conferentietools zoals Slack, Confluence en anderen.
PDF-lezers en documentviewers, waaronder Preview en Adobe Acrobat.
Compressietools en bestandenhulpjes, zoals WinZip en WinRAR.
Ontwikkelaar runtimes en frameworks, inclusief Java, .NET, en Node.js.
Mediaplayers en plugins, zoals iTunes, Windows Media Player en VLC.
Waarom aanvallers de voorkeur geven aan software van derden
Dus, wat maakt deze applicaties van derden zulke verleidelijke doelen? Er zijn verschillende factoren die hen veelvoorkomende aanvalsvectoren maken, waaronder:
1. Wijdverspreide Installatie
Deze applicaties van derden zijn alomtegenwoordig en geïnstalleerd op bijna elk eindpunt in een organisatie, verspreid over meerdere bedrijven. Als aanvallers een softwarekwetsbaarheid uitbuiten, kunnen ze toegang krijgen tot een groot aantal apparaten over meerdere organisaties, wat talrijke gemakkelijke doelen biedt.
Langzamere patch-adoptie
Updates van software van derden worden vaak vertraagd of genegeerd, vooral vergeleken met OS-patches. Hoewel bedrijven snel kunnen handelen om zero-day-kwetsbaarheden te patchen, worden kleinere patch-updates vaak uitgesteld, waardoor aanvallers meer tijd en kansen krijgen om softwarekwetsbaarheden uit te buiten en aan te vallen.
3. Inconsistent Eigenaarschap
Weet je wie er in jouw bedrijf verantwoordelijk is voor het patchen van software van derden? Is het de gebruiker? Het IT-team? Is er zelfs een patchbeleid aanwezig? Voor veel organisaties is het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het patchen van software van derden, wat resulteert in lange periodes waarin een applicatie niet gepatcht wordt.
Hoe Aanvallers Ongepatchte Derde Partij Software Exploiteren
Zodra aanvallers een ongepatchte derde partij applicatie vinden, kunnen ze deze op verschillende manieren aanvallen en uitbuiten. Hoewel de methode en specificaties afhankelijk zijn van de software en kwetsbaarheid, zijn er enkele gebruikelijke methoden die bedrijven, beveiligingsteams en werknemers zich bewust moeten zijn.
1. Uitbuiten van bekende kwetsbaarheden
Wanneer een algemene kwetsbaarheid en blootstelling (CVE) wordt geïdentificeerd, zullen cyberaanvallers hier net zo snel van op de hoogte zijn als beveiligingsteams. Vanaf dat moment wordt het een race tussen patch-implementatie en uitbuiting, en in veel gevallen slagen aanvallers simpelweg omdat patches zijn vertraagd, niet omdat oplossingen niet beschikbaar zijn.
2. Phishing en Kwaadaardige Bestanden Levering
Phishing en kwaadaardige bestanden zijn veelvoorkomende aanvallen. Deze sturen geïnfecteerde e-mailbijlagen of links naar werknemers, en het enige wat nodig is, is dat één onvoorzichtige werknemer er een opent om aanvallers toegang te geven en een hele netwerk te compromitteren. Werknemers moeten weten hoe phishing kan worden voorkomen en getraind zijn in cybersecurity best practices om deze aanvallen te vermijden en te melden.
3. Drive-By Downloads en Gecompromitteerde Websites
Verouderde browsers en plugins kunnen apparaten kwetsbaar maken voor stille aanvallen van gecompromitteerde websites. In deze gevallen kan kwaadaardige software op het apparaat van een werknemer worden geïnstalleerd zonder dat ze het merken, waardoor aanvallers een toegangspunt krijgen.
4. Privilege Escalatie en Laterale Beweging
Zodra een applicatie van derden is gecompromitteerd, kan deze aanvallers diepere toegang verschaffen tot een apparaat, account en bedrijfsnetwerk. Als toegangscontroles en privilegegrenzen zwak of inconsistent worden gehandhaafd, kunnen aanvallers gecompromitteerde inloggegevens gebruiken om lateraal over systemen en applicaties te bewegen.
Waarom deze aanvallen zo effectief zijn
Hoewel elke cyberaanval schadelijk kan zijn als hij erdoorheen komt, zijn niet-gepatchte applicaties van derden vaak de belangrijkste doelen voor aanvallers. Deze aanvallen kunnen bijzonder effectief zijn dankzij een verscheidenheid aan factoren die het voor aanvallers gemakkelijker maken en voor bedrijven riskanter.
Redenen voor de effectiviteit van deze aanvallen zijn onder andere:
Kwetsbaarheden zijn al bekend en gedocumenteerd, dus aanvallers weten al waar ze op moeten letten en hoe ze moeten aanvallen.
Exploits vereisen weinig vernuft zodra ze gepubliceerd zijn, zodat aanvallers geen nieuwe methoden hoeven te bedenken.
Veel endpoints blijven weken of maanden ongepatcht, waardoor aanvallers voldoende tijd hebben om toe te slaan.
Traditionele verdedigingen gaan ervan uit dat er al een patch is uitgevoerd, waardoor bedrijven hun software ongepatcht kunnen laten zonder het te realiseren.
Detectie vindt vaak pas plaats nadat de schade is aangericht, dus tegen de tijd dat bedrijven ontdekken dat ze getroffen zijn, is het al te laat.
De zichtbaarheidskloof die aanvallers uitbuiten
Wanneer aanvallers toeslaan, zoeken ze naar kwetsbaarheden en beveiligingsgaten die ze kunnen uitbuiten. Als ze een doelwit kunnen vinden met minimale controle en zichtbaarheid, hebben ze meer vrijheid om een netwerk te infiltreren, gegevens te stelen en schade aan te richten in het hele bedrijf.
Als je geen zicht hebt op je software van derden, kunnen hackers je netwerk binnendringen via hen met veel minder kans op vroege detectie, vaak de reactie vertragen totdat er al schade is aangericht. Veelvoorkomende gaten in zichtbaarheid zijn onder andere:
1. Gebrek aan Inventarisatie van Software van Derden
IT-teams kunnen geen software beschermen waarvan ze niet weten dat die bestaat. Wanneer werknemers software op hun werkapparaten installeren zonder medeweten van IT, kunnen ze beveiligingsrisico's creëren door gebruik te maken van onbeschermde, niet-gemonitorde applicaties. Aanvallers kunnen kwetsbaarheden in die software uitbuiten om een systeem binnen te dringen via software die IT-teams niet eens weten dat bescherming nodig heeft.
2. Geen realtime inzicht in patchstatus
Veel bedrijven vertrouwen op scans op een bepaald moment om hun software en netwerken te monitoren. Echter, die scans bieden alleen momentopnames van één enkel tijdstip, waardoor het gemakkelijk is om blootstellingsvensters of verdachte activiteiten te missen. Inzichten in software-inventaris en patchstatus in realtime zijn essentieel om blootstellingsvensters te verkleinen en snel te reageren zodra risico's worden geïdentificeerd.
3. Handmatige Patching Schaal Niet
Vertrouwen op handmatig patchen is onbetrouwbaar en gevoelig voor menselijke fouten. Wanneer werknemers of IT-agenten zelf softwarepatches moeten installeren, kan het tijdrovend zijn of kunnen ze per ongeluk een update missen. Zonder geautomatiseerd patchmanagement is het moeilijk om ervoor te zorgen dat software op alle eindpunten correct is gepatcht, waardoor eindpunten kwetsbaar blijven voor aanvallen.
Hoe Splashtop AEM Helpt Derdepartij Software Exploits te Voorkomen
Gelukkig kunnen uitbuitingen van software van derden worden voorkomen met de juiste tools en oplossingen. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) is precies die oplossing, die zichtbaarheid biedt, automatische updates voor ondersteunde besturingssystemen en software van derden, en CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten aan bedrijven van alle groottes.
Splashtop AEM stelt beheerders en IT-teams in staat om meerdere eindpunten in externe omgevingen te monitoren en te beheren en biedt meerdere functies om remote devices te beschermen, waaronder:
1. Continu Zicht op Geïnstalleerde Software
Splashtop AEM behoudt een realtime inventaris van applicaties van derden, inclusief hun versies en patchstatussen, waardoor IT-teams gemakkelijk alle software kunnen monitoren en bijwerken.
2. Bewustzijn van CVE en risicocontext
Met de CVE-gebaseerde inzichten van Splashtop AEM kunnen IT-teams hun kwetsbaarheden en risico's beter begrijpen, waardoor ze de meest significante bedreigingen kunnen prioriteren en hun beveiligingsinspanningen kunnen richten waar ze het meest nodig zijn.
3. Geautomatiseerd Patching van Software van Derden
De geautomatiseerde patchbeheeroplossing van Splashtop AEM werkt op alle eindpunten en dekt zowel besturingssystemen als toepassingen van derden. Dit helpt blootstellingsvensters snel en efficiënt te sluiten zonder handmatig werk.
4. Gecentraliseerde rapportage en verificatie
Splashtop AEM biedt inzicht in elk van uw eindpunten, inclusief verificatie van de patchstatus. Dit omvat gecentraliseerde rapportage over alle eindpunten, met duidelijke rapporten om patchstatussen te tonen en herstel te bevestigen.
Stapsgewijs: Het verminderen van risico's door niet-gepatchte software van derden
Om de beveiligingsrisico's van niet-gepatchte software te verminderen, is het eenvoudig om uw eindpunten en toepassingen gepatcht te houden. Volg deze stappen en u kunt uw eindpunten up-to-date en beschermd houden:
Gebruik de realtime inventaris van Splashtop AEM om te identificeren welke software van derden op uw eindpunten is geïnstalleerd.
Identificeer bekende kwetsbaarheden met behulp van CVE-gebaseerde inzichten van Splashtop AEM.
Definieer je patching-beleid en prioritering op basis van exploiteerbaarheid, blootstelling en impact op de bedrijfsvoering.
Stel realtime patchautomatisering in op Splashtop AEM om updates automatisch te implementeren.
Vanaf daar wilt u uw patchstatussen monitoren om te verifiëren dat ze correct zijn geïnstalleerd en uitzonderingen aanpakken. U kunt altijd uw beleid verfijnen als er nieuwe kwetsbaarheden opduiken om ervoor te zorgen dat uw eindpunten beschermd blijven.
Gevolgen voor beveiliging en naleving
Zodra je ervoor zorgt dat je applicaties van derden goed zijn gepatcht en beschermd, zul je verschillende voordelen beginnen te zien. Niet alleen verbetert goed patchen de cybersecurity en versterkt het je algehele beveiligingshouding, het helpt ook bij auditvoorbereiding en voortdurende compliance-inspanningen door het verbeteren van bewijs, zichtbaarheid en herhaalbaarheid.
De positieve effecten van het patchen van software van derden met Splashtop AEM zijn onder andere:
Een kleiner, beter gecontroleerd aanvalsoppervlak, omdat up-to-date beveiliging de te exploiteren kwetsbaarheden voor aanvallers minimaliseert.
Snellere remediëring van bekende kwetsbaarheden, aangezien geautomatiseerd patchbeheer snel patches kan inzetten om ze aan te pakken.
Minder succesvolle phishing-gebaseerde compromissen, dankzij de verbeterde beveiliging in applicaties.
Sterkere auditgereedheid, dankzij de zichtbaarheid en rapportage van Splashtop AEM.
Minder werklast voor de incidentrespons, omdat goed gepatchte apps tot minder beveiligingsincidenten leiden.
Veelgemaakte fouten om te vermijden
Dit gezegd hebbende, zijn er natuurlijk enkele fouten die mensen kunnen maken bij het werken aan hun patchbeleid. Deze misstappen kunnen goedbedoeld zijn, maar kunnen nog steeds resulteren in verhoogde kwetsbaarheden en verzwakte beveiliging.
Veelvoorkomende fouten zijn onder andere:
Zich alleen richten op OS-patching laat applicaties en software verouderd en kwetsbaar achter, waardoor ze gemakkelijk doelwitten worden voor aanvallers.
Derde partij updates als optioneel beschouwen zorgt ervoor dat bedrijven belangrijke beveiligingsupdates missen, hetgeen aanvallers gemakkelijke ingangen biedt.
Vertrouwen op gebruikers om software te updaten is onbetrouwbaar en gevoelig voor menselijke fouten, omdat gebruikers patches vaak uitstellen tot het te laat is.
Periodieke scans gebruiken in plaats van continue zichtbaarheid creëert mogelijkheden voor aanvallers om ongezien toe te slaan, en beveiligingsteams kunnen pas reageren als het te laat is.
Aannemen dat kwetsbaarheidscanners gelijk staan aan remediëring is een grote misvatting; de scans identificeren de kwetsbaarheden, maar IT-teams moeten ze nog steeds verhelpen.
Bekende kwetsbaarheden zijn te voorkomen aanvallen.
Als je weet dat er een kwetsbaarheid bestaat, maakt het niet uit of deze je besturingssysteem, software of andere applicaties beïnvloedt; het moet zo snel mogelijk worden aangepakt. De meeste exploits van software van derden slagen omdat patches vertraagd zijn, dus een kwetsbaarheid blootstellen nodigt aanvallers uit.
Gelukkig kun je met de juiste zichtbaarheid, prioriteitstelling en automatisering cyberaanvallen stoppen voordat ze beginnen. Splashtop AEM is een krachtig, praktisch hulpmiddel voor het automatisch detecteren en aanpakken van kwetsbaarheden met realtime patchbeheer voor besturingssystemen en applicaties van derden, zodat je je eindpunten kunt beschermen zonder IT-bronnen en tijd in elk van hen te investeren.
Splashtop AEM biedt IT-teams de tools en technologie die ze nodig hebben om eindpunten te monitoren, proactief problemen aan te pakken en hun werkdruk te verminderen. Dit omvat:
Geautomatiseerde patching voor besturingssystemen, applicaties van derden en aangepaste apps.
AI-ondersteunde CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten
Aanpasbare beleidskaders die in uw hele netwerk kunnen worden gehandhaafd.
Het bijhouden en beheren van hardware- en software-inventaris over alle eindpunten.
Waarschuwingen en herstelacties om problemen automatisch op te lossen voordat ze zich voordoen.
Achtergrondacties om toegang te krijgen tot tools zoals taakbeheerders en apparaatbeheerders zonder gebruikers te onderbreken.
Klaar om je endpoints en applicaties te beschermen met realtime patchbeheer? Begin vandaag nog met Splashtop AEM en ervaar hoe eenvoudig het is: